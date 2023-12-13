百度联合吉利推出CarLife增强版 同时推出新产品CarLife Fusion

站长之家（ChinaZ.com）12月13日 消息:百度 Apollo 联合吉利推出了 CarLife 增强版，该版本已在吉利几何 E 萤火虫车型上率先量产。

CarLife 增强版解决方案引入了丰富的手机音视频生态，通过手车互联的连接桥梁，将用户手机中的音视频应用引入到车机中，让车主可以在车内享受丰富的音视频资源。同时，该版本支持双向控制，用户可以通过手机或车机来控制投屏到车上的手机应用。

此外，CarLife 增强版还实现了无感连接，用户可以通过 WiFi 与车机建立稳定可靠的连接。对于车企而言，CarLife 增强版提供了低成本、快速和灵活的车机生态上车解决方案。

另外，百度 CarLife 与各大手机厂商合作推出了新一代产品 CarLife Fusion，实现了手机应用的一步上车，并将手机系统和车机系统有效融合。CarLife Fusion 还实现了跨车机端和手机端的所见即可说，帮助车主在车内更安全、便捷地使用手机应用。

目前，百度 CarLife 已与全球超过70家汽车品牌建立合作关系，累计搭载车型超过1000款，搭载车辆数超过2300万。未来，百度 CarLife 将继续促进手机和车机的融合，为车主带来流畅、顺滑的车机体验。

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