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百度百家号宣布百+加热功能升级 可一键跳转至百+官网

2024-01-05 16:17 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月5日 消息:百度百家号宣布，百+将于1月8日完成加热功能的全面升级。

据悉，百 + 是百度的内容加热和助推工具，可以帮助创作者和品牌主将内容推荐给更多潜在用户，提升作品热度和营销转化能力。它依托于百度的超大用户规模，通过智能推荐和定向投放的方式，展示加热后的图文、视频、直播等内容。

百 + 适用于普通用户、创作者和品牌主，提供多种投放模式和组件助力，满足多样化的营销需求。百 + 的核心价值在于加速优质内容的破圈，提高用户信任度，强化营销转化能力，便捷高效的投放管理和灵活的投放模式。

投放方式将做如下调整:

PC端:

您可以通过以下两种更为简便的方式进行操作:

1、只需点击百家号侧边栏的百+按钮，即可一键跳转至百+官网，轻松完成下单操作。

2、在【内容管理页】选择可加热的内容，点击【内容加热】按钮，您将立刻跳转至百+官网，系统将自动选取您在百家号后台选中的素材进行加热推广。同时，您也可以手动调整各项订单设置，以满足个性化下单需求。

移动端:

由于目前移动端适配还在开发中，可能会存在移动端下单操作不便的问题。为确保您的投放效果和体验，建议您在PC端进行投放操作。

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