钛合金打造！三星S24 Ultra外观曝光

站长之家（ChinaZ.com）1月2日 消息:近日，三星Galaxy S24Ultra的官方海报在社交平台上曝光，从海报中可以看出，Galaxy S24Ultra的整体工业设计与上代产品相似，但细节之处仍有所升级。最引人注目的变化是边框材质的更换，由钛合金打造。

此外，Galaxy S24Ultra还支持S Pen手写笔功能，为用户带来更加流畅的书写和绘画体验。这一功能对于商务人士和创意工作者来说尤为重要，能够进一步提升他们的工作效率和创造力。

在核心配置方面，Galaxy S24Ultra搭载了高通骁龙8Gen3移动平台，具备强大的性能和运算能力。该机型的屏幕分辨率达到了2K级别，峰值亮度高达2600尼特，为用户带来更加清晰、生动的视觉效果。

影像系统是Galaxy S24Ultra的另一大亮点。除了拥有2亿像素的主摄外，该机型还配备了3x长焦和5x高像素长焦镜头，能够满足用户在不同场景下的拍摄需求。值得一提的是，规格表上宣传的2x和10x变焦分别由1x和5x高像素裁切而来，这种创新性的变焦方式为用户提供了更多拍摄的可能性。

除了Galaxy S24Ultra外，这次发布会还将同步推出Galaxy S24和Galaxy S24。这两款新品同样值得期待，它们将与Galaxy S24Ultra一同于1月17日登场。

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