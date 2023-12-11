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百度百家号打击自媒体利用AI传播违规内容 封禁违规账号489个

2023-12-11 11:40 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月11日 消息:百度百家号发布《打击自媒体利用AI传播违规内容治理的公告》称，近期经过平台审核，发现部分作者利用AIGC（生成式人工智能）创作虚假新闻等违规内容，严重影响用户体验。

针对这一现象，百家号平台采取了一系列措施，对相关违规内容进行了下线处理，对涉嫌违规行为的账号进行了封禁或禁言的处罚。截止2023年11月30日，平台已清理AI生成违规内容15660条，已封禁相关违规账号489个。

AIGC虚假违规内容，部分典型行为如下:

1、无资质发布不实新闻

非资质账号，通过AIGC（生成式人工智能）技术，批量发布不实新闻，一经发现，违规账号将被平台封禁。

2、虚假谣言:

发布涉及自然灾害、安全生产、交通运输、社会恶性伤人事件等公共突发事件的虚假内容，一经发现，违规账号将被平台封禁。

百度表示，根据《关于加强“自媒体”管理的通知》之要求，“自媒体”在发布涉及国内外时事、公共政策、社会事件等相关信息时，应当准确标注信息来源。使用自行拍摄的图片、视频的，需逐一标注拍摄时间、地点等相关信息。使用技术生成的图片、视频的，需明确标注系技术生成。引用旧闻旧事的，必须明确说明当时事件发生的时间、地点。

平台鼓励创作者进行AI创作声明，创作者可在发文前打标，具体路径:进入“作品发布页-设置-AI创作声明”，根据实际情况勾选。

平台将持续关注治理此类问题，积极探索升级治理手段及策略，并定期通过平台公告进行发布治理进展。全面提升平台内容的质量和可信度，打造健康文明的内容生态。

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