1000万内的SUV！华为问界M9大定单量超2万台

站长之家(ChinaZ.com) 12月28日 消息:华为AITO问界M9旗舰SUV在发布后短短时间内，累计大定订单量已突破2万台。

作为AITO汽车的旗舰车型，问界M9定位于大型SUV，其长宽高分别为5230/1999/1800毫米，轴距为3110毫米，提供5款颜色选择，其中两款为纯色，三款为双拼配色。

在科技配置方面，问界M9集成了华为的多种高尖端技术。其中最引人注目的是HUAWEIXPIXEL华为百万像素智慧投影大灯，它具备近场投影功能。此外，智慧大灯与ADS智驾系统联动，通过算法自动抠图和遮蔽，确保远光不晃人眼。

在车身结构上，问界M9采用了超强玄武车身设计。这款车配备了全球最大的一体压铸（9000吨），与特斯拉Cybertruck同款。全车铝合金体积占比高达80%，轻量化系数低至2.02。此外，全车12处采用2000MPa核潜艇级热车型钢。

在底盘方面，问界M9将配备华为途灵智能底盘。全系标配智能闭式空气弹簧和CDC可变阻尼减震器，支持5档车身高度调节，确保驾驶的舒适性与操控性。它还拥有全场景智慧道路预瞄系统，配合自适应主动悬架，可应对各种路况。

在智能驾驶方面，业界领先的华为ADS智能驾驶系统在问界M9上得以应用。这款车搭载了华为最新的192线激光雷达，结合高清摄像头、毫米波雷达等传感器，实现了在全国高速、城市快速路等场景下的智能驾驶功能，甚至在城区也能实现智能驾驶。

动力方面，问界M9提供增程和纯电两种版本。增程版搭载由1.5T发动机和前后电机组成的驱动系统，其中发动机最大功率为112千瓦，前后驱动电机最大功率分别为165千瓦和200千瓦。这意味着系统最大功率达到365千瓦（496马力），零百加速仅需4.9秒。纯电版同样采用双电机配置，最大功率分别为160千瓦和230千瓦。系统综合最大功率达到390千瓦(530马力)，零百加速仅需4.3秒。纯电续航里程达到630公里。

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