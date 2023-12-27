估值或将达1000亿美元 OpenAI 将成为仅次于 SpaceX 的第二大最有价值初创公司

站长之家（ChinaZ.com）12月27日 消息:据彭博社的报道，人工智能研究公司 OpenAI 正在洽谈新一轮融资，估值将达到1000亿美元或以上，这将使其成为仅次于 SpaceX 的全球第二大最有价值的初创公司。

该报道援引参与潜在融资初步讨论的投资者的话说，融资的条款、估值和时间尚未确定，并且可能会发生变化。

另外，OpenAI 计划于1月份进行由 Thrive Capital 牵头的要约收购。此次发行已超额认购，这意味着投资者数量多于证券数量。

该公司还在与 G42就在阿联酋阿布扎比成立一家代号为“Tigris”的新芯片企业进行融资80亿至100亿美元的谈判。目标是开发人工智能芯片来与市场领导者英伟达的芯片相媲美。

14个月前，大多数人都不知道，OpenAI在2022年11月发布 ChatGPT 后一举成名，从技术上讲，ChatGPT 是一个基于其 GPT 系列大型语言模型构建的聊天用户界面。

但 ChatGPT 首次让大众能够轻松使用生成式人工智能的功能。ChatGPT 还让长期以来硅谷人工智能领导者谷歌从沉睡中醒来，推出了一系列产品，包括 Bard 聊天机器人、PaLM2LLM 和最新的 Gemini。ChatGPT 还征求了 Nvidia 首席执行官 Jensen Huang 等知名人士的意见，认为新的计算平台已经创建。

目前，OpenAI 已从微软筹集了至少130亿美元，其技术已被纳入该软件巨头的企业生产力工具365以及增强的云功能 （Azure） 中。

ChatGPT 的成功也为新兴的 OpenAI 竞争对手吸引了投资者的资金，其中包括 Anthropic，该公司迄今为止已从亚马逊、谷歌和 Salesforce 等公司获得了数十亿美元的资金。

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