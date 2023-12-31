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人工智能制造的假货如何从网红手中夺走业务？

2023-12-31 11:12 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月31日 消息:据外媒报道，粉红色头发的艾塔娜是一位使用人工智能工具创建的“虚拟影响者”，在社交媒体上拥有20万粉丝。各大品牌为她在社交媒体上推广自己的产品支付了约1000美元。

艾塔娜是进入价值210亿美元、快速增长的内容创作者经济的数百个数字化身之一。它们的出现引起了人类影响者的担忧，因为这些数字竞争对手正在蚕食他们的收入。

The Clueless联合创始人Diana Núñez表示:“我们对影响者收费价格的飙升感到惊讶，这让我们思考，如果我们创造自己的影响者会怎样?”

数字人 虚拟主播_

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

品牌正与虚拟影响者建立关系作为吸引注意力、降低成本的新方式。Mintel媒体和技术副总监Rebecca McGrath指出:“对于一个品牌来说，他们拥有完全的控制权，而真正的人则有潜在的争议、自己的要求。”

然而，人类影响者认为虚拟同行应该透露他们不是真实的。内容创作者Danae Mercer说:“这些影响者让我害怕的是，很难辨别他们是假的。”

英国广告标准局表示目前没有规定虚拟影响者必须声明是由AI生成。印度等国则规定必须透露人工智能起源。The Clueless通过Instagram标签揭露Aitana为AI模型，但许多其他虚拟影响者没有这样做。

此外，卡迪夫大学讲师Francesca Sobande研究了具有种族模糊特征的虚拟影响者。她认为一些品牌出于营销目的给予其这些特征，以吸引更广泛的受众，这“只是另一种形式的营销”。

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