Google 推出新 AI SDK，简化在安卓应用中集成性能模型 Gemini Pro

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 26 日消息:Google 近日发布了其新的 Google AI SDK，旨在简化在安卓应用中集成其迄今为止表现最佳的模型Gemini Pro。使用此 SDK，开发者无需构建和管理自己的后端基础设施。

据 Google 介绍，Gemini Pro 是他们最佳的模型，具有广泛的文本和图像推理任务功能。Gemini Pro 在设备外部运行，位于 Google 的数据中心，并可通过 Gemini API 访问。Google 表示，使用 Gemini 的最简单方式是通过Google AI Studio，这是一个基于网络的工具，可以在浏览器中进行原型制作和运行提示。一旦结果令人满意，可以将模型导出为代码，并使用您首选的语言（例如 Python）在后端上运行。

对于安卓应用，Google 提供了适用于安卓的 Google AI 客户端 SDK，该 SDK 将 Gemini REST API 包装成惯用的 Kotlin API。使用它，开发者无需直接与 REST API 工作，也无需为安卓应用中访问 Gemini 模型实现服务器端服务。

以下代码片段展示了如何使用 Google AI SDK 从文本提示生成文本：

valgenerativeModel=GenerativeModel( modelName="gemini-pro"， apiKey=BuildConfig.apiKey)valprompt="Writeastoryaboutamagicbackpack."valresponse=generativeModel.generateContent(prompt)print(response.text)

除了其仅文本模型，Gemini 还提供了一个多模态模型，能够从文本和图像输入中生成文本（gemini-pro-vision），并支持流式传输以实现更快的交互。在这种情况下，您将使用 generateContentStream 而不是 generateContent，如下所示：

varfullResponse=""generativeModel.generateContentStream(inputContent).collect{chunk-> print(chunk.text) fullResponse+=chunk.text}

为了进一步简化开发者的工作流程，Android Studio 的最新预览版引入了一个新的项目模板，将指导开发者完成使用 Gemini Pro 所需的步骤，从在 Google AI Studio 生成 API 密钥开始。

除了 Gemini Pro，Google 还提供了一个较小的模型 Gemini Nano，可以在设备端运行。这使得数据从不离开设备的应用成为可能，并确保在网络不可用时的可预测延迟。Gemini Nano 通过AICore 在指定设备上可用，这是一个适用于 Android 14 的新系统服务，旨在通过处理模型管理、运行时、安全等问题，简化在安卓应用中集成 AI。

查看 Gemini 更多介绍：https://top.aibase.com/tool/gemini

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