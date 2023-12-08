Nexusflow发布开源生成式AI模型NexusRaven-V2 处理软件工具方面超越 GPT-4

站长之家（ChinaZ.com）12月8日 消息:在针对网络安全领域的生成AI领导者Nexusflow宣布推出NexusRaven-V2后，该公司日前发布了一个13亿参数的开源生成AI模型，该模型在处理软件工具方面超越了OpenAI GPT-4。

NexusRaven-V2拥有强大的功能调用能力，能够理解人类指令并将其转化为精确的软件工具功能或API调用。这一功能调用能力被视为OpenAI Assistants API的核心，是使合作伙伴和代理能够使用软件工具的关键。与CodeLlama-13B模型的指令调优相结合，NexusRaven-V2在人工策划的通用软件工具使用基准上实现了高达7%的更高工具使用成功率，超越了最新的OpenAI GPT-4模型。

Nexusflow的数据策划流程结合了开放数据集和Meta的Llama生态系统，用于精选大规模高质量数据，用于训练NexusRaven-V2。与OpenAI的GPT-4等专有LLMs不同，NexusRaven-V2的数据策划和训练使企业客户能够完全拥有用于构建合作伙伴和代理的模型。这对于需要最新信息、质量、安全性和深度领域定制的企业应用至关重要。NexusRaven-V2以其卓越的质量，有望以显著较小的模型尺寸和更高的准确性，彻底改变复杂软件的工作流自动化。

Nexusflow承诺通过开源模型向社区提供其模型工件，推动企业采用生成AI。Jiantao Jiao，Nexusflow的首席执行官和联合创始人表示，NexusRaven-V2在使用软件工具方面胜过OpenAI GPT-4模型，验证了Nexusflow使用开源模型交付企业解决方案的技术能力。

这一举措使得Nexusflow的客户能够拥有尖端的生成AI模型，无需担心专有模型供应商带来的数据风险。与建立在专有模型供应商API上的解决方案相比，Nexusflow的客户享受更高的生成AI质量、可靠性、成本降低和安全性，并且具有完整和最新的定制能力，避免了质量下降和知识滞后的不可预测问题。

Nexusflow通过推出NexusRaven-V2展示了其构建高效、可靠的生成AI解决方案的承诺，鼓励客户完全拥有模型和数据控制。这一举措对于推动开源模型在企业中的采用具有积极意义。

官方博客:https://nexusflow.ai/blogs/ravenv2

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