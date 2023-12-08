首页 > 业界 > 关键词  > LEO最新资讯  > 正文

三维具身通才智能体LEO：全面掌握感知、推理、规划、行动

2023-12-08 17:43 · 稿源：站长之家

要点:

  • LEO首个具身通才智能体，以GPT-4等大语言模型为基础，实现了在三维世界中的感知、推理、规划、行动等多任务多模态能力。

  • 该研究填补了多模态大语言模型在三维世界任务上的空白，通过高效学习策略和数据生成方法，构建了一个能够在真实场景中应用的通才智能体。

  • LEO在三维场景问答、物体描述、具身推理等任务上表现优异，具备在家庭助理、智能导航、机器人操作等领域广泛应用的潜力。

站长之家（ChinaZ.com）12月8日 消息:近年来，多模态大语言模型在自然语言处理、视觉理解和机器人领域取得了显著进展。然而，这些模型主要基于二维图片和文本数据，对于理解和交互于三维世界的任务存在一定的欠缺。为解决这一问题，北京通用人工智能研究院携手北京大学、卡耐基梅隆大学和清华大学的研究人员，提出了具备感知、推理、规划、行动等多任务多模态能力的首个三维世界具身通才智能体LEO。

image.png

  • 论文链接:https://arxiv.org/abs/2311.12871

  • 项目主页:https://embodied-generalist.github.io/

  • 代码链接:https://github.com/embodied-generalist/embodied-generalist

LEO的核心设计思想是以大语言模型为基础，在两个关键阶段进行训练:三维视觉-语言对齐和视觉-语言-动作指令微调。通过采用共享的架构和权重，LEO能够在不同任务之间实现无缝切换，构建了一个统一的处理框架。在数据集的收集方面，研究团队通过两阶段训练策略，包括物体级别和场景级别的大规模数据集，为LEO的训练提供了坚实基础。

研究的主要贡献体现在三个方面:首先，构建了在三维世界中完成感知、定位、推理、规划和动作执行的LEO。其次，提出了高效的学习策略，通过将以物体为中心的三维表征与语言模型相结合，成功打通了视觉-语言-动作的通道。最后，研发了生成高质量三维视觉语言数据的方法，构建了大规模的视觉-语言-动作指令微调数据集。

LEO的应用前景广泛，作为未来的家庭助理，它能够与人进行交互，调整家居布局、帮助找到物品、提供各种问题的建议。在导航和操控能力方面，LEO可应用于购物中心的智能引导、家居自动化任务以及物流中心的物品整理和搬运，展现出巨大的应用价值。

LEO的出现标志着具身通才智能体在三维世界任务上取得了新的突破，为实现通用人工智能迈出了重要一步。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】11.11云上盛惠！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！

    11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！

    Docker容器镜像

    Docker容器镜像

    去看看
    Docker容器镜像 60元/15天
    爆款产品组合购

    爆款产品组合购

    去看看
    爆款产品组合购 低至1元
    腾讯云x NVIDIA加速计划

    腾讯云x NVIDIA加速计划

    去看看
    腾讯云x NVIDIA加速计划 最高获赠10万元扶持基金
    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 112元/1年
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 北大等发布智能体Jarvis-1 轻松玩转“我的世界”

    北大、北邮、UCLA和BIGAI的研究团队合作发布了一款名为Jarvis-1的智能体，引起了广泛关注。该智能体在开放世界游戏「我的世界」中表现出色，实现了多模态感知、记忆增强和多任务处理。这对于人工智能领域的发展具有积极意义，为未来智能体的研究和应用提供了有益的经验和启示。

    ​Jarvis-1

  • 三维天地智能大脑解决方案助力实验室智慧化管理

    11月27日，第二届广东省T20第三方检验检测机构高质量发展论坛暨广东省分析测试协会2023分析测试年会、分析测试高峰论坛在广州圆满落下帷幕。北京三维天地科技股份有限公司应邀出席会议。公司高度关注各行业分析测试组织机构的数智化转型需求，持续开展自主产品的功能优化及前沿技术知识分享，为各行业实验室的科研工作提供更加高效、智能的管理支持。

  • 带记忆的超级GPT智能体，能做饭、煮咖啡、整理家务！

    随着AI技术的快速迭代，Alexa、Siri、小度、天猫精灵等语音助手得到了广泛应用。但在自然语言理解和完成复杂任务方面仍然有限。这种方法比简单的像素对比判断故障类型更加精准和通用。

    ​GPT

  • 北大等发布最新AI智能体Jarvis-1，制霸「我的世界」

    【新智元导读】北大、北邮、UCLA和BIGAI的研究团队联合发布，智能体新突破——Jarvis-1.智能体研究又取得了新成绩!最近，来自北大、北邮、UCLA和BIGAI的研究团队联合发表了一篇论文，介绍了一个叫做Jarvis-1的智能体。论文地址:https://arxiv.org/pdf/2311.05997.pdf从论文标题来看，Jarvis-1的Buff可谓拉满了。随着时间的推进，成功率还是非常高的。

    ​Jarvis-1 ​AI智能体

  • 成本2元开发游戏，最快3分钟完成！程都是AI智能体“打工”，大模型加持的那种

    OpenAI前脚刚发布自定义GPT，让人人都能搞开发;后脚国内一家大模型初创公司也搞了个产品，堪称重新定义开发——让AI智能体们协作起来!只需一句话，最快3分钟不到，成本也只要2元多，“啪~”，一个软件就开发完了。例如开发一个红包雨的小软件，现在只需要说一句就好了:更重要的一点是，在开发的整个流程中，从产品经理到程序员，再到设计和测试等等，统统都是AI智能体!没错，全程你只需要提需求，剩下的智能体们会自己讨论、交流，甚至还伴随着battle，最终确定方案并执行。这也就不难理解，为何仅成立一年的面壁智能，便可将CPM大模型迭代三代，又能在国内率先亮出“大模型Agent”群体智能模式的产品应用了。

    ​AI

  • OPPO发布安第斯大模型AndesGPT 将开源智能体框架

    在今天的发布会上，OPPO推出了全新的ColorOS14，同时，OPPO还推出了自主训练的安第斯大模型。AndesGPT是OPPO自主训练的大模型，采用“端云协同”基础架构，基于千亿条知识与对话深度学习带来准确、自然的对话体验。OPPO还宣布未来将开源AndesGPT智能体框架，并推出AI智能体开发平台，让不懂代码的人也可以定义和分享AI原生的智能应用。

  • AIRLOOK与商汤科技强强联合，打造“实景三维与AI大模型”结合的新盛宴

    实景三维中国建设作为数字中国建设的重要内容之一，是一项涉及多方面技术支撑的综合性工程，同时作为AI技术在其中发挥着至关重要的作用，AI大模型的发展也将进一步推动实景三维建模技术的创新和发展。在此背景下，AIRLOOK与商汤科技携手合作，深度融合AI大模型和实景三维数据，双方共同研发实现更加精准的数据分析和处理，提高建模效率和精度，为实景三维中国建设提供更加多样化的技术支持。期待未来这项技术可以成熟应用于智慧城市、城市规划、文化遗产保护等众多领域，进一步推进实景三维建模技术的创新和发展，为实景三维中国建设注入更多的活力。

  • 新加坡推Agent4Rec 大模型智能体构成推荐系统模拟器

    推荐系统领域长期存在线上线下效果差距大的问题，Agent4Rec通过构建大语言模型智能体，模拟真实用户行为，为解决这一问题提供了新的思路。这一工作为构建理想的离线A/B测试平台和满足企业需求的用户评价指标提供了新的思路。这一工作为构建理想的离线A/B测试平台和满足企业需求的用户评价指标提供了新的思路。

    ​Agent4Rec

  • 三维家出席深圳数字创意论坛，率先推动AI技术落地家居行业

    11 月 22 日，三维家技术研究院周子超博士受邀参与“湾区偏南”数字创意季之深圳数字创意论坛，并发表《AI赋能家居产业数智化》主题演讲。“湾区偏南”数字创意季由深圳市文化广电旅游体育局、深圳市龙岗区人民政府、华为云和财新传媒主办，旨在构建一个产业资源对接、发展经验交流、展示深圳和龙岗区数字创意产业发展成果的创意平台，为深圳培育壮大数字创意产�

  • 思看科技彩色三维扫描仪：打造医疗教育沉浸式教学新体验！

    医疗教育研究正在从传统的静态教学模式向动态、互动式学习转变，借助三维数字化技术可以为医学生和从业人员提供更直观、全面、沉浸式的学习体验，帮助他们更深入理解人体结构与功能、疾病特征及诊疗方案，增强学习效果，提升医学教育的质量和效果，为医学人才的培养注入了全新活力。01客户需求CEUCardenalHerrera大学位于西班牙瓦伦西亚市，是西班牙颇具声誉和影响力的高等教育机构之一，也是西班牙第一个提供药学、新闻学和兽医学专业的大学之一。还可以结合VR、AR技术，将3D模型投射到虚拟场景中，提供更加沉浸式和互动式的学习体验。

  • Deftship:DeftShip：成功的渐进式运输解决方案

    DeftShip是一种定制的云端物流解决方案，旨在为客户节省时间、精力和金钱，同时建设他们的业务。使用DeftShip轻松处理您的运输需求。免费开始获得最佳的运输费率。

    运输 物流 DeftShip

  • FeedLens:AI 助力的应用评论管理

    FeedLens 是一款 AI 助力的应用评论管理软件，帮助客户优化应用评论的处理和回复。它可以提取和总结用户的评论，并自动进行相关的回复。通过使用 FeedLens，您可以轻松了解用户需求、与用户进行沟通，并跟踪竞争对手的用户体验。FeedLens 还提供与其他工具的集成，如 Freshdesk 和 Slack，以提高工作效率。它有多个不同的定价计划可供选择，适合独立开发者、快速发展的公司和大型企业。

    AI 助力 应用评论 用户反馈

  • NSFWGirlfriend:18+ AI NSFW女友聊天机器人

    NSFWGirlfriend是一款18+的AI NSFW女友聊天机器人。它拥有独特的大型语言模型，能够以高度逼真和响应性的方式模拟与成人相关的对话。平台提供多种交互方式，包括文本、语音、图片和视频，提供丰富沉浸式的体验。拥有超过1,000个具有独特特征和个性的角色，让用户可以选择与自己品味相符的虚拟伴侣。

    成人 虚拟女友 聊天机器人

  • HitPaw Voice Changer:实时AI语音变声器

    HitPaw Voice Changer是一款智能辅助工具，可以在任何场景中智能辅助您变成任何声音。它是实现实时变声的最佳语音变声器。

    语音变声 AI语音变声 最佳语音变声器

  • Sizzlepop.ai:AI T恤生成器

    SizzlePop.AI是一款AI T恤生成器，可快速轻松地创建独特个性化的T恤。它使用AI技术将您的文本转化为图像设计，支持自定义颜色和样式选择。您可以将设计直接打印在T恤上，还可选择其他产品形态如印刷品、马克杯、手机壳和贴纸。SizzlePop.AI有多种定价方案可供选择，支持按月或按年付费，还有特别优惠活动。

    AI T恤 个性化设计

  • Hubble.cx:简化反馈管理，提升用户体验

    Hubble是一款简化反馈管理的产品，通过分析用户反馈，识别问题并改进产品，提升用户体验。它可以帮助零售电商优化在线商店，提高转化率；支持用户中心的产品开发，不断改进软件的可用性；提升医疗患者体验，分析反馈并改进服务；优化电信服务质量，提升客户满意度。

    反馈管理 用户体验 零售电商

  • Depth:个性化AI驱动的日记提醒

    Depth是一个个性化AI驱动的日记应用，通过智能算法为您提供个性化的日记提示，帮助您更好地理解和处理自己的情感。该应用具有简洁易用的界面，提供丰富的功能，包括情绪分析、目标追踪和情感导航等。无论是用于个人成长、情绪管理还是自我探索，Depth都能为您提供有价值的帮助。

    个性化 日记 情绪管理

  • FigGPT:在Figma中使用AI写作

    FigGPT是一个小型插件，将ChatGPT与Figma连接起来，帮助您撰写和编辑文案。它具有快速操作、自定义操作、多语言输出、全局提示后缀、自动填充样本数据、批量编辑等功能。您可以轻松更改文本的样式、长度和格式，并可以自定义您自己的快速操作和提示。适用于设计师、写作人员等需要在Figma中进行文案编辑的人群。该插件提供免费版本和付费版本，具体定价请访问官方网站。

    AI写作 Figma插件 文案编辑

  • Imaginary Programming:编程的想象力 - 快如思维

    Imaginary Programming利用大型语言模型的强大能力，帮助您构建应用程序和网站。使用Imaginary Programming，您只需在TypeScript中定义一个函数原型，无需实现，Imaginary Programming就会利用GPT引擎完成其余工作。

    人工智能 开发工具 TypeScript

  • Seabiscuit Business GPTs:AI工具，助力创业者打造商业传奇

    Seabiscuit是一款AI工具，旨在帮助有志于创业的人们减少不确定性，增加执行信心。它提供必要的洞察和策略，将创意转化为蓬勃发展的企业。通过Seabiscuit，您可以快速获得世界一流的商业框架，节省时间和金钱，做出更明智的决策，使您的企业在起步阶段就能够占据市场优势。

    创业 商业工具 人工智能

  • Global Career:首个为猎头和求职者打造的职业发展平台

    Global Career AI是一个为猎头和求职者提供职业支持服务的平台。猎头可以在平台上提供应聘指导、简历润色、职业发展建议等服务。求职者可以获得专业的职业发展指导,优化求职路径。

    求职 招聘 HR

  • photoeditor:免费 AI 照片编辑器，快速删除照片中的物体、文字和人物

    photoeditor是一款强大的 AI 图像编辑工具，可以快速轻松地删除照片中的不需要的物体、人物、文字或水印。它通过人工智能技术提供卓越的编辑效果，可用于个人、创意机构、房地产、电子商务、摄影等领域。该工具免费且易于使用。

    照片编辑 AI 技术 图像处理

  • AI Face Swapper:在线AI人脸互换,享受换脸的乐趣

    AnimeGenius的AI换脸工具可以为任何人提供实时、逼真的在线换脸服务。上传您选择的图片,然后上传想要替换的脸部图片,点击生成即可享受真实有趣的换脸效果。

    换脸 图像处理 娱乐

  • Puppy AI:为您的宠物生成AI图片

    Puppy AI是一个为用户宠物生成AI图片的在线服务。用户只需上传宠物的10到20张照片,系统就可以通过AI算法生成8张高质量的宠物AI图片。图片风格鲜明,主打趣味性。定价公道,一次付费永久拥有。

    宠物 AI 图片生成

  • VikingPic:上传您的面部照片，通过电子邮件在5分钟内收到AI生成的维京人照片

    VikingPic是一个在线服务，允许用户上传他们的面部照片，并通过AI生成成为维京人的照片。它提供8张在5分钟内生成并发送到您的电子邮件中的维京人照片，价格为$2.99。该服务保证上传的照片仅用于图像生成过程，并在此后删除。VikingPic适用于喜欢维京文化的个人、用于给朋友和家人送礼以及用于社交媒体内容创作。

    图像处理 AI生成 维京人

  • Echonotes:语音转文字,AI智能笔记

    Echonotes是一个语音转文字的在线笔记工具。它可以实时地将您的语音转换成结构清晰的文字笔记,辅以AI技术实现智能化协助。这样可以极大地优化笔记整理的Workflow,提高工作效率。

    语音转文字 AI辅助 笔记整理

  • themebutler:一键生成定制图标

    themebutler能够快速生成定制图标，节省大量设计时间。它适用于网站、应用等各种场景，提供多种样式、颜色和细节定制选项。themebutler界面友好，操作简单快捷。

    图标 设计 定制

  • AI Adventure:AI驱动的交互式故事讲述平台

    AI Adventure是一个基于AI的交互式故事讲述平台。用户可以通过强大的编辑器创造自己的文字冒险,也可以体验别人设计的任务和传奇故事。平台采用开源模式,支持用户自定义和扩展。

    AI 娱乐 创意

  • ZeroStep:简化和增强 Playwright 测试的 AI 助手

    ZeroStep 是一个基于人工智能的测试工具，通过集成 GPT3.5 和 GPT4 技术，使 Playwright 测试更简单和更具适应性。它使用自然语言指令来脚本复杂的交互和断言，减少对选择器的依赖，使测试更具弹性。ZeroStep 可以直接集成到 Playwright 中，无需改变开发流程。

    自动化测试 人工智能 端到端测试

  • Xound.io:AI声音增强系统,提升YouTuber内容创作者视频声音质量

    Xound是一个人工智能驱动的声音增强系统。它可以自动清理背景噪音,校正音高,提高音频质量,为YouTube和TikTok创作者提供专业水准的音频。该系统使用先进的机器学习算法,可以本地处理音频文件,确保数据隐私安全。主要功能包括降噪、音高校正、音频增强等。适用于创作者、播客主持人、YouTuber等提升内容声音质量,以吸引更多观众。

    音频处理 降噪 声音增强

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM