首页 > 业界 > 关键词  > ChatGPT最新资讯  > 正文

AI视野：自定义ChatGPT商店下周上线；小冰克隆人正式上线；美图大模型上线；普林斯顿大学提出GEO；英伟达发布文生图模型TrailBlazer

2024-01-05 15:37 · 稿源：站长之家

新鲜AI产品点击了解https://top.aibase.com/

📰🤖📢AI新鲜事

自定义ChatGPT商店下周上线

OpenAI宣布将上线自定义GPT商店，用户可以将自己开发的自定义ChatGPT助手进行分享的平台。这一商店的功能类似于苹果的App Store，在大模型领域提供了新的商业机会。

图片

【AiBase提要:】

💡 OpenAI将上线自定义GPT商店，用户可以将自己开发的自定义ChatGPT助手进行分享。

💡 用户可以通过可视化点击操作，快速开发特定领域的ChatGPT助手，并选择是否对外开放以获取付费收入。

💡 商店中的自定义GPT助手可以是私有模型，只与自己的同事或公司内部分享，也可以对全球用户开放。

小冰克隆人正式上线，有网红靠它年入破百万

小冰公司宣布将一系列测试产品转为正式发布，测试期间部分大V网红年收入已破百万。小冰克隆人通过小冰框架技术克隆创作者，具备创作者本人的性格、记忆、知识、声音与容貌。

【AiBase 提要】

💰小冰克隆人正式上线，允许创作者克隆自己，并向粉丝发布;

💰克隆人具备创作者本人的性格、记忆、知识、声音和容貌

👍小冰公司的数字员工产品已构建丰富的完整产品体系，数字互动名片和数字员工直播解决方案都已上线。

AI搜索引擎Perplexity再吸金5.28亿

Perplexity宣布完成B轮融资，筹得7360万美元，由IVP、NEA、NVIDIA、Jeff Bezos等多家知名投资机构参与，估值达5.2亿美元。

【AiBase提要:】

🚀 B轮融资完成: Perplexity完成B轮融资，筹得7360万美元，估值达5.2亿美元，由IVP、NEA、NVIDIA、Jeff Bezos等多家投资机构参与。

🔍 AI原生搜索服务: Perplexity提供人工智能搜索服务，具有即时、可靠的答案，并附带完整的来源和引用。

🌐 用户规模扩大: 过去一年，Perplexity获得了1000万的活跃用户，回答了超过50亿个查询，致力于解决信息泛滥和人工智能幻觉问题。

科学期刊将引入AI工具Proofig检测图片欺诈

科学期刊Science宣布采用商业软件Proofig，通过AI检测图像篡改，以预防科学研究中的欺诈行为。尽管被视为重要举措，但软件仍存在规避可能性，特别是对于了解其运作方式的欺诈者。科学研究中的图像篡改是一种常见的欺诈手段，而使用Proofig作为一种自动检测工具具有一定局限性。

【AiBase提要:】

🔍 自动检测图像篡改: Science期刊宣布采用商业软件Proofig，通过AI自动检测不当篡改的图像，防范科学研究中的欺诈行为。

🚨 软件局限性: 尽管Proofig能够捕捉一些严重的图像篡改案例，但对了解其运作方式的欺诈者仍有规避可能，且对于精心制作的欺诈图像可能无法防范。

🧪 科学研究欺诈挑战: 预防科学研究中的欺诈行为仍是一个复杂问题，对已发表可能存在问题的论文，期刊尚未公开其处理方式。

东京大学开发仿人机器人Alter3能执行ChatGPT指令

东京大学的Alter3仿人机器人成功与GPT-4连接，通过将书面指令转化为可执行代码，实现了机器人模仿各种人类行为，包括弹奏吉他、自拍、扮演角色等。这一实验为人机交互研究提供了新的方向，但也引发了一些伦理和道德问题的争议。

QQ截图20240105103104.png

项目地址:https://tnoinkwms.github.io/ALTER-LLM/

【AiBase提要:】

🤖 Alter3与GPT-4连接: 东京大学成功将仿人机器人Alter3与GPT-4连接，通过语言模型将书面指令转化为可执行代码，实现机器人模仿人类行为。

🎭 “哑剧游戏”实验: 实验被看作是一场现代化的“哑剧游戏”，语言模型在其中扮演关键角色，让机器人Alter3模仿各种人类动作。

🌐 人机交互研究新方向: 这项研究为人工智能领域带来新的可能性，但也引发了伦理和道德问题的争议，涉及机器人的自主性和行为对人类社会的潜在影响。

普林斯顿大学和艾伦科技研究所提出生成引擎优化GEO

为了帮助内容创作者更好地理解他们的内容在生成引擎中的表现，并提供了优化这些内容以提高其在生成引擎中可见性和有效性的策略，普林斯顿大学和艾伦科技研究所提出了GEO的概念:生成引擎优化。

【AiBase提要:】

🔸 GEO是一种针对生成引擎的印象度量标准，衡量内容在生成引擎回答中的可见性和有效性。

🔸 GEO的优化策略包括结构化内容、关键信息突出和增强语义相关性。

🔸 GEO引入了GEO-BENCH基准测试，用于评估和比较不同优化方法的效果。

🤖📈💻💡大模型动态

英伟达发布文生图模型TrailBlazer

TrailBlazer是基于预训练的T2V模型，通过引入边界框概念，实现对视频对象运动方向、速度和行为的可控性，无需使用现有视频或进行神经网络训练。支持多对象控制、关键帧动画设置，生成高效且自然的运动效果，为非专业用户提供了可行的视频叙事流程。

image.png

项目演示网址:https://top.aibase.com/tool/trailblazer

论文网址:arxiv.org/abs/2401.00896

【AiBase提要:】

🚀 TrailBlazer发布: 英伟达推出TrailBlazer，基于预训练的T2V模型，通过边界框实现文本到视频生成的可控性。

🔄 无需视频指导: 无需提供低级别的每帧指导，通过边界框控制视频对象运动方向、速度和行为，无需神经网络训练。

🎨 多对象控制与关键帧动画: 支持同时控制多个对象，通过关键帧设置定义对象的位置和动作，生成高效且自然的运动效果。

美图大模型上线

MiracleVision（奇想智能）正式上线，用户可在美图旗下产品和官网体验，同时，公司向行业客户开放模型能力，通过API、SDK、SaaS等形式助力多场景工作流。

【AiBase提要:】

🚀 MiracleVision上线: 美图公司推出自研AI视觉大模型MiracleVision，可在美图产品和官网体验。

🌐 用户体验功能: 用户可在美图秀秀和WHEE中尝试文生图、图生图、模型训练等多项功能。

💼 开放模型能力: 公司向行业客户全面开放MiracleVision的模型能力，通过API、SDK、SaaS助力企业降本增效。

谷歌多模态图像生成模型Instruct-Imagen 整合LLM和SD生态

Instruct-Imagen引入多模态指令，支持多种模态任务。模型能够更好地理解和执行任务。

image.png

论文地址:https://browse.arxiv.org/html/2401.01952v1

【AiBase提要:】

🧠谷歌Instruct-Imagen模型整合LLM和SD生态系统。

🔗Instruct-Imagen引入多模态指令，支持多种模态任务。

💡Instruct-Imagen调整多模态指令，适应各种任务。

腾讯推出语音识别大模型

腾讯云ASR最新升级增强了方言处理、噪声过滤和语义识别能力，能够识别23种地方言、处理方言混战、提高读音相似词准确性，并在噪声环境中提高识别精准度。已广泛应用于多场景，包括录音质检、会议实时转写和语音输入法等。

体验地址:https://cloud.tencent.com/product/asr

【AiBase提要:】

🗣️ 方言处理升级: 腾讯云ASR可识别23种地方言，通过多语言混合识别引擎处理方言混战，包括少数民族小方言。

🔍 语义识别提升: 使用大语言模型LLM，上下文语义和大数据提取意图，增强对读音相似词和专业术语的准确识别。

🎙️ 噪声过滤改进: 通过自主学习和优化算法，提升抗干扰能力，自动过滤噪声，提高识别精准度。

Hugging Face文生成图模型aMUSEd

Hugging Face团队开发的aMUSEd模型在AI图像生成方面具有较快的速度，能在几秒钟内生成图像。

image.png

aMUSEd 项目体验网址:https://top.aibase.com/tool/aamused

【AiBase提要:】

🔍 aMUSEd是Hugging Face开发的一款AI图像生成模型，能在几秒钟内生成图像，比其他竞争对手更快。

🔍 aMUSEd采用了轻量级的文本到图像模型，基于Google的MUSE模型，并使用了Masked Image Model（MIM）架构，提高了生成速度和可解释性。

🔍 aMUSEd还可以进行零样本的图像修复，具有很高的定制性和控制性。

南洋理工开源创新性文生视频模型FreeInit

他们发现视频扩散模型在生成视频时存在时间一致性不足和不自然的动态效果。FreeInit通过多次迭代重复采样优化过程，提升低频信息质量，改善生成视频质量。

image.png

开源地址:https://top.aibase.com/tool/freeinit

论文地址:https://arxiv.org/abs/2312.07537v1

【AiBase提要】

创新性文生视频模型FreeInit通过重新初始化噪声，改进时间的一致性。

研究人员发现视频扩散模型的推理初始化噪声中低频信息很难被完全移除。

FreeInit通过多次迭代重复采样优化过程，提升低频信息质量，改善生成视频质量。

🤖📱💼AI应用

谷歌似乎正在开发一款需要付费的 “高级版” Bard

根据开发者的分享，谷歌似乎正在开发"Bard Advanced"，该版本整合了Gemini Ultra语言模型，具备高级数学和推理能力。

【AiBase提要:】

🚀 Bard Advanced开发: 谷歌可能推出"Bard Advanced"，整合Gemini Ultra语言模型，具备高级数学和推理能力。

🤖 自定义机器人功能: 发现名为Motoko的功能，允许用户创建自定义机器人，尚不清楚是否需要付费或能否分享。

🔄 Power Up和Gallery功能: 谷歌可能推出"Power Up"功能，利用AI扩展和改进用户输入给Bard的提示。还可能推出Gallery部分，用于探索不同主题。功能尚未正式推出，谷歌未回应是否发布。

👨‍💻💡🎯聚焦开发者

Activepieces:开源全能自动化工具，可定制且易用

Activepieces是一个开源的全能自动化工具，被视为流行的自动化平台Zapier的替代品。具备用户友好的工作流构建器、广泛的集成、开放的生态系统和无限的使用案例。

image.png

在线地址:https://www.activepieces.com/

项目地址:https://top.aibase.com/tool/activepieces

【AiBase提要:】

🛠️ 全能自动化工具: 支持分支、循环和拖放功能，可轻松创建和管理自动化工作流。

🌐 广泛集成支持: 拥有80多种集成，包括Google Sheets、OpenAI、Discord、RSS等，支持持续增长，用户可方便整合其他应用和服务。

🔄 开放生态系统: 所有集成源代码公开，用户和开发者可查看、修改和扩展集成，版本直接发布到https://npmjs.com，提供灵活、易用、可定制的自动化解决方案。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • NICE:构建持久关系的唯一AI平台

    NICE是一家领先的客户体验（CX）AI平台，提供完整的解决方案，包括智能客户自助服务、工作人员管理、AI驱动的实时指导和培训工具、CX分析等。它能够帮助企业构建持久关系，提供出色的客户体验，提高效率和转化率，并降低成本。

    AI 客户体验 客户服务

  • Homeway:免费、私密、安全的Home Assistant远程访问

    Homeway是一个提供免费、私密、安全的Home Assistant远程访问的平台。它还支持与Alexa和Google Assistant的集成，并提供官方的Home Assistant iOS和Android远程访问应用。Homeway可以让用户随时随地远程控制和管理他们的Home Assistant智能家居系统。

    智能家居 Home Assistant 远程访问

  • Tidio:在线客服软件，助力您的业务增长

    Tidio是一款在线客服软件，提供带有聊天机器人增强的实时聊天功能，帮助您提供优质的客户服务。该软件已经赢得了全球30万+企业的信赖。

    在线客服 聊天软件 聊天机器人

  • DiffusionLight:一款利用扩散模型估算照明效果的技术

    DiffusionLight是一项利用扩散模型在单张输入图像中估算照明效果的技术。它利用训练好的Stable Diffusion XL模型绘制一个镜面反射球,然后将球体展开得到全景照明图。该技术解决了现有基于神经网络的方法依赖有限HDR全景数据集导致在真实复杂场景下效果不佳的问题。关键创新在于发现了扩散噪声图和镜面反射球生成质量之间的关系,迭代生成高质量镜面球;以及通过LoRA 进行多曝光训练,使LDR模型也可以输出HDR格式。该技术可产生逼真的照明估计,特别适用于野外场景。

    环境照明 图像处理 计算摄影

  • Rawbot:释放AI的力量，轻松比较AI模型

    Rawbot是一个AI模型比较平台，帮助用户轻松比较不同AI模型，并发挥它们在项目中的全部潜力。用户可以基于准确的并排比较来选择最佳的AI模型。Rawbot与ChatGPT、Cohere和J2 Complete兼容。

    AI 模型比较 人工智能

  • Auto Seduction AI:1号AI搭档，让你的约会聊天事半功倍

    Auto Seduction AI是一款智能约会助手，通过个性化消息和完美的对话开场白，帮助用户每周获得1至4次约会。其独特的照片智能分析功能可以创建令人着迷的对话开场白，帮助用户获得更多的约会回应。用户可以使用其自动化的冷读、轻微调情、邀约等功能，平均只需4-6条消息就能成功安排一次约会。该产品支持多种语言，包括英语、西班牙语、法语、德语、意大利语、俄语和印地语。

    约会 智能助手 对话开场白

  • Resume Revival:免费在线AI简历生成器

    Resume Revival是一款免费在线AI简历生成器，利用ChatGPT技术提供最高质量的简历和求职信创建。产品功能包括AI驱动的简历和求职信生成、技能缺口分析、广泛的定制选项以及职业拓展。用户可以使用直观的在线平台免费增强求职申请。

    简历生成器 AI技术 职业发展

  • syn-rep-learn:从合成数据中学习视觉表示模型

    该代码仓库包含从合成图像数据(主要是图片)进行学习的研究,包括StableRep、Scaling和SynCLR三个项目。这些项目研究了如何利用文本到图像模型生成的合成图像数据进行视觉表示模型的训练,并取得了非常好的效果。

    视觉表示学习 合成数据 计算机视觉

  • AIApply:AI 助手为求职者提供的 AI 驱动工具

    AIApply 是您求职过程中的 AI 助手。生成个性化求职信，优化简历，开启您成功之旅。

    求职 人工智能 求职信

  • vx.dev:开源、低成本的v0.dev替代品,可自定义且与GitHub无缝融合

    vx.dev是一个开源的v0.dev替代品。它具有以下优点: - 低成本:通过提示工程技术,可以大大降低使用成本 - 易于定制:提供开源的提示,可以根据需求定制UI组件或代码风格 - GitHub无缝集成:生成的代码存储在GitHub上,内置版本控制、代码审查等功能 vx.dev的工作原理是,使用GPT-4模型根据事先定义好的提示来生成代码。主要成本在于输入和补全的标记数量。提示存储在prompts/ui-gen.md中,包含shadcn/ui、lucide和nivo图表的指令。通过删除不需要的组件指令,可以降低每次生成的API成本。 vx.dev可以轻松定制。用户可以基于现有提示进行修改,使用其他UI库或调整代码风格。生成的代码存储在GitHub上,拥有版本控制、协同等特性。私有仓库可以保证生成结果的可见性。

    开源 代码生成 v0.dev

  • Lampi AI:企业级机密合作 AI 助手

    Lampi 是一款由 AI 驱动的安全平台，可在您完全控制的前提下进行广泛的搜索，并生成基于知识的内容。Lampi 旨在确保您的数据保持私密和在您的控制之下。产品定价和详细信息请访问官方网站。

    AI 助手 知识搜索 内容生成

  • AnyChat:AI助手，解决问题、执行任务

    AnyChat是一款AI助手应用，通过使用AI完成任务和回答问题来提高工作效率。用户可以通过AnyChat执行各种任务，如搜索、生成文档、回答问题等。通过AnyChat，用户可以优化工作流程，提高工作效率。

    AI助手 任务执行 工作效率

  • Kin:私人AI，保护隐私

    Kin是您私人生活的AI助手。它具有无限的耐心、同情心和专业知识，并全天候为您提供支持。Kin建立在语义和情节记忆之上，能够深入了解您，同时注重隐私和安全。它通过本地存储、自主数据控制以及边缘机器学习等技术，保障您的数据安全。Kin还提供任务管理、优先级组织、时间优化等功能，可帮助您更好地利用时间。Kin目前处于测试阶段，正在接受早期访问请求。

    AI 隐私 个人助手

  • FreeInit:视频生成模型的一致性初始化方法

    FreeInit是一个简单有效的方法,用于提高视频生成模型的时间一致性。它不需要额外的训练,也不引入可学习的参数,可以很容易地在任意视频生成模型的推理时集成使用。

    视频生成 文本到视频 生成一致性

  • Discoze:通过AI孪生发现并与朋友交流

    Discoze是一个通过AI孪生模型实现社交发现和交流的APP。用户可以创建自己的AI孪生,使其学习并模仿自己的语音、照片和个性。其他用户可以通过AI孪生模型进行交流,从而快速发现共同语言的朋友。Discoze实现了零等待时间的社交,用户可以随时通过AI孪生开始交流。

    AI 社交 智能

  • ODIN Model:单一模型实现2D和3D感知

    ODIN（Omni-Dimensional INstance segmentation）是一个模型，可以使用转换器架构在2D RGB图像和3D点云上进行分割和标记。它通过在2D视图内和3D视图之间交替融合信息来区分2D和3D特征操作。ODIN在ScanNet200、Matterport3D和AI2THOR 3D实例分割基准上实现了最先进的性能，并在ScanNet、S3DIS和COCO上实现了竞争性能。当使用来自3D网格的采样点云代替感知的3D点云时，它超过了以往所有的作品。作为可指导的具体化代理架构中的3D感知引擎时，它在TEACh对话动作基准上树立了新的最先进水平。我们的代码和检查点可以在项目网站找到。

    计算机视觉 实例分割 3D感知

  • LLM Augmented LLMs:扩展能力，提升效率

    LLM Augmented LLMs通过将现有基础模型与更具体的模型进行组合，实现新的能力。CALM（Composition to Augment Language Models）引入模型之间的交叉注意力，以组合它们的表示并实现新的能力。其显著特点包括：（i）通过“重用”现有LLMs以及少量额外参数和数据，在新任务上扩展LLMs的规模；（ii）保持现有模型权重不变，因此保留现有的能力；（iii）适用于不同的领域和设置。实验证明，将PaLM2-S与在低资源语言上训练的较小模型进行增强，在诸如翻译成英语和低资源语言的算术推理等任务上，结果绝对改善了高达13%。类似地，当PaLM2-S与特定于代码的模型进行增强时，在代码生成和解释任务上，相对于基础模型，我们看到了高达40%的改进，与完全微调的对应模型不相上下。

    语言模型 编程 增强

  • What You See is What You GAN:高保真几何渲染

    这款产品是一种3D GAN技术，通过学习基于神经体积渲染的方法，能够以前所未有的细节解析细粒度的3D几何。产品采用学习型采样器，加速3D GAN训练，使用更少的深度采样，实现在训练和推断过程中直接渲染完整分辨率图像的每个像素，同时学习高质量的表面几何，合成高分辨率3D几何和严格视角一致的图像。产品在FFHQ和AFHQ上展示了最先进的3D几何质量，为3D GAN中的无监督学习建立了新的标准。

    3D GAN 神经渲染 几何合成

  • Dreamy.ai:人工智能聊天伴侣

    Dreamy.ai是一个人工智能驱动的虚拟聊天平台。用户可以与逼真的虚拟角色进行沉浸式对话,实现角色扮演和交流。平台提供自定义人工智能女友、选择不同人物形象与个性,打造独一无二的虚拟伴侣。核心功能有自然语言处理、情感计算等AI技术,可实现自主对话和互动。优势是个性化体验强,可提升用户想象力与情感联系。定位虚拟娱乐、陪伴市场。

    人工智能 聊天 虚拟角色

  • 3D Fauna:学习网络中的三维动物

    3D Fauna是一个通过学习 2D 网络图片来构建三维动物模的方法。它通过引入语义相关的模型集合来解决模型泛化的挑战，并提供了一个新的大规模数据集。在推理过程中，给定一张任意四足动物的图片，我们的模型可以在几秒内通过前馈方式重建出一个有关联的三维网格模型。

    计算机视觉 机器学习 图像处理

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM