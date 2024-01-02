中国移动APP启动华为鸿蒙原生应用开发

站长之家（ChinaZ.com）1月2日 消息:据@HarmonyOS官微消息，拥有超过3亿用户的中国移动APP已正式宣布基于HarmonyOS NEXT启动鸿蒙原生应用及服务开发。
这一合作将充分发挥HarmonyOS系统的分布式技术优势，实现中国移动APP在手机、平板等多种终端之间的无缝流转，从而建立起多渠道的用户触达矩阵。
鸿蒙系统的原生智能等独特优势，将为中国移动APP的用户在业务查询、业务办理、消费提醒、在线客服等场景提供更流畅、更智能、更安全的体验。
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站长之家（ChinaZ.com）1月2日 消息:据@HarmonyOS官微消息，拥有超过3亿用户的中国移动APP已正式宣布基于HarmonyOS NEXT启动鸿蒙原生应用及服务开发。
这一合作将充分发挥HarmonyOS系统的分布式技术优势，实现中国移动APP在手机、平板等多种终端之间的无缝流转，从而建立起多渠道的用户触达矩阵。
鸿蒙系统的原生智能等独特优势，将为中国移动APP的用户在业务查询、业务办理、消费提醒、在线客服等场景提供更流畅、更智能、更安全的体验。
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中国银联与华为共同举办了鸿蒙深化合作签约仪式。中国银联此前已基于HarmonyOSNEXT启动了云闪付APP的鸿蒙原生应用开发。这也是对鸿蒙系统的一次重要推广，将进一步推动鸿蒙生态的繁荣与发展。
近段时间，新浪、美团、小红书、高德等大批国内主流App都与华为达成合作，陆续开发鸿蒙原生应用。据博主Adak封狼居胥”消息，麦当劳中国目前也与华为达成合作，将启动鸿蒙原生应用的开发，这也是饮食行业的首家，遥遥领先对手肯德基。HarmonyOSNEXT系统底座全线自研，砍掉传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用。
12月18日，米哈游宣布将基于HarmonyOSNEXT启动鸿蒙原生应用开发，成为又一家启动鸿蒙原生应用开发的头部游戏厂商。作为一家创立于2011年的科技型文创企业，上海米哈游网络科技股份有限公司推出了众多高品质人气产品，其中包括《崩坏学园2》《崩坏3》《未定事件簿》《原神》《崩坏：星穹铁道》一众精品游戏，受到了全球玩家的喜爱。“鸿蒙千帆起”，游戏等18个领域的头�
HarmonyOS官方今天正式宣布，米哈游宣布启动鸿蒙原生应用开发。当技术宅拯救世界”的米哈游、《原神》遇上HarmonyOSNEXT，将为跨平台的游戏玩法和玩家体验带来更多可能。HarmonyOSNEXT开发者预览版将在2024年第一季度面向开发者开放。
今晚华为HarmonyOS官微发文宣布，麦当劳中国正式启动鸿蒙原生应用开发。麦当劳是全球知名大型跨国连锁餐饮企业之一，麦当劳中国每年服务顾客超过十亿人次。系统底座全线自研，去掉传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，只能使用Hap格式安装包。
支付宝与华为终端宣布合作，启动鸿蒙原生应用开发，进一步完善鸿蒙生态布局。双方合作将满足用户在不同终端和场景下的智慧生活服务需求。双方将在数字化服务等领域拓展合作，共建新生态，服务国内用户和市场。
鸿蒙官方宣布，网易游戏与华为达成鸿蒙合作，网易游戏将基于HarmonyOSNEXT启动鸿蒙原生应用开发，为玩家带来更多元的交互玩法和更创新的游戏体验。
华为官方宣布，搜狐集团已与华为达成全面合作。根据合作内容，搜狐新闻将完成鸿蒙原生应用核心功能版本搜狐视频也已启动鸿蒙原生应用开发。基于HarmonyOS原生智能、一次开发多端部署等创新优势，双方将共同打造更具活力的资讯媒体、生活、娱乐和沟通互动平台，为用户提供多样化服务。
华为常务董事、终端BGCEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东在一封全员信中表示，2024年是原生鸿蒙的关键一年。他呼吁加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，并集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。终端十年2C转型，走上了发展的快车道，又在经历A国多轮制裁的极端困难后，顽强地活了下来。
同花顺与华为宣布，他们已经完成了同花顺鸿蒙原生应用Beta版本的开发，并计划继续推进全量版本的研发。这次合作是同花顺与华为在金融科技领域的深度合作，旨在为投资者和金融机构客户提供更智能、更安全的服务。未来将依托同花顺在投资理财及金融信息服务等领域的积淀，利用鸿蒙全场景优势，双方将携手为海量投资者及金融机构客户提供更智能、更安全的服务。
audio2photoreal是一个从音频生成照片级逼真avatar的开源项目。它包含了一个pytorch实现,可以从音频中合成交谈中的人类形象。该项目提供了训练代码、测试代码、预训练的运动模型以及数据集访问。它的模型包括人脸扩散模型、人体扩散模型、人体VQ VAE模型和人体引导变换器模型。该项目让研究人员和开发者能够训练自己的模型,并基于语音合成高质量的逼真avatar。
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Rawuser是一款AI驱动的用户体验优化工具，通过智能分析用户行为并提供个性化的内容推荐，提升网站的用户互动和转化率。用户可以根据指引将Rawuser与自己的平台进行集成，获取每日用户会话的统计和产品分析等功能。Rawuser的主要优势是凭借其AI魔力最大化网站的影响力，并提供定制化的用户体验，从而促进网站的发展和商业成功。产品定位为提升网站用户体验和转化率的生产力工具。
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ServiBot是一个基于AI的智能聊天机器人,可以帮助企业快速接入聊天机器人,提高用户体验和转化率。它具有易于集成、可高度自定义、智能对话等功能。企业可以通过ServiBot提升客户服务质量,同时获得用户行为数据分析。它既可以作为独立的聊天机器人使用,也可以集成在网站、APP等中。ServiBot可以帮助企业节省客服成本,提高工作效率。
E5-mistral-7b-instruct 是一个具有 32 层和 4096 个嵌入大小的文本嵌入模型。它可以用于编码查询和文档，以生成语义向量表示。该模型使用自然语言任务描述指导文本嵌入过程，可以根据不同的任务进行定制。该模型在 MS-MARCO passage ranking 数据集上进行了训练，可用于信息检索、问答等自然语言处理任务。
VoksPilot是一款免费的AI音频导游应用，帮助用户沉浸在独特的旅行体验中。它能够根据用户的旅行兴趣提供个性化的音频导览，带领用户探索每个目的地的奇迹。VoksPilot支持多语言，具有可定制的设置，支持离线播放，提供位置导览和交互式地图等功能。
Chat With Media是一款开源软件，使您能够轻松与PDF文件进行聊天。只需上传您的文件，立即开始提问。立即体验Chat With Media吧，只需要一分钟。
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MetaCRM是一款智能客户关系管理软件，提供基于区块链的营销归因、个性化客户参与和AI自动化客户服务。其优势在于结合区块链技术，为营销和客户服务提供更智能的解决方案。定价方面需咨询官方网站或联系客服。定位于为企业提供智能化的客户关系管理解决方案。
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one-api是一个开源的OpenAI接口管理与分发系统。它支持Azure、Anthropic Claude、Google PaLM 2 & Gemini、智谱ChatGLM、百度文心一言、讯飞星火认知、阿里通义千问、360智脑以及腾讯混元等多种大模型。可以用于二次分发管理key,仅单可执行文件,已打包好Docker镜像,一键部署使用。
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