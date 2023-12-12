研究人员薪酬的13家人工智能公司：OpenAI居首

划重点: 🚀 OpenAI高居榜首: 该公司每年支付86.5万美元的年薪，吸引了全球顶尖AI研究人员。 💡 Anthropic居次: 以85.5万美元年薪位列第二，与OpenAI形成竞争，曾有合并传闻。 🌐 Hugging Face垫底: 以23.8万美元年薪排名最低，但以其开源方式吸引研究人员。

站长之家(ChinaZ.com) 12月12日 消息:人工智能显然是目前最热门的行业。在 OpenAI 或 DeepMind 等世界顶级人工智能公司工作是很多人梦寐以求的事情。但你有没有想过，在这些公司工作的年薪有会是多少呢？?

Rora公布了薪资协商报告，给出了各家AI公司给其研究人员的薪资情况。以下是13家顶级人工智能公司的列表以及他们向研究人员支付的薪水:

OpenAI

2023年最热门的人工智能初创公司、ChatGPT 的创建者OpenAI名列榜首。该公司每年支付86.5万美元的薪酬，初始薪酬为66.5万美元，协商后的增量为30%。

难怪首席执行官山姆·奥尔特曼（Sam Altman）被解雇后，所有研究人员都被骗去微软，只是为了把他带回来。有趣的是，该公司计划在印度设立办事处，可能是在明年。

Anthropic

Anthropic可能是 OpenAI 最大的竞争对手，也是 Claude-2的创建者，由前 OpenAI 研究员 Dario Amodei 和 Daniela Amodei 创立，它也向其研究人员支付了一大笔钱。该公司以85.5万美元的年薪酬位居榜单第二位。

有趣的是，在 OpenAI 惨败期间，据称该公司董事会成员曾向达里奥提出合并事宜，并让他担任公司首席执行官，但遭到了达里奥的拒绝。

Inflection

作为最友好和个性化的聊天机器人 Pi 的创建者，Inflection也向其研究人员支付了巨额费用。尽管最初的薪酬未知，但 Inflection每年向其工程师支付82.5万美元的薪酬。

Inflection由前DeepMind联合创始人Mustafa Suleyman和著名投资人Reid Hoffman创立，估值40亿美元。尽管该公司跻身十亿美元大俱乐部，但它拥有一支由35名研究人员组成的小团队。

特斯拉

埃隆·马斯克 （Elon Musk） 的特斯拉 (Tesla) 是一家自动驾驶汽车背后的人工智能公司，可能还为 Grok 背后的 xAI 公司提供了大量动力，每年向其研究人员支付78万美元的薪酬。这附带702，000美元的初始补偿，使协商的增量增加11%。

亚马逊

有趣的是，初创公司支付的费用比所有大型科技公司都高。亚马逊是薪酬最高的大型科技公司，年薪达71.9万美元。此外，最高协商增量之一为38%，初始薪酬为每年52万美元。

谷歌DeepMind

谷歌母公司Alphabet旗下的两家研究公司向其研究人员支付的报酬截然不同。Brain 虽然正在与 DeepMind 合并，但提供的年薪为69.5万美元。这是在17% 的协商增量之后，比17% 有所跃升。

另一方面，Google Research 给出的年薪为54.9万美元，协商增量高达77%，高于年薪31万美元。

Meta AI

Meta AI（以前称为 FAIR）在纽约、门洛帕克和伦敦设有办事处，专注于人工智能研究，拥有15万个 GPU，涉及为其社交媒体平台和人工智能提供动力。Meta 研究实验室每年支付55.6万美元薪酬，初始薪酬为48万美元，协商 Delta 为15%。

DeepMind

DeepMind现已与 Google Brain 合并，被誉为微软与 OpenAI 合作伙伴关系的替代方案之一。作为最近的 Gemini 模型背后的“大脑”，DeepMind每年向其研究人员支付51.5万美元的薪酬，其中初始薪酬为45.2万美元，以及13% 的协商增量。

苹果

苹果支付的费用几乎是 OpenAI 的一半，考虑到该公司估值的差异，这令人惊讶，尽管员工规模也很重要。Apple 的初始薪酬为33.7万美元，每年向研究人员支付45万美元的薪酬，协商增量为33%。

微软研究院

令人惊讶的是，微软研究院（这家大型科技公司自己的研究实验室）的薪酬几乎与苹果相当，后者是其自资公司 OpenAI 的一半。尽管它提供了高达66% 的协商增量以及27万美元的初始薪酬，但微软研究院的研究人员的年薪酬约为44.9万美元。

也许这就是 OpenAI 研究人员实际上不想去微软的原因。

英伟达

NVIDIA 是万亿美元估值的 AI 竞赛的最大赢家，仅仅因为 AI，NVIDIA就向其研究人员提供了34万美元的初始补偿，以及14% 的协商增量。总体而言，这家芯片和 GPU 巨头每年向其研究人员支付39万美元的报酬。

IBM 研究中心

与 NVIDIA 类似，IBMResearch 是一家平衡量子计算和人工智能的公司，每年向其研究人员支付37.7万美元的薪酬，以及43% 的协商增量和26.2万美元的初始薪酬。

Hugging Face

排名垫底的是开源冠军Hugging Face。尽管研究人员的工资并不低，但 Hugging Face 以其开源方式向研究人员支付23.8万美元的年薪，以及27% 的协商增量和18.5万美元的初始报酬。

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