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2023十大网络流行语公布：、i人/e人等入选

2023-12-08 15:41 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月8日 消息:由《语言文字周报》主办的2023十大网络流行语近日正式公布。入选的网络流行语包括:i人/e人、显眼包、特种兵旅游、X门、遥遥领先、多巴胺、孔乙己文学、公主/王子，请、你人还怪好的嘞、挖呀挖呀挖。

这些网络流行语中，有些是大家比较熟悉的，比如特种兵旅游、公主/王子，请等。而有些则是比较新的词汇，比如i人/e人、多巴胺xx等。

2023 十大网络流行语出炉：遥遥领先、挖呀挖呀挖等入选

i人/e人来源于MBTI测试，这是美国布莱格斯母女基于瑞士心理学家卡尔荣格的人格分类理论研发的性格评估工具，被广泛应用于企业中评估职员的性格特点和发展类型。i人”和e人”则代表了注意力方向”的两种倾向:内向内倾（Introversion）和外向外倾(Extroversion)。

多巴胺则是一种神经传导物质，当其分泌旺盛时，人们会感到快乐和满足。多巴胺穿搭”就是通过明亮的色彩搭配，刺激视觉感官，让人产生快乐和自信的感觉，后来延伸到了多个领域，包括多巴胺美甲、多巴胺发型、多巴胺文学等多个说法。

这次入选的“遥遥领先”也引起了广泛关注。这是华为余承东在发布会上经常使用的词语，用来形容苹果等竞争对手与自己产品的差距。而在Mate60Pro发布之后，国产麒麟芯片和卫星通话等创新科技都名副其实地做到了遥遥领先，并带动了大家的民族自豪感，自发的在各种场合用遥遥领先刷屏，因此成功破圈。

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