苹果与新闻出版机构谈判，以或许内容许可训练人工智能系统

站长之家（ChinaZ.com）12月26日 消息:近日，苹果公司正在积极与多家知名新闻和出版机构进行谈判，以获得其内容的许可，用于推动其人工智能系统的发展。据报道，苹果提出了至少5，000万美元的多年协议，旨在获取新闻文章档案的使用许可。

据知情人士透露，苹果已与康泰纳仕（Vogue和New Yorker的出版商）、NBC新闻以及IAC(People、Daily Beast和Better Homes and Gardens的所有者)等新闻机构进行了联系。尽管有报道称，一些被苹果联系的出版商对此次接触反应冷淡，但苹果似乎在积极寻求建立战略伙伴关系。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

与此同时，苹果内部也在开发类似于ChatGPT的服务，旨在帮助员工测试新功能、总结文本并回答基于积累知识的问题。这表明苹果在推进人工智能领域的同时，也在探索类似ChatGPT的应用，据称未经官方确认的"Apple GPT"可能是其中之一。

值得注意的是，一位苹果的机器学习工程师在一篇题为《LLM in a flash: Efficient Large Language Model Inference with Limited Memory》的研究论文中阐述了他们在LLM推断方面的创新。该论文发现，苹果通过开发与快闪存储特性相符的推断成本模型，从而在内存受限的设备上提高了优化水平。该研究成果有望促使LLMs（大型语言模型）在包括iPhone和iPad在内的苹果设备上运行。

苹果公司在人工智能领域的努力不仅表现在与新闻机构的谈判中，还体现在其内部对大型语言模型推断的创新研究上。这些举措预示着苹果在不久的将来可能在其设备上推出更先进的语言处理和人工智能功能。

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