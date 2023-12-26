首页 > 业界 > 关键词  > 正文

微信：推荐转发这8个功能给有需要的人 含安静模式、微信刷掌等

2023-12-26 13:39 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月26日 消息:今天，微信官方从众多的产品更新中筛选了8个功能，表示它们更值得推荐给有需要的人。

这些功能包括安静模式、视频通话、微信支付无障碍优化、银龄守护卡、救命短信、先学后付、微信刷掌以及小程序教育平台。

其中，安静模式是为了满足2780万聋人用户的需求而推出的。它可以在消息通知、音视频通话、视频号内容播放等所有场景下，都不会发出声音，避免聋人社死”。开启方式非常简单，只需进入微信“我”-设置”-关怀模式”-安静模式”即可。

微信：这 8 个功能请转发 含安静模式、救命短信等

对于老年人或视障人群，微信也进行了特别优化。关怀模式支持设置锁屏小组件一键拨打视频通话，方便他们快速与亲友进行视频通话。同时，微信支付也进行了无障碍优化，针对残障用户在使用过程中可能遇到的困扰进行了改进，目前已完成近300项产品优化。

开启方式:“微信”-“我”-“设置”-“关怀模式”-“视频通话”。

微信：这 8 个功能请转发 含安静模式、救命短信等

此外，针对老年人群体，微信推出了银龄守护卡”，可以绑定微信支付和小程序，实现打电话、SOS报警、提醒老人吃药、设置安全围栏等实用功能。

同时，微信还推出了救命短信”功能，在急救情况下可以通过短信链接跳转微信小程序与120调度员进行双向视频，让调度员更清晰了解现场情况并进行正确的急救指导。据悉，在重庆等省市，用户遇急救情况可拨打120电话，调度员根据情况可向你手机发送急救短信。

微信截图_20231226134649.png

为了解决教培行业的信任问题，微信支付推出了先学后付”能力，消费者只需微信支付分超过600分，就可以先上课、后付费”。

体验方式:“微信”-“我”-“服务”-“钱包”-“支付分”-“生活服务”-“教育”，其中展示的机构都已经接入。

此外，微信还推出了微信刷掌功能，通过刷掌验证会员身份、便捷消费、过闸通行，带来更便捷的生活新体验。

微信：这 8 个功能请转发 含安静模式、救命短信等

最后，小程序教育平台作为为基础教育教学场景打造的专属平台，提供了丰富的教学管理功能和教学模版，无论学生还是老师，都能快速上手。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】11.11云上盛惠！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！

    11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！

    Docker容器镜像

    Docker容器镜像

    去看看
    Docker容器镜像 60元/15天
    爆款产品组合购

    爆款产品组合购

    去看看
    爆款产品组合购 低至1元
    腾讯云x NVIDIA加速计划

    腾讯云x NVIDIA加速计划

    去看看
    腾讯云x NVIDIA加速计划 最高获赠10万元扶持基金
    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 112元/1年
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 大妈捡到手机用免密支付光余额引热议！教你关闭微信、支付宝免密支付

    今日，一则#大妈捡到手机用免密支付刷光余额#的词条登上微博热搜榜，引起网友热议。四川泸州一名60岁大妈捡到他人手机后，发现手机竟然没有锁屏密码，一看微信零钱有5100多元，于是就将微信里面的钱全部消费了，最终被民警抓获。还是建议大家为家里长辈的智能手机设置密码，保护隐私和财产安全。

  • 2024年微信公开课PRO官宣 微信AI等功能将亮相

    2024年微信公开课PRO将于1月11日在广州举行。本次公开课将涵盖多个领域，包括内容创作、开发与行业能力、智慧经营工具、搜索场景打通和连接创造新价值等。2024微信公开课PRO期间，小游戏、微信AI等也将悉数登场，带来多项能力升级与案例分享。

  • 2024微信公开课PRO启动：微信AI来了

    快科技12月25日消息，微信公开课官方宣布，2024微信公开课PRO将于1月11日，在广州广交会展馆国际会议中心举办。每年公开课PRO都是微信发布产品能力、展示价值理念、沟通生态伙伴、凝聚行业共识的舞台，这次也不例外。此次，微信将介绍视频号、小程序、微信支付、场景搜索、企业微信等方面的新思路、新举措。2024微信公开课PRO期间，小游戏、微信AI等也将悉数登场，带来

  • 微信支付推出“先学后付”能力 微信支付分超过600可先上课后付费

    微信支付最近推出了一项“先学后付”的功能，这项功能允许用户只要微信支付分超过600分，就可以先上课后付费。整个流程就像借充电宝一样简单便捷。广东、四川、湖北、陕西、浙江、北京等地已有多种类别的教育机构及数字内容平台接入了“先学后付”功能。

  • Win11今年被微软弃用功能达16项：Cortana、写字板等

    2023年即将结束，近日有媒体盘点了微软在今年宣布弃用的16项Windows11功能，一起来看下吧。Cortana小娜助手：微软现在正大力推进新的Copilot作为与苹果Siri和谷歌等语音助手竞争的产品，Cortana助手曾被微软寄予了厚望，但最终也难逃被放弃的结果。今年被微软宣布弃用的Win11功能还有：步骤记录器、对Entra帐户的同步支持、传统控制台模式、TLS1.0和1.1、支持部门诊断工具；以及ComputerBrowser、Webclient、RemoteMailslots、VBScript和AllJoyn。

    ​Windows11 ​Cortana ​Win11

  • 微信iOS版8.0.44上线：iPhone用户打字能用独立发送按钮了

    据微信官网消息，微信iOS版8.0.44正式上线。在微信官方更新日志中，仅仅简单地描述为解决了一些已知问题”。对于喜欢以文字信息方式回复消息的朋友们来说，这个功能堪称是及时雨”，毕竟独立的发送可以减少错误的发生，进提高文字输入的速度。

  • 今日冬至 微信上线吃饺子汤圆限定状态

    今天是二十四节气中的第22个节气——冬至。为了庆祝这个节日，微信上线了两个限定状态:“吃饺子”和“吃汤圆”。微信状态是微信8.0后更新的一项功能，是原视频动态”功能的升级，可以在这里分享心情、上传图片、视频或音乐。

  • 《王者荣耀》实现双区互通：微信QQ可以一起玩了

    快科技12月20日消息，《王者荣耀》支持微信和QQ登录，但以往两者并不互通，有人为此还开了两个号，方便与不同的好友一起玩。现在，《王者荣耀》终于实现双区互通，微信QQ可以一起玩了。游戏双方更新到最新版的王者营地APP，在该APP中添加好友，在聊天窗口发起开黑”功能，就能邀请好友跨区一起玩。如果遇到无法添加好友情况，需要双方的王者营地APP都升级到最新版本才可以，苹果区需要到苹果应用商店升级。还有玩家遇到加上好友但游戏里显示组队销毁问题，可能是因为这个功能刚上线还不稳定，可以尝试多拉几次或者隔一会再拉，等旧的房间?

  • 微信紧急提醒：朋友圈的“跨年晚会”千万别信

    微信安全中心紧急提醒：朋友圈转让跨年晚会”门票的陌生人，千万别信他们。红毯、颁奖礼、跨年晚会等各种大型活动接踵至，这些活动的入场机会也就成骗子眼中的香饽饽”。-在转账支付前，应谨慎核实对方身份，保持理智。

  • 微信好友上限到底是多少 有人称自己最多可加10008位好友

    微信好友上限成为热门话题，许多用户纷纷讨论微信最多可以添加多少人为好友。昨晚，#微信好友上限#突然登上热搜榜，引发了广泛关注。有人称微信好友上限为 10004 个，甚至有人自称拥有 10007 或 10008 位好友。对此，有网友调侃说拥有 10000 个好友，“可能一辈子都触不到这个上限！”另一些人则质疑这么多好友，平时能有几个是真正能够聊上天的呢？对于好友数量，一些�

  • ChatNBX: 能力强大的聊天应用

    ChatNBX 是一款下一代聊天界面，结合了类似 ChatGPT 的用户界面和在后台运行的开源大模型。它基于强大的语言模型，可以实现智能的对话交互。ChatNBX 能够广泛应用于不同场景，从日常娱乐到商业问题解答，都能提供高效准确的帮助。它还支持多种功能和定制选项，为用户提供个性化的聊天体验。

    聊天 智能 语言模型

  • MyPet Christmas:用高清宠物圣诞照片传递节日欢乐

    MyPet Christmas是一个专门为宠物制作圣诞照片的网站。用户可以上传宠物的普通照片，通过AI技术在12小时内生成具有不同主题的圣诞照片。这些照片非常适合分享到Instagram或与家人共享，为节日增添欢乐。

    AI图片生成 宠物照片 节日气氛

  • Guide:定制旅行规划，秒速出行

    Guide是一款利用人工智能秒速创建个性化旅行行程的应用。我们利用网络资源为您寻找最佳景点，让您无需费心。您可以根据自己的旅行偏好定制推荐。Guide还支持团体旅行规划，提供实时旅行信息和警报更新。此外，您还可以使用Guide来规划并预订整个旅行，包括航班、酒店和租车等服务。Guide免费使用。

    旅行 规划 应用

  • UniFab Video Enlarger AI:最佳 DVD / 视频增强器，使用 AI 视频升级解决方案，快速将 1080p 升级到 4k

    UniFab Video Enlarger AI 通过先进的深度学习算法训练其 AI 模型，识别、分析和增强视频内容，呈现更逼真、生动的视觉效果。它不仅可以将视频分辨率升级到 720P、1080P，甚至令人印象深刻的 4K Ultra HD，还可以将视频放大两倍。UniFab Video Enlarger AI 为所有视频类型开发了一个新的通用增强模型，包括低分辨率的电视节目、黑白电影、家庭视频和动画。它的简单明了的界面使初学者也能轻松操作。UniFab Video Enlarger AI 还支持 GPU 加速，提供比平常快 50 倍的处理速度。

    视频增强 AI 升级 4K

  • Jaeves AI:极致AI内容生成器，提升内容创作

    Jaeves AI是一个领先的AI内容生成工具，旨在帮助用户和团队克服创作障碍，快速创建真实、原创内容。它提供用户友好的界面、广泛的定制选项和创新的方法，使其成为满足所有内容需求的宝贵资产。Jaeves AI能够将您的内容策略转变为新的高度。

    AI文档工具 内容创作 用户友好

  • Conversate AI:为您的网站创建GPT-4驱动的聊天机器人

    Conversate AI是一个为网站提供GPT-4驱动聊天机器人的服务。它提供快速、定制化的聊天机器人，可在几秒钟内构建并立即嵌入到任何网站。Conversate AI支持最新的大型语言模型（LLMs），用户可以开始时获得免费的积分。

    聊天机器人 GPT-4 智能聊天

  • Pixel-Aware Stable Diffusion:像素感知稳定扩散：真实图像超分辨率和个性化风格化

    Pixel-Aware Stable Diffusion（PASD）旨在实现真实图像超分辨率和个性化风格化。通过引入像素感知交叉注意力模块，PASD使得扩散模型能够以像素级别感知图像局部结构，同时利用降级去除模块提取降级不敏感特征，与图像高层信息一起引导扩散过程。PASD可轻松集成到现有的扩散模型中，如稳定扩散。在真实图像超分辨率和个性化风格化方面的实验验证了我们提出的方法的有效性。

    图像处理 超分辨率 风格化

  • Deploy GPT Extension:将GPT部署到网站、WhatsApp、Twitter等的Chrome扩展

    Deploy GPT Extension是一个Chrome扩展，可以将GPT部署到网站、WhatsApp、Twitter等。它由OpenAI的assistant提供支持，并使用Botpress将GPT部署到外部消息渠道。功能强大，操作简便。

    GPT 部署 扩展

  • Christmas Card Factory:AI定制圣诞卡片

    Christmas Card Factory是一个创新的在线平台，利用先进的人工智能技术帮助用户创建独特个性的圣诞卡片。用户只需输入所需卡片主题的描述，我们的AI算法就会生成与您想法一致的定制设计。平台提供多种风格和主题的选择，包括传统圣诞图案和现代趣味设计，用户可以根据自己的节日氛围选择合适的风格。我们提供免费、一次性付费和年度订阅等灵活的定价计划，满足不同用户的需求。此外，我们还支持自定义卡片尺寸、边框装饰等个性化功能，用户可以轻松生成高质量的圣诞卡片，适用于数字分享和实体打印。

    圣诞卡片 人工智能 定制设计

  • Mailchimp:将邮件转化为收入

    Mailchimp 是一款领先的电子邮件营销和自动化工具，通过提供打开率、点击率和销售额的提升建议，帮助您赢得新客户。

    电子邮件营销 自动化工具 分割

  • LeonardoAI:释放创造力，利用Leonardo AI的力量

    Leonardo AI是一个创新的AI艺术生成器，能够以前所未有的质量、速度和风格一致性创建专业级的视觉素材。用户可以通过预训练的AI模型或自行训练模型来生成独特的艺术作品。Leonardo AI提供简单易用且功能强大的工具，支持从初学者到专业人士的各种创作需求。

    AI艺术 图像生成 创意工具

  • Danswer:快速找到您需要的信息

    Danswer是一款开源的人工智能搜索引擎，能够快速在公司文档、应用和人员中搜索所需信息。它支持在云端自助部署，还可以通过自定义AI助手在团队中使用。Danswer结合了最新的嵌入模型和最佳的基于关键词的算法，能够智能地搜索相关文档，并通过智能文本分块技术防止遗漏任何细节。此外，Danswer还能从用户反馈中学习，不断提高搜索质量。

    搜索引擎 人工智能 企业

  • NexGen:雇佣AI数字劳动者，10倍速度，全天候工作

    NexGen是一款AI数字劳动者平台，提供Sophia销售专家、Ethan内容创作者和Nathan平面设计师等多种数字劳动者。用户可以轻松将这些数字劳动者整合到团队中，以加速工作效率。产品拥有强大的功能和优势，定价合理，定位于提高企业生产力和形象宣传。

    AI 数字劳动者 销售

  • Fabric Content Analyzer:AI驱动的面料分析，促进可持续时尚

    Fabric Content Analyzer是一个AI驱动的面料内容分析工具，旨在帮助用户辨别“可持续”和“高品质”的时尚产品。该系统通过分析衣物的天然纤维含量，优先考虑对环境友好且舒适耐用的材料，从而切实评估服装的可持续性，帮助用户做出更明智的可持续时尚选择。

    设计 智能营销

  • Scrabblecam:AI时代的Scrabble解谜器

    Scrabblecam是一款针对Scrabble游戏的AI解谜器，用户可通过拍照或上传图片来获取最佳拼字建议。其利用先进的人工智能技术，帮助玩家在游戏中获得优势，提升游戏体验。该产品定位于Scrabble游戏爱好者和竞技玩家，为他们提供高效的游戏辅助工具。

    AI 游戏辅助 Scrabble

  • GenerateBG:一键生成高分辨率背景！

    GenerateBG是一个一键生成高分辨率背景的工具，用户可以定制自己的精美背景而无需昂贵的摄影师。其优势包括无专有文件格式限制（仅支持jpg和png格式）、无锁定、简单工作流程以及所见即所得的设计。定价灵活合理，定位于为用户提供高质量定制背景的设计工具。

    背景生成 设计工具 定制背景

  • Xploro:AI 旅行音频指南

    Xploro AI 是您的终极旅行伴侣，通过将技术与您的环境无缝融合，提升您的旅行体验。利用先进的地理定位技术，Xploro AI 可以准确定位您的位置，并在其广泛的数据库中查找附近的迷人旅游景点、隐藏的宝藏和历史遗址。AI 驱动的音频指南让您沉浸在您选择的目的地丰富的历史和文化中，Xploro AI 将成为您的故事讲述者，提供迷人的叙述和有趣的事实，使每一个时刻都更有意义。对于喜欢阅读的人，Xploro AI 还提供音频体验之外的文本指南，让您更深入地了解所访问的地方的细节、历史背景和实用信息。

    旅行 音频指南 AI

  • Cyanpuppets:无标记实时动作捕捉技术

    Cyanpuppets是一个专注于2D视频生成3D动作模型的AI算法团队。他们的无标记动作捕捉系统通过2个RGB摄像头完成超过208个关键点的捕捉，支持UE5和UNITY 2021版本，延迟仅为0.1秒。Cyanpuppets支持大多数骨骼标准，其技术广泛应用于游戏、电影和其他娱乐领域。

    AI算力平台 Ai动画制作 开发编程

  • New Year Resolutions Ideas 2024:AI驱动的新年决议生成器，独特而欢乐

    New Year Resolutions Ideas 2024是一个AI驱动的新年决议生成器，帮助用户创造独特而有趣的新年决议。它就像一个个人喜剧作家，为用户提供实际想要坚持的有趣决议。该工具旨在通过轻松愉快的方式，帮助用户为新年设定目标。

    趣味 AI文档工具 智能聊天

  • My Pet Christmas:用宠物照片传播圣诞快乐

    My Pet Christmas是一个通过AI生成圣诞主题宠物照片的服务。用户上传宠物照片后，AI将在12小时内生成圣诞主题照片并发送至用户邮箱。Sunny适用于任何宠物，提供5种不同的主题，完美适用于Instagram。我们的AI模型在训练后会在接下来的60天内删除。支付安全可靠，支持Stripe支付。用户可在社交媒体、网站等任何地方使用生成的照片。

    圣诞 宠物 AI生成

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM