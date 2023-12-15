首页 > 业界 > 关键词  > 生成式人工智能最新资讯  > 正文

2024 年 8 个生成式人工智能工具类别

2023-12-15 09:56 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月15日 消息:ChatGPT 等生成式人工智能服务的流行激发了人们将这些新工具应用于实际企业应用程序的兴趣。如今，几乎每个企业应用程序都通过生成式人工智能功能得到增强。

大多数人工智能、数据科学、机器学习开发、部署和运营工具都支持生成式人工智能用例。这些工具的各种风格有助于管理人工智能开发生命周期、管理人工智能开发的数据并降低安全和隐私风险。尽管这些功能也可用于改进生成式 AI 开发，但本文重点介绍生成式 AI 专用工具。

还有许多新兴类型的生成式 AI 不使用如此大型的语言模型 （LLM） 来执行生成等任务图像、视频、音频、合成数据以及跨语言翻译。这包括使用生成对抗网络、扩散、变分自动编码器和多模态技术构建的模型。

考虑到这一点，以下是有关生成式 AI 开发工具的顶级类别及其与一些领先供应商或开源实现的功能的更多详细信息。还值得注意的是，许多领先的供应商开始通过收购或开发来扩展其核心产品以支持多个类别。虽然许多现有工具支持特定类别，但企业在规划其生成式 AI 策略时可能希望探索直接或通过集成市场支持这些功能的顶级平台功能.

该图展示了生成式 AI 工具如何帮助完成众多任务，包括创建文本、翻译和图片。

1. 基金会模型和服务

新的生成式 AI 工具在很大程度上侧重于简化开发和负责任地使用使用 Google 首创的 Transformer 方法构建的 LLM2017年的研究人员。基于LLM构建的新基础模型通常可以直接开箱即用，以增强现有应用程序。在其他情况下，供应商正在为各个行业和用例开发特定于领域的模型。

顶级基础模型和服务的例子包括Anthropic的Claude、百度研究院的文心一言、Cohere的Generate、Facebook的Llama系列、Google的Palm、微软的Palm Orca、OpenAI 的 GPT 系列和技术创新学院的 Falcon LLM。顶级特定领域LLM包括 C3AI;DeepMind 的 AlphaCode;谷歌的 Med-Palm; Nvidia的NeMo、BioNeMo和Picasso;和 OpenAI 的 Codex。

2.云生成AI平台

各大云平台也推出了一套生成式 AI 功能，帮助企业开发、部署和管理生成式 AI 模型和功能。云提供商生成式 AI 平台包括 AWS Generative AI、Google Generative AI、IBM Watsonx 和 Microsoft Azure AI Fundamentals。用于在云中开发生成式 AI 的热门第三方生成式 AI 开发平台包括 Hugging Face 和 Nvidia 的产品。

3.用例优化工具

通用基础模型可以生成听起来权威且清晰的文本。他们还倾向于产生幻觉并产生不准确的信息。生成式人工智能专用开发工具还可以帮助企业推出自己的法学硕士，根据其独特的需求和专业知识进行调整。检索增强生成 （RAG） 可以启动基础模型以提高准确性。微调工具帮助企业校准基础模型。 RAG 和微调工具有时会一起使用，以平衡每种方法的收益。

顶级 RAG 工具包括 ChatGPT 检索插件、Hugging Face Transformers 插件以及 Farm、Haystack 和 Realm 等开源工具。微调功能已融入到服务中，以访问大多数商业基础模型。其他第三方微调工具包括 Entry Point 和 SynthFlow（以前称为 Fine-Tuner），以及来自 Hugging Face 的可与开源模型配合使用的产品。

4. 质量保证和减轻幻觉工具

新的幻觉检测工具可以帮助识别和减少各种用例的幻觉发生率。顶级的幻觉缓解工具包括伽利略实验室的LLM Studio、Helix3实验室Glen、TruEra 的 TruLens 和 Vectara 的 Vectara 平台。

啄木鸟算法等新的研究技术可以帮助有兴趣开发自己的幻觉缓解工作流程的企业。许多供应商已经发布了这些的开源变体，包括 Galileo Labs 的开源版本。 ChainPoll、TruEra 的 TruLens 和 Vectara 的 Hughes 幻觉评估模型。

5. 快捷的工程工具

及时的工程工具有助于管理与LLM的互动以及法学硕士的测试。这些工具的面向用户的变体使得开发和管理有用提示库变得更加容易。以工程为导向的变化有助于自动化测试流程，以识别偏差、毒性或幻觉。

顶级提示工程工具包括 BetterPrompt、OpenPrompt、PromptAppGPT、Prompt Engine 和 Promptimize。

6. 数据聚合工具

早期基础模型支持有限的上下文窗口，这些窗口描述了 LLM 在一次查询中可以处理的数据量。尽管这些模型在处理更大的上下文窗口方面做得越来越好，但开发人员已经制作了各种类型的工具来处理更大的数据集。

LangChain 和 Dust 等数据链工具可以自动化将多个文档输入到法学硕士的过程。矢量数据库以中间格式存储数据，称为嵌入空间，以便与法学硕士一起使用。值得考虑的顶级载体数据库包括 Chroma、Faiss、Pinecone Systems 等。 Pinecone、Qdrant 和 Weaviate。

7. 代理和自主人工智能工具

开发人员还在探索如何在一个或多个基础模型以及它们可能涉及的后端服务之间实现自动化交互。从长远来看，这可能有助于推动代理人工智能或自主人工智能的发展。自主和代理人工智能工具包括 AgentGPT、AutoGPT、BabyAGI 和 OthersideAI 的自运行计算机框架等开源工具。平台供应商还推出了新服务，以集成跨多个 LLM 模型和服务的工作流程。

8. 生成式人工智能成本优化工具

AI成本优化工具有助于在性能、准确性和成本之间取得最佳平衡。这些工具仍处于开发早期，但早期的一个例子是 Martian 的模型路由器。从长远来看，现有的云成本优化领导者可能会开发相关产品。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • SceneWiz3D:文本引导的高保真3D场景合成

    SceneWiz3D是一种新颖的方法，可以从文本中合成高保真的3D场景。它采用混合的3D表示，对对象采用显式表示，对场景采用隐式表示。用户可以通过传统的文本到3D方法或自行提供对象来生成对象。为了配置场景布局并自动放置对象，我们在优化过程中应用了粒子群优化技术。此外，在文本到场景的情况下，对于场景的某些部分（例如角落、遮挡），很难获得多视角监督，导致几何形状劣质。为了缓解这种监督缺失，我们引入了RGBD全景扩散模型作为额外先验，从而实现了高质量的几何形状。广泛的评估支持我们的方法实现了比以前的方法更高的质量，可以生成详细且视角一致的3D场景。

    3D场景合成 文本引导 混合3D表示

  • Screenshot AI:利用AI改变您与屏幕截图交互的方式

    Screenshot AI利用尖端的人工智能，改变了您与屏幕截图交互的方式。它自动分析和提取从收据到笔记的相关详细信息，组织您的视觉数据以进行无缝检索。借助直观的搜索功能，轻松浏览屏幕截图，确保您不会错过关键信息。使用 Screenshot AI 保持完美组织，简化图像管理并提升您的搜索体验。立即下载以简化您的数字生活并释放您视觉记忆的全部潜力。

    人工智能 屏幕截图 图像管理

  • Pawtrait Studio:AI技术为宠物照片带来独特魅力

    Pawtrait Studio是一款利用先进的AI技术为宠物照片带来独特魅力的应用。其神奇的“Switcheroo”技术能将您可爱的宠物变成迷人的人像，也能将人像想象成可爱的宠物。用户友好的界面让您轻松上传照片，AI会进行神奇的变换，为您呈现出一系列奇妙的转变。与朋友和家人分享这些令人愉悦的图片，为每个人的日常带来欢笑和笑容。

    AI技术 宠物照片 创意

  • Impakt:智能健身助手

    Impakt是一款智能健身助手，通过个性化的训练计划和实时反馈帮助用户最大化健身效率。Impakt能够根据用户的表现进行调整，为用户提供更加个性化的健身方案。Impakt的定价灵活，用户可以根据自己的需求选择不同的订阅方式。

    健身 智能 个性化

  • TweetFox:智能Twitter自动化平台

    TweetFox是一个智能Twitter自动化平台，提供AI生成推文、全文线索、兴趣相关推文等功能。它还提供深度分析和增长实验室，帮助用户了解什么对他们最有效。TweetFox适用于个人品牌建设、维护多个账户的用户等。

    Twitter 社交媒体 自动化

  • PicturePerfect.AI:生成个性化头像的AI生成器

    使用AI技术设计和生成个性化头像。只需上传一张照片，系统将为您生成独特而完美的头像。开始创作，展示您的创造力！

    AI头像生成器 个性化头像 社交媒体头像

  • CFR Explorer:利用AI技术快速获取航空法规的答案。

    CFR Explorer是一个利用最新的AI技术的应用程序，允许飞行员快速获取有关航空法规的答案。它可以回答有关14号法典的问题，并提供了搜索功能。

    航空法规 飞行员 搜索

  • Defog.ai:企业SQL的精细调整AI模型

    Defog.ai是一个为企业SQL提供精细调整AI模型的平台。它允许企业团队以自然语言提出数据问题，并在需要时获得结果。Defog.ai与任何SQL数据库或数据仓库进行隐私保护集成，使用元数据来精细调整模型，从而提供可信赖的结果。它还可以自动可视化数据为表格和图表，并通过人工智能助手处理复杂的SQL Python和R工作流程，自动化统计分析中的试错过程，生成报告进行编辑和协作。

    AI 数据分析 SQL

  • kiwi:与AI一起从视频中学习

    Kiwi是一款可以从视频中学习的AI助手。它可以回答问题、提供视频摘要并进行自我测验。Kiwi能够帮助用户更高效地学习和消化视频内容。

    学习 视频 AI助手

  • TweetAssist.AI:AI辅助推特应用

    Tweet Assist是一款AI辅助的Chrome插件，帮助您在推特上撰写推文和回复。它可以根据您选择的话题为您生成推文和回复，让您的内容更具吸引力。您可以在发布之前审查和编辑AI生成的内容，完全掌握控制权。我们提供免费版本和付费订阅版本，以满足不同用户的需求。

    AI 推特 插件

  • Devoid AI:无限创造力的神经网络

    Devoid Diffusion是一款神经网络产品，允许每个人释放创造力的潜能，没有任何限制。它能够生成独特的图像，满足用户的个性化需求。用户可以通过使用Devoid Diffusion的Telegram或Discord机器人进行图像生成，无限制地探索创造力的边界。

    人工智能 创造力 图像生成

  • Cursor.sh:Cursor是AI-first的代码编辑器，为强大的AI进行了配对编程。

    Cursor是未来的IDE，专为与强大的AI进行配对编程而构建。它的功能包括聊天式代码查询、代码参考、代码更改、自然语言编辑、从头生成代码、错误调试等。Cursor适用于多种使用场景，可帮助开发人员更快地构建软件。它受到数万名工程师的信赖，包括一些知名公司的工程师。

    代码编辑器 AI 编程工具

  • PerfectGift.AI:AI生成个性化礼物建议

    PerfectGift.AI是一个使用人工智能生成独特个性化礼物建议的工具。使用我们的AI生成器，为任何场合找到最合适的礼物。无论是生日、圣诞节、婚礼、周年纪念日、情人节还是母亲节，我们都能帮到你。通过输入一些信息，我们的AI将生成个性化的礼物建议。

    礼物建议 生日礼物 圣诞节礼物

  • Peach App:AI生成演示文稿

    Peach App是一款基于AI技术的演示文稿生成工具。用户只需输入内容，AI将生成独特的幻灯片，包含生成文本。Peach App具有简单易用的界面和丰富的功能，能够帮助用户快速创建精美的演示文稿。该产品定价灵活，根据用户的使用情况进行计费。定位于提高演示文稿制作效率和质量的工具。

    AI 演示文稿 生成工具

  • Extractify:将YouTube视频转化为推文和LinkedIn帖子

    Extractify是一款针对YouTube创作者的工具。它允许他们将视频转化为推特和LinkedIn的内容，以吸引新的受众并在多个平台上增加粉丝数量。通过Extractify，创作者可以专注于创作优质内容，同时通过推特和LinkedIn扩大自己的影响力。

    YouTube 创作者 社交媒体

  • Twee:AI辅助教育工具

    Twee是一款使用人工智能的教育工具，可以帮助英语教师快速生成各种教学资源，包括文章、对话、选择题、开放式问题等。它提供了丰富的功能，可以帮助教师节省时间，提高教学效果。

    人工智能 英语教育 教学资源

  • RewriterPro:AI重写工具，生成无限可能

    RewriterPro AI是一款集成了先进的人工智能技术的重写工具。它能够在短时间内创建出优质、易读、无错误的内容。通过添加引人注目的词汇和短语，它能够让您的内容更加精彩。不仅能节省大量时间，还能提高效率和创造力。同时生成的内容是独一无二的，可以帮助您在竞争激烈的互联网上脱颖而出。使用RewriterPro AI，您可以轻松生成无限可能。

    AI重写工具 人工智能 内容生成

  • Ganogram:AI群聊平台

    Ganogram是一个AI群聊平台，提供智能机器人和真人用户的混合聊天体验。用户可以创建和加入多个AI GroupChat，与AI和其他用户进行聊天。平台支持多个AI模型，包括聊天型GPT模型和其他定制的AI模型。Ganogram还提供丰富的功能和使用场景，可用于各种目的，如娱乐、学习、商务等。定价灵活，无需订阅，用户可以根据需求选择不同的资源和服务。

    聊天 AI 群聊

  • Radiant AI:高质量医学信息的聊天机器人

    Radiant AI是一个医学聊天机器人，使用自家开发的OSLER平台LLM框架，为临床医生和医学专业人员提供即时高质量的医学信息。我们的专有数据集和检索增强生成模型确保您获得可靠的信息，无需订阅或自行查找参考文献。

    医学 聊天机器人 临床医学

  • Ask Layla:AI旅行规划师 & 指南

    Just Ask Layla是一款AI旅行规划师和指南，可帮助您发现新的目的地，规划行程，预订机票和酒店。它拥有丰富的旅行经验，可为您提供个性化的旅行建议。

    旅行规划 机票预订 酒店预订

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM