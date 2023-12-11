游戏玩家公会任命 ChatGPT 为新：所有重大决策都将受到人工智能输出的影响

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 11 日消息:在 Eve Online 这款大型多人在线太空模拟游戏中，Neural Nexus，一个类似于《魔兽世界》公会的玩家组织，正尝试使用人工智能技术来管理公会事务，这是一次前所未有的尝试。

Neural Nexus 的目标是减少对单一人类领导者的依赖和解决团队方向上的冲突或分歧问题。他们利用基于 GPT-4 的聊天机器人来做出决策，旨在通过技术提升公会的持久性。

Neural Nexus 团队成员 Jackey Fang 告诉 Polygon：「我们的任务是利用我们的能力，增强我们的集体体验，从中吸取知识，并为新伊甸的丰富多彩做出贡献。我们希望通过 AI，将人类的创造力与先进机器智能结合在一起，建立第一个 AI 帝国。」

根据 Neural Nexus 章程，公会理事会每月与一个了解 Eve Online 机制的 ChatGPT Discord 机器人会面，讨论可能对公会产生「重大影响」的事务。理事会然后将机器人的指导传达给公会其它成员，并在该框架内监督日常运营。所有与 AI 的互动都被记录，以确保透明。

此外，Neural Nexus 理事会还使用 ChatGPT 筛选申请者，甚至允许机器人决定评估潜在新成员的标准。公会 CEO Celestis Aeon 表示，他们有一个大约两周的入职阶段，在此期间，他们会观察候选人如何融入公会活动。

自 6 月推出以来，Neural Nexus 在 Eve Online 论坛和官网上提供定期进展报告。该公会目前已招募了近 20 名成员，并在几个地区建立了影响力。CCP Games 的发言人对此表示关注，但不是因为担心 AI 失控或违反政策，而是对它在 New Eden 这个游戏世界中与最敏锐、狡猾的玩家头脑对抗的表现感兴趣。

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