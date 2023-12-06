调查:57%受访者认为人工智能提高代码质量

划重点: -42% 的调查参与者认为已经在软件开发过程中使用人工智能，30% 目前正在尝试。 -57% 的受访专业人士认为，人工智能（AI）在编码中的集成已经彻底改变了代码质量。 -46% 的受访者表示，由于人工智能在工作环境中的支持，工作满意度有所提高。

站长之家（ChinaZ.com）12月6日 消息:Bito 最近发布的一份关于软件开发中人工智能采用情况的调查报告提供了来自700多名开发人员、工程经理和领导者的深刻见解，他们代表了从中小企业初创公司到大型企业的各种组织。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

领导者认识到使用人工智能的多种好处，从提高代码质量到提高开发人员满意度。在软件开发中的生成式人工智能应用程序的代码编写和代码审查列表中名列前茅。42% 的调查参与者已经在软件开发过程中使用人工智能，30% 目前正在尝试。约45% 的最高效的全球团队正在软件开发中积极使用 AI，其中31% 的团队生产力提高以上了60%。

下面列出了工程领导者认可的人工智能在软件开发中的主要优势。

人工智能在软件开发中的好处 调查回应 提高代码质量 57% 加速学习（代码理解） 49% 开发人员工作满意度 46% 节约成本 44% 上市速度 38% 增强调试 21%

57% 的人表示代码质量有所提高

57% 的受访专业人士认为，人工智能 （AI） 在编码中的集成已经彻底改变了代码质量。人工智能编码工具擅长筛选大量代码库、发现模式并推荐可能被人类开发人员忽视的增强功能。这些工具擅长从大量数据集中学习，使它们能够提出修改建议，从而生成更干净、更高效的代码。这一进步不仅最大限度地减少了编码错误，还提高了软件的整体可维护性，这对于依赖软件作为其运营和产品核心部分的企业来说是一个重要方面。

人工智能在编码方面的长期好处是巨大的。提高代码质量可以带来更强大、更可靠的软件产品，这对于严重依赖软件的公司来说是一个关键因素。人工智能的作用扩展到分析现有代码库，提出重构建议以提高可读性和效率。此类更改对于维护简化的代码架构和避免技术债务至关重要。

46% 承认开发人员工作满意度有所提高

46% 的受访者表示，由于人工智能在工作环境中的支持，工作满意度有所提高。对于快速发展的公司，超过70% 的公司表示人工智能的主要好处是提高开发人员的工作满意度并减少人员流动。

通过接管平凡的任务，人工智能使开发人员能够专注于更具创造性的方面，减少倦怠并改善工作与生活的平衡。这促进了创新并进一步提高了工作满意度。

44% 见证了成本的大幅降低

44% 的调查参与者指出人工智能通过优化开发流程来节省成本，从而减少了项目完成所需的时间和资源。

利用人工智能自动化日常任务可以减少与体力劳动和纠错相关的间接成本。人工智能驱动工具的长期经济效益超过了初始投资成本。人工智能有助于资源的有效分配，防止开发过程中出现代价高昂的错误，并提供可扩展性和灵活性来适应不同的项目需求。

21% 的受访者使用 AI 增强调试

21% 的参与者重视人工智能在改进调试流程方面的效率。

人工智能 （AI） 擅长快速识别和隔离错误，显着减少故障排除所需的时间。它利用其学习能力来分析过去的错误，这有助于避免将来出现类似问题。这种持续学习方法有助于调试过程的不断完善，使其随着时间的推移变得更加有效。

46% 承认开发人员工作满意度有所提高

46% 的受访者表示，由于人工智能在工作环境中的支持，工作满意度有所提高。对于快速发展的公司，超过70% 的公司表示人工智能的主要好处是提高开发人员的工作满意度并减少人员流动。

通过接管平凡的任务，人工智能使开发人员能够专注于更具创造性的方面，减少倦怠并改善工作与生活的平衡。这促进了创新并进一步提高了工作满意度。

38% 的人认可人工智能在加速软件发布方面的作用

38% 的受访者承认人工智能在加速软件产品市场准备方面的作用。基本上，人工智能可以加速从初始设计到最终部署的各个开发阶段，使团队能够快速适应不断变化的市场需求。

它确保产品保持相关性和竞争力。此外，这还为企业提供了至关重要的竞争优势，使他们能够更有效地抓住市场机会。

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