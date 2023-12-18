JSON创建者发布新编程语言Misty”

## 划重点🔍 - JSON的创造者Douglas Crockford推出了一种名为"Misty"的新编程语言。 - Misty是一种动态、通用、过渡、面向Actor的语言，旨在为学生和专业程序员提供帮助。 - 与大多数编程语言不同，Misty在代码间距和格式方面非常严格，只允许一种严格执行的约定。

站长之家(ChinaZ.com) 12月18日 消息:JSON的创造者Douglas Crockford近期发布了一种名为"Misty"的新编程语言。据了解Misty被设计用于学生和专业程序员，官方网站描述它为“一种动态、通用、过渡、面向Actor的语言，具有温和的语法，旨在使学生受益，同时具有高级功能，如能力安全性和带有词法作用域的lambda表达式。”

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与大多数编程语言不同，Misty对于代码间距和格式非常严格，只允许一种严格执行的约定。在大多数编程语言中，代码间距和格式规范不足，导致许多不同样式的不兼容约定，其中一些促使错误的形成，所有这些都促使浪费时间的争论、不兼容性和伤害感情。相反，Misty只允许一种约定，且强制执行。这使程序员能够将注意力集中在更重要的事务上。缩进以4个空格的增量进行，采用McKeeman表单的三个特殊规则进行扩展。

用户对Misty提出了一些观点和质疑。有人认为这种语言在语法上过于严格，强调缩进的方式可能会使代码更加难以维护。此外，一些人对Misty中采用的特殊术语和Unicode字符的大量使用提出了异议，认为这可能增加了学习和使用的复杂性。

Misty的发布引起了开发者社区的关注，但也引发了对其实用性和可接受性的讨论。在众多编程语言的竞争中，Misty将需要证明自己的独特之处和对开发者的实际价值。

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