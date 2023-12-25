雷军：小米汽车坚持正向开发 重新定义汽车工业技术栈

站长之家（ChinaZ.com）12月25日 消息:小米集团创始人、董事长雷军在个人微博发表长文，谈及小米汽车背后的故事。他表示，距离小米官宣造车已经过去了1000天，面对外界的质疑和疑问，他强调了正向开发的重要性，并表示小米汽车将重新定义汽车工业的技术栈。

雷军指出，攒一辆车并非难事，但小米汽车团队的目标不仅仅是制造一辆车。在小米汽车团队组建之初，他们花了三天三夜的时间讨论一个问题:加入小米，你想造一辆什么样的车?

他表示，小米汽车将坚持正向开发，从底层核心技术开始，投入十倍的精力和资源，致力于打造一辆好车。雷军强调，正向开发是一条百年赛道，没有捷径可走。

对于即将到来的小米汽车技术发布会，雷军表示，小米汽车将全面重新定义汽车工业的技术栈，这是汽车工业技术范畴的一次重大跨越。他还透露，这次技术发布会将是小米创办13年来技术积累的集大成展示，时间较长，希望大家提前做好准备。

雷军表示，小米汽车的目标是成为全球领先的智能电动汽车制造商，并希望通过技术创新和正向开发为全球用户带来更好的出行体验。

以下为雷军原文:

今天给大家宣布一条重要消息!

在我们官宣正式造车后的第1000天，小米汽车技术发布会正式定档于12月28日14:00，这次只发技术，不发产品。

“过去的1000天，朋友们都非常关心小米汽车的进展，不少人还问我，小米汽车造车怎么这么慢。甚至还有朋友说，‘听说电动车造起来很容易，两三百人的小公司，不到两年就可以出车。’

今天的汽车工业，攒一辆车的确不难。就是找辆对标车，做逆向工程，改改外观，很快就可以完工。但今天市场上每年发布两百辆的新车，还需要小米再来攒一辆吗?所以，小米汽车团队刚组建时，我们就一起开了三天三夜的会，只讨论了一个简单的问题:加入小米，你想造一辆什么样的车?

这个答案，再过几天，就要开始为大家揭晓了。

就在这个会上，我们全员共识:造车，百年赛道无捷径。坚持正向开发，从底层核心技术开始，十倍投入，造一辆好车!这些技术，12月28日的小米汽车技术发布会上，将正式向大家全面展现。

这些技术背后，不仅仅是小米汽车全力研发的1000天，更是小米集团持续开拓的13年。智能电动汽车的发展趋势，就是汽车工业与消费电子工业、智能生态的融合，而小米汽车将全面重新定义汽车工业的技术栈，这将是汽车工业技术范畴的一次重大跨越。

这次技术发布会将是小米创办13年来，技术积累的集大成展示，时间比较长，希望大家提前做好准备。”

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