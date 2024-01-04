雷军公布小米澎湃 OS、汽车大压铸两项自主技术获百万美元技术大奖

站长之家(ChinaZ.com) 1月4日 消息:1月4日，小米集团董事长兼CEO雷军发文宣布，2024年第一件大事就是颁发小米百万美元技术大奖。其中最高奖项的两项技术分别是“一体化大压铸技术”和“小米澎湃OS新架构”。

雷军表示，这两项技术的获奖，标志着小米在底层核心技术能力以及操作系统领域，实现了重大突破。它们不仅代表着公司技术实力的积累，也体现了小米工程师团队敢于挑战高峰的勇气与决心。

其中，一体化大压铸技术几乎实现了从材料到设备的全产业链自主可控，使小米成为全球仅有的两家同时掌握大压铸集群和合金自研的公司。这充分展现出小米在底层技术领域“深耕”的巨大决心。

而小米澎湃OS则重写了操作系统的底层架构，实现了跨平台、安全可靠等多项设计目标，为公司战略目标“人车家全生态”提供了关键支持。

雷军强调，“技术为本”和“工程师文化”是小米的核心基因。这两项技术的获得，源于工程师团队对梦想的坚持和对技术的极致追求。公司将持续加大研发投入，为工程师提供更多施展空间。

展望未来，雷军表示小米新十年的目标是成为全球新一代技术领导者。这是一条长路，需要保持初心、持续努力。公司将继续大力投入基础科技研发，也会加强工程师队伍建设。在技术创新的征程上，小米定会走得更远。

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