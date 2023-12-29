​沃尔玛利用人工智能确保圣诞礼品顺利送达

**划重点:** 1. 🚀 沃尔玛投资巨资发展人工智能，通过生成式AI工具强化库存管理系统。 2. 🌐 人工智能缩短交付时间，预测销售并根据天气事件及时调整库存，提高供应链效率。 3. 🎄 利用AI技术，沃尔玛改进了节日购物体验，使客户更轻松，避免库存浪费。

站长之家（ChinaZ.com）12月29日 消息:在人工智能的助力下，沃尔玛计划在今年圣诞季确保顾客的购物体验更为顺畅。这一零售业巨头不仅加大了对人工智能开发的投入，还通过生成式AI工具为其库存管理系统注入了强大的动力。

沃尔玛的库存管理系统通过内部工具结合历史数据和预测性人工智能，不断监控和重新分配库存，确保产品在顾客提出请求之前就能快速到达高需求的地区。此系统能够通过分析当地人口统计数据、宏观经济趋势，甚至是当地的天气事件来预测需求。

Anshu Bhardwaj，沃尔玛 Commerce Tech & 沃尔玛 Global Tech的高级副总裁兼首席运营官表示:“我们知道人工智能有力改变零售业，多年来我们一直在努力利用这一力量。我们期望他们在今年的假期季节表现比以往任何时候都更强大。”

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

这一技术策略的核心是开发一个由人工智能驱动的库存管理系统，以更快地为顾客提供所需产品，并提高供应链效率。通过快速反应，系统能够在出现天气变化等事件时调整库存订单，确保及时配送。

Bhardwaj进一步解释说:“如果亚利桑那州发生了暴风雪，库存管理系统可以利用这一信息。如果一种玩具在东海岸畅销，而在中西部销售情况较差，沃尔玛能够重新定向和改变库存路线，将商品放置在需要的地方。”

尽管这些以数据为基础的预测看似简单，但据该零售商表示，它们在繁忙的假期季节节省了大量时间。Bhardwaj解释道:“去年，顾客可能尝试下单，而我们的数据会告诉我们我们无法在第二天之前完成订单;而今年，他们可以当天下单。”

沃尔玛目前在美国有4，700家店铺，位于90%的人口范围内，这为其提供了额外的优势。人工智能的增强功能意味着系统具有反应性和自主性。如果有暴风雪预报，系统将改变对情况的认知并调整库存订单。

除了库存管理系统，沃尔玛还推出了许多其他人工智能工具，使其能够充当“顾客的礼宾”。在店内，沃尔玛员工可以借助“Ask Sam”语音助手帮助定位商品。同时，零售商的自助结账机配备了AI摄像头，用于检测和防止盗窃。

为顾客提供的一项功能是，通过对话式聊天机器人，公司会将产品直接放入购物车。另一个工具可以为企业会员规划一整套主题派对产品。

在物流方面，沃尔玛的末端交付系统通过最直接的路线将货物送到顾客家中。这种对人工智能的全面应用赢得了沃尔玛在行业中的创新声誉。

明年，沃尔玛计划在新兴技术方面取得更多进展，着眼于增强现实、虚拟现实，并在其履行中心推出更多自动化设备。该公司表示，这将在未来五年内提高履行效率约20%。

关于员工方面，沃尔玛表示在未来几年内员工总数将保持相对稳定。公司计划重新分配和提升员工的技能，以适应技术的进步，而不是替代他们。

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