Bing Chat 推出 GPT-4Turbo 模型 但仅限部分用户试用

站长之家（ChinaZ.com）12月25日 消息:据外媒报道，微软正在向 Bing Chat 推出 ChatGPT 的最新模型，GPT-4Turbo。该模型是现有 GPT-4模型的升级版，包含截至2023年4月的信息，因此在搜索新事件时可以返回更好的结果。

目前，GPT-4Turbo 仅适用于选定的随机测试者。微软计划在未来几周内扩大推出范围。

您是否可以通过 Bing Chat 访问 GPT-4Turbo 完全取决于您的运气。您可以通过以下方式检查您的资格:

在桌面版 Bing Chat 中，打开网页的源代码并搜索“dlgpt4t”。如果您发现该引用，则可以访问 最新 的 OpenAI 模型。

的 OpenAI 模型。 在移动设备上，您可以上传图像（ 最好 是抽象图像）并要求 Bing Chat 解释情绪。如果它可以正确识别和谈论情绪，则您可以访问 GPT-4Turbo。

除了推出 GPT-4Turbo 模型外，微软还计划升级代码解释器功能，使其与 OpenAI 的功能保持一致。这意味着 Microsoft Copilot 中的代码解释器很快就能处理更复杂的编程或数据问题。

可见，Bing Chat 的最新更新是一个积极的变化。GPT-4Turbo 模型提供了更准确和最新的信息，而升级的代码解释器功能将使开发人员更容易使用 Copilot。

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