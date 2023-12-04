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Meta AI团队再失大将：R-CNN作者Ross Girshick离职

2023-12-04 16:44 · 稿源：站长之家

要点:

  • R-CNN 作者 Ross Girshick 离开 Meta 的 FAIR，加入艾伦人工智能研究所（AI2），成为 FAIR 近期离职的研究科学家之一。

  • 近年来，Meta 的计算机视觉团队经历了多位大神的离职，包括 ResNeXt 一作谢赛宁等，而何恺明和谢赛宁则回归学界，分别加入麻省理工学院和纽约大学。

  • Meta 面临AI人才的流失挑战，虽然在开源领域取得了进展，如发布 Llama、Llama2等大模型，但大牛的离开也引起了外界对Meta现状的关注。

站长之家（ChinaZ.com）12月4日 消息:近日，Meta的FAIR团队再次迎来一位大佬级研究科学家的离职消息，R-CNN的作者Ross Girshick决定离开Meta，加盟艾伦人工智能研究所（AI2）。这也是近期FAIR团队内部的一系列离职动荡中的最新发展。此前，ResNeXt一作谢赛宁离职加入纽约大学，以及其他一些研究科学家的离职，使得FAIR在计算机视觉领域失去了一些重要人才。而与此同时，何恺明和谢赛宁等人则宣布回归学界，分别将在2024年加入麻省理工学院和纽约大学担任教职。这一系列的动向引发了关于Meta在AI领域的现状和未来的讨论。

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Meta首席科学家Yann LeCun对这些离职表达了理解和祝福，他认为科学家从工业实验室转投学术界或非营利组织是一种自然的职业转变。LeCun还提到，类似的情况在贝尔实验室也曾发生，科学家们在5到10年后选择离开，寻求在大学获得终身教职。这种转变在FAIR是可能的，因为FAIR实行开放的研究政策，鼓励科学家发表论文。这种灵活性意味着在FAIR开始职业生涯后，科学家们可以在不冒太多风险的情况下转向学术界，为自己的职业生涯注入新的活力。

然而，Meta在留住人才方面仍然面临挑战。尽管Meta在开源领域取得了一些进展，例如发布了Llama、Llama2等大型模型，但大牛的离开引发了对Meta在AI领域的竞争力和创新能力的质疑。Ross Girshick离职的原因尚不明确，但他在Meta FAIR的职业生涯贡献显著，包括开发了R-CNN目标检测方法，参与了许多热门研究如Fast R-CNN、Mask R-CNN等。他在计算机视觉领域的影响力和贡献不可忽视，因此他的离职可能会影响到Meta在该领域的研究方向和创新。

最终，人才流动是科研领域的常态，人们在职业生涯的不同阶段会有不同的优先考虑。对于Meta来说，失去一些大牛也许是一时的损失，但也是时刻提醒他们在留住人才方面需要更多的努力。未来，AI2将迎来Ross Girshick的加盟，期待他能够在新的领域带来更多的惊喜和创新。这一系列的动荡也让业界对Meta在AI领域的发展保持关注，以期看到他们在人才留存和创新方面取得更多进展。

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