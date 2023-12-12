小米发文炮轰余承东：龙骨转轴与双旋水滴较链完全不同

站长之家（ChinaZ.com）12月12日 消息:小米公司针对近日余承东先生对其“龙骨转轴”技术的无端质疑，发布了一份正式的澄清声明。

声明中强调，小米自研的“龙骨转轴”是一项全新的折叠转轴技术，具有更精密、更坚固可靠的卓越折叠品质。

声明中明确指出，小米自研的“龙骨转轴”与余承东先生所宣称的所谓“双旋水滴较链”在设计和机械结构上完全不同。经过对相关技术资料和专利资料的研读，以及实际拆解验证，小米的“龙骨转轴”采用的是创新的“3级杆组、5构件7低副”设计，而余承东先生所称的“双旋水滴较链”则是采用“2级杆组、3构件4低副”设计方案。

此外，小米自研的“龙骨转轴”技术已于2020年9月18日申请专利，并于2021年1月5日获得专利授权，并在2023年8月的Xiaomi MIX Fold3上首次应用。而余承东先生所称的“双旋水滴较链”技术在2019年12月13日申请专利，直到2021年6月18日才公开。由此可见，余承东先生的言论与事实严重不符。

声明还提到，余承东先生所属公司的三级杆组专利申请在2021年10月29日申请，目前尚未有确认获得授权的信息，且并未产品化。因此，小米公司呼吁余承东先生遵循科学和严谨的基本规则，不要继续抹黑同行和误导公众。

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