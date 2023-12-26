微信：推荐转发这8个功能给有需要的人 含安静模式、微信刷掌等

站长之家（ChinaZ.com）12月26日 消息:今天，微信官方从众多的产品更新中筛选了8个功能，表示它们更值得推荐给有需要的人。

这些功能包括安静模式、视频通话、微信支付无障碍优化、银龄守护卡、救命短信、先学后付、微信刷掌以及小程序教育平台。

其中，安静模式是为了满足2780万聋人用户的需求而推出的。它可以在消息通知、音视频通话、视频号内容播放等所有场景下，都不会发出声音，避免聋人社死”。开启方式非常简单，只需进入微信“我”-设置”-关怀模式”-安静模式”即可。

对于老年人或视障人群，微信也进行了特别优化。关怀模式支持设置锁屏小组件一键拨打视频通话，方便他们快速与亲友进行视频通话。同时，微信支付也进行了无障碍优化，针对残障用户在使用过程中可能遇到的困扰进行了改进，目前已完成近300项产品优化。

开启方式:“微信”-“我”-“设置”-“关怀模式”-“视频通话”。

此外，针对老年人群体，微信推出了银龄守护卡”，可以绑定微信支付和小程序，实现打电话、SOS报警、提醒老人吃药、设置安全围栏等实用功能。

同时，微信还推出了救命短信”功能，在急救情况下可以通过短信链接跳转微信小程序与120调度员进行双向视频，让调度员更清晰了解现场情况并进行正确的急救指导。据悉，在重庆等省市，用户遇急救情况可拨打120电话，调度员根据情况可向你手机发送急救短信。

为了解决教培行业的信任问题，微信支付推出了先学后付”能力，消费者只需微信支付分超过600分，就可以先上课、后付费”。

体验方式:“微信”-“我”-“服务”-“钱包”-“支付分”-“生活服务”-“教育”，其中展示的机构都已经接入。

此外，微信还推出了微信刷掌功能，通过刷掌验证会员身份、便捷消费、过闸通行，带来更便捷的生活新体验。

最后，小程序教育平台作为为基础教育教学场景打造的专属平台，提供了丰富的教学管理功能和教学模版，无论学生还是老师，都能快速上手。

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