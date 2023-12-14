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Google 推出 AI Studio：开发者可基于其 Gemini 模型开发应用程序和聊天机器人

2023-12-14 08:40 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 14 日消息:Google 今天推出了一系列新的和更新的服务，将其 Gemini 模型系列带入开发者社区。其中一项服务是 AI Studio，此前被称为 MakerSuite。

谷歌大模型Gemini

AI Studio 是一个面向开发者的基于网络的工具，功能类似于进入更广泛的 Gemini 生态系统的网关，从 Gemini Pro 开始，预计明年还将包括 Gemini Ultra使用这项服务，开发者可以快速开发提示和基于 Gemini 的聊天机器人，然后获取 API 密钥以在他们的应用程序中使用，或获得代码以在更全面的 IDE 中进行工作

值得注意的是，这里有一个相对宽松的免费配额，最多每秒 60 个请求，这应该足以快速迭代想法而不受过分限制，甚至可能足以支持一些使用量较小的生产应用程序。

不过，这里有一个代价：对于使用免费层的开发者（目前几乎所有人都是，因为 Google 计划明年初推出付费版本——可能与 Gemini Ultra 模型的 GA 发布同时进行），Google 的审核人员可以看到 API 和网络应用的输入和输出，以「提高产品质量」。Google 指出，这些数据已从用户的 Google 账户和 API 密钥中去除身份信息。

与 MakerSuite/AI Studio 的早期版本相比，这个更新版感觉更加实质。除其他外，它将支持 Gemini Pro 和 Gemini Pro Vision 模型，允许开发者同时处理文本和图像（尽管不用于创建图像）。

Google 实验室的副总裁 Josh Woodward 表示：「我们真的很想邀请开发者来尝试，我们设计它是为了成为用 Gemini 构建的最快方式。这是第一个版本，我们已经在为未来的更新做了很多微调，但我们正在尝试设计一种方式，让人们可以直接进入并开始构建。」

在网络界面中，开发者可以选择他们的模型，调整温度来控制输出的创造性范围，并提供示例来提供语调和风格指导。你也可以调整模型的安全设置。值得注意的是，在 MakerSuite 中，你可以通过告诉系统不阻止任何回应来关闭所有安全措施，而在 AI Studio 中，现在最低设置是「阻止少数」

Google Developer X 团队的副总裁兼总经理 Jeanine Banks 也强调，AI Studio 是通往 Google 更广泛 AI 生态系统的网关，特别是 Vertex AI，Google 面向企业的生成型 AI 开发者平台。

「[我们] 有『与谷歌一起成长』的想法，你可以进入，构建一些东西，实际运行它，部署它，让人们使用它并拥有慷慨的免费套餐。但我们还提供了一整套 SDK，使开发人员能够使用 Gemini Pro 运行和构建应用程序，这些应用程序几乎可以在任何地方运行，从支持 Node.js 和 Python 的后端，到支持 Java、Kotlin 和 Swift，当然还有 JavaScript，」她解释道。

她指出，团队希望从 AI Studio 过渡到 Vertex 尽可能无缝。「我们的第一个版本向人们展示了，他们说：『我喜欢它如此简单的提示。现在我想去编写代码。』而这正是我们必须填补的空白。」

谈到整体生态系统，Banks 还解释说，Google 计划明年初将 Gemini 带入 Chrome 开发工具和 Google 的 Firebase 移动开发平台

考虑到生成型 AI 的快速发展，很难预测开发者接下来会想用这些工具做什么，但 Banks 和 Woodward 强调，Google 计划将 AI Studio 作为各种技能水平的开发者的简单上手通道

我希望 AI Studio 在某些方面不仅仅被视为提示工具或只有开发者去的东西，而是实际上在某些方面是一个开发者和创意工具，人们可以想出与这些模型和未来一年左右将推出的所有功能一起工作的想法，」Woodward 说。

Google AI Studio 更多介绍：https://top.aibase.com/tool/google-ai-studio

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