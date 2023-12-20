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超强3D变脸术 VOODOO 3D可以精准复制人物表情

2023-12-20 16:16 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月20日 消息:VOODOO3D是一项可以将一个人的表情和动作精准地复制到另一个人的3D模型上的技术。

这项技术使得虚拟的3D人物模型能够模仿真实人的表情和头部动作，而且是实时的。通过摄像头输入，当真人改变表情或头部姿势时，3D模型也会立即做出相同的反应。

image.png

项目地址:https://p0lyfish.github.io/voodoo3d/

主要特点包括一次性头部再现、全息显示、多视角渲染和高保真度。VOODOO3D技术的实现基于几个关键技术，包括3D提升网络（Lp3D）、体积解耦、三平面渲染和实时渲染。

3D提升网络是VOODOO3D中的核心网络，用于处理面部图像并将2D面部图像转换成3D辐射场，从而创建一个详细的3D模型。而体积解耦则用于区分源图像和驱动视频帧的信息，使得源身份和目标表情可以独立处理。

三平面渲染使用从驱动视频中提取的表情信息来控制源图像的3D模型，从而允许从任意视角渲染头部图像，增加了输出的真实感和多样性。最后，实时渲染能够实时渲染多达45个不同视角的图像，适用于全息显示和3D视频会议系统等应用。

VOODOO3D的应用场景包括3D视频会议、虚拟现实（VR）和增强现实(AR)、电影和游戏制作，以及社交媒体和娱乐。这项技术能够实时生成高保真、视角一致的输出，解决了现有方法中的身份泄露和表情不自然问题，提供更加沉浸和真实的体验。

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