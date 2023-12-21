基于GPT-4！Coscientist成功完成复杂化学实验 布洛芬配方轻松拿捏

站长之家（ChinaZ.com）12月21日 消息:近期，基于GPT-4的AI系统Coscientist成功在Nature杂志上发表了一篇论文，展示了其在科学研究领域的引人注目的表现。这一新兴的大模型化学家能够自主完成复杂的实验任务，甚至包括2010年诺贝尔化学奖获得者因其研究而获奖的钯催化交叉偶联反应。这种能力被认为可以高效地构建碳-碳键，生成以往难以合成的物质，彰显了GPT-4在化学领域的强大潜力。

Coscientist的成功离不开其多模块交互的系统架构。它包含Planner、Web searcher、Code execution、Docs searcher、Automation等五大模块。Planner作为智能中枢，根据用户输入调用和协调其他模块，规划和推进整个实验流程。Web searcher负责在互联网中检索实验信息，而Code execution提供独立的Python执行环境，实现实验相关的计算工作。

论文:https://www.nature.com/articles/s41586-023-06792-0

Docs searcher则用于文本检索和文档理解，提供实验参数和操作细节。最后，Automation模块将Planner的实验方案转换为设备控制代码，实现实验设备的自动化操作。这种多层次、多步骤的协同工作使得Coscientist能够在科学实验中胜任各种任务。

然而，随着这一科技进步，争议也随之而来。一些化学领域的从业者表示担忧，认为这样的大模型化学家可能导致更多博士失业。在论文发布后，有网友发表评论表示担忧，认为这种AI系统的崛起可能削弱了人类专业研究者的地位。这种技术的广泛应用可能改变科研领域的人才需求和就业格局。

Coscientist的成功展示了GPT-4在科学研究中的广泛应用前景。然而，随之而来的争议也凸显了科技进步带来的社会影响，需要更深入的讨论和思考。未来，如何平衡人工智能在科学研究中的应用与对专业从业者的潜在影响，将成为科研领域需要认真思考的问题。

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