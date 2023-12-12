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腾讯发布视频生成模型AnimateZero 效果Animatediff更好地兼容SD生态

2023-12-12 17:54 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月12日 消息:腾讯近期发布了一款名为AnimateZero的视频生成模型，据称，该模型的效果比Animatediff要好得多，并且能够更好地兼容现有的SD生态，并采用了社区SD模型进行演示。

image.png

项目地址:https://vvictoryuki.github.io/animatezero.github.io/

AnimateZero是一种基于视频扩散模型的零样本图像动画生成器。传统模型存在生成过程不透明、难以控制、训练数据域限制等问题。为解决这些问题，研究人员提出了一种分步生成视频的方法，将外观和运动过程解耦，提高生成效率和可控性。通过零样本修改，还能将T2V模型转换为I2V模型，使其成为零样本图像动画生成器。

在应用方面，AnimateZero展示了在多个T2I模型上生成的个性化视频，并介绍了通过文本控制动作、视频编辑、帧插值、循环视频生成和真实图像动画等多种应用场景。特别是在视频编辑中，与传统方法相比，AnimateZero具有更高的主观质量和文本提示匹配度，为视频编辑提供了更好的辅助工具。

扩展技术还可用于帧插值，实现首尾帧的逐渐过渡，以及循环视频生成，当插入的第一帧和最后一帧相同时。此外，AnimateZero还展示了对真实图像的动画生成潜力，尽管仍受到T2I模型域的限制。

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