网易云会员上热搜 官方回应：错误发放的年卡将被收回

站长之家（ChinaZ.com）12月4日 消息:12月4日，网易云音乐旗舰店在淘宝上的积分兑换黑胶VIP月卡活动出现了系统错误，导致许多用户兑换到的会员天数是错误的。“网易云会员”也因此登上了微博热搜。
网易云音乐在随后发布的《淘宝积分兑换会员问题公告》中表示，由于淘宝积分兑换网易云音乐会员活动正在升级维护中，活动暂时下线，上线时间以实际页面显示为准。
同时，网易云音乐也表示，淘宝积分兑换的网易云音乐会员不支持转移，错误发放的年卡将被收回，并在5个工作日内为用户补发正确的月卡。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）12月4日 消息:12月4日，网易云音乐旗舰店在淘宝上的积分兑换黑胶VIP月卡活动出现了系统错误，导致许多用户兑换到的会员天数是错误的。“网易云会员”也因此登上了微博热搜。
网易云音乐在随后发布的《淘宝积分兑换会员问题公告》中表示，由于淘宝积分兑换网易云音乐会员活动正在升级维护中，活动暂时下线，上线时间以实际页面显示为准。
同时，网易云音乐也表示，淘宝积分兑换的网易云音乐会员不支持转移，错误发放的年卡将被收回，并在5个工作日内为用户补发正确的月卡。
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今日7点30分左右，滴滴官方发布公告称，经技术团队连夜修复，滴滴网约车等服务已恢复，用户可下载滴滴App使用打车服务。骑车等服务还在陆续修复中，所有可开锁或未关锁的青桔车辆均可免费骑行，希望能为缓解早高峰压力努力多做一点点。滴滴24小时客服已调配更多人员上岗接听用户咨询，尽最大努力尽快妥善解决问题;4.用户可正常参加滴滴全民拼车日的优惠活动，且有机会拼到豪华车，感谢您对低碳出行的支持，拼车星球活动会延后开启。
送外卖要付费充会员了?近日，多张描述为 “美团充会员跑单上线了” 或 “付费跑单” 的截图和相关自媒体文章在网络流传，内容显示包月、包季度、包年充值后，可以享受特权单、60秒免责取消等 “特权”，并根据充值多少将会员等级分为 “钻石骑手”、“黄金骑手” 或 “王者会员”。经证实，上述信息均是谣言。据查询美团众包 APP 的《众包平台服务协议》显示，众包�
近日有网易员工发帖称，发现公司的制冰机疑似从腾讯手来的二手，此事在网络上引发热议。甚至有网友神评称：连制冰机都有两段大厂实习经历”。我司将加强对制冰机类人才”入职的背调，也欢迎大家踊跃推荐。
针对“补偿券领不到”的情况，滴滴出行App在线客服回应称:“目前参与人数较多，建议您耐心等待。”今日，针对11月27日夜间发生系统故障的情况，滴滴表示，将于未来24小时内完成结算，乘客如有多支付的情况将退回多收部分。滴滴还表示，为所有用户准备了1张10元打车立减券用于致歉补偿。
12月3日晚，腾讯视频突然崩溃，首页无法加载内容，无法正常观看视频，迅速登上热搜话题。根据网友反馈，即便是腾讯视频VIP会员，也无法观看内容。相比前些天阿里系服务全方位崩溃，始终没有任何官方公开表态，腾讯这次表现不错。
网易云音乐宣布推出「测一测你的动物mbti」测试。有需要的用户，在网易云音乐APP搜索[动物mbti]测试即可。上述报告基于Mvers-Briggs的MBTI理论生成。
在互联网领域，异业合作早就不是什么新鲜事了，尤其对于数字游戏产业言，跨界联动快消、汽车、邮政乃至非遗都已经司空见惯。这种合作或是为了制造营销话题，增加产品曝光，或是为了拓展获客渠道，扩大市场份额，抑或是为了提升品牌形象，强化用户认知。二者的合作形态在未来或许还会产生更值得关注的变化，但无疑在现阶段，这次合作已经为互联网领域传统意义层面的异业合作，提供了非常积极的参考价值。
大麦网官方公告表示，将于今日上线一项新的功能，名为演唱会回流门票候补。此项功能允许用户在演出售罄并且满足平台候补条件时，选择预付全款来候补门票。同一大麦账号可以提交的候补订单数，以及每个订单可候补门票的数量限制，与该演出项目的售票规则保持一致。
极氪CMO关海涛今日在微博发文辟谣，称极氪001元旦大升级的”爆料信息为谣言。一份极氪001元旦出新”的爆料截图在网上引起车迷朋友关注热议。现款在售的极氪001全系没有激光雷达，对于智能汽车言，这也是极氪001的短板之一，未来新款发售时，激光雷达可能会是必上的硬件之一。
据国内媒体报道称，近日在四川一个商场的星巴克内，有女子居然赶外卖小哥出去。从拍摄视频看，女子疑不满外卖小哥进星巴克，要求将其赶出店里，这也让在场的人都觉得该女子很是让人无语。”星巴克之前因为此事已经多次重申了。
MoMask 是一个用于基于文本驱动的 3D 人体运动生成的模型。它采用了分层量化方案，以高保真度的细节将人体运动表示为多层离散运动令牌。MoMask 通过两个不同的双向 Transformer 网络进行生成，以从文本输入预测运动令牌。该模型在文本到运动生成任务上优于现有方法，并可以无缝应用于相关任务，如文本引导的时间修复。
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