网易云会员上热搜 官方回应：错误发放的年卡将被收回

站长之家（ChinaZ.com）12月4日 消息:12月4日，网易云音乐旗舰店在淘宝上的积分兑换黑胶VIP月卡活动出现了系统错误，导致许多用户兑换到的会员天数是错误的。“网易云会员”也因此登上了微博热搜。

网易云音乐在随后发布的《淘宝积分兑换会员问题公告》中表示，由于淘宝积分兑换网易云音乐会员活动正在升级维护中，活动暂时下线，上线时间以实际页面显示为准。

同时，网易云音乐也表示，淘宝积分兑换的网易云音乐会员不支持转移，错误发放的年卡将被收回，并在5个工作日内为用户补发正确的月卡。

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