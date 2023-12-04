首页 > 业界 > 关键词  > 人工智能最新资讯  > 正文

欧洲领先的人工智能规则面临生死攸关时刻

2023-12-04 16:20 · 稿源：站长之家

划重点:

1. 欧盟人工智能规则成为全球焦点，最后关头面临关键时刻。

2. 聚焦于对通用人工智能服务的监管，引发大型科技公司与欧洲立法者之间的激烈争论。

3. 法国、德国和意大利主张自我监管，与美国等国家形成全球监管竞赛。

站长之家（ChinaZ.com）12月4日 消息:欧洲人工智能规则被誉为全球首个全面规范人工智能的法规，如今正面临着生死攸关的时刻。提议于2019年的欧盟人工智能法案旨在成为全球人工智能监管的领军者，为科技行业制定规则。然而，规定通用人工智能服务监管的具体细节却在最后关头引发了激烈的争论。

大型科技公司，如OpenAI的ChatGPT和Google的Bard chatbot等，反对他们认为会扼杀创新的过度监管，而欧洲立法者则要求加强对这些公司开发的尖端人工智能系统的保护措施。在全球范围内，包括美国、英国、中国和七国集团等全球联盟都纷纷加入竞相制定人工智能监管准则的浪潮，强调了研究人员和权益团体对生成式人工智能对人类存在的潜在威胁以及对日常生活的风险的警告。

一些技术政策分析师指出，欧盟人工智能法案在即将到来的欧洲议会选举前可能难以达成一致，使其成为全球人工智能法规的“黄金标准”的机会有所减小。在即将进行的最后一轮谈判中，官员们希望能够敲定尚未解决的众多问题，但即便工作到深夜，他们可能不得不争分夺秒，争取在新的一年完成法规。

人工智能审查 监管

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

欧洲委员会在2021年发布的初稿中，几乎没有提及像聊天机器人这样的通用人工智能系统。法案的初衷是将人工智能系统按照风险分为四个等级，从最小到不可接受，本质上是产品安全立法。然而，生成式人工智能的迅猛发展改变了这一格局，引发了对这一技术可能被用于发动大规模网络攻击或创建新的生物武器的担忧。

这些风险促使欧盟立法者通过扩展法案的适用范围，将其延伸到基础模型，也称为大型语言模型。这些系统是通过从互联网上搜集的大量文字和图像进行训练的。基础模型赋予ChatGPT等生成式人工智能系统创造新事物的能力，与传统人工智能不同，后者使用预定规则处理数据并完成任务。

在上个月，由微软支持的OpenAI出现混乱，该公司建立了最著名的基础模型之一，GPT-4，为一些欧洲领导人强调了允许少数主导人工智能公司自我监管的风险。尽管CEO Sam Altman被解雇并迅速重新雇佣，但一些对人工智能安全风险深感担忧的董事会成员离开，表明人工智能公司治理可能受制于董事会动态。

抵抗对这些人工智能系统实施政府规定的声音出现在一个意想不到的地方:法国、德国和意大利。欧盟三大经济体通过提倡自我监管的立场文件进行了反击。这一变化被视为一种助力本土生成式人工智能公司，如法国初创公司Mistral AI和德国的Aleph Alpha。

一群有影响力的计算机科学家发表了一封公开信，警告称以这种方式削弱人工智能法案将是“历史性的失败”。与此同时，Mistral公司的高管们在网上与一位来自埃隆·马斯克支持的非营利组织的研究员发生争吵，该组织致力于防止人工智能对人类构成“存在风险”。

Google的首席法务官Kent Walker在上周的布鲁塞尔演讲中表示:“人工智能太重要，不能不加以规范，而且规范必须得当。”他说:“竞赛应该是为了最好的人工智能法规，而不是最早的人工智能法规。”

对于欧盟谈判代表而言，基础模型，用于各种任务，是最棘手的问题之一，因为对它们进行监管“违背了整个法律的逻辑”，这一法律是基于特定用途的风险的。数字权利非营利组织Center for Democracy and Technology的欧洲办事处主任Iverna McGowan表示，通用人工智能系统的性质意味着“你不知道它们是如何应用的”，同时，如果其他公司使用这些系统构建服务，就需要规定，否则“在食物链下游就没有责任追究”。

Altman提出了一个美国或全球机构，该机构将对最强大的人工智能系统进行许可。他今年提出，如果OpenAI无法遵守欧盟规定，可能会离开欧洲，但很快收回了这些评论。Aleph Alpha表示需要“一种平衡的方法”，并支持欧盟的风险为基础的方法。但是，对于基础模型来说，这并不适用，这需要“更灵活和动态”的规定，这家德国人工智能公司表示。

欧盟谈判代表仍然需要解决一些其他有争议的问题，包括完全禁止实时公共面部识别的提案。一些国家希望豁免以便执法部门可以使用它来寻找失踪的儿童或恐怖分子，但权利团体担心这将实际上为监视创造一个法律基础。

欧盟的三个政府部门将在周三迎来他们达成协议的最后机会之一。即使他们达成协议，欧盟的705名议员仍须批准最终版本。这一投票需要在4月份之前进行，以便在6月份开始欧洲范围的选举活动之前生效。如果他们无法及时完成，立法将被推迟到明年后期，届时可能会有对人工智能的不同看法的新欧盟领导层上任。

在上周的一场小组讨论中，共同主导欧洲议会人工智能法案谈判的罗马尼亚议员Dragos Tudorache表示:“确实是最后一次的可能性很大，但同样有可能我们仍然需要更多时间来进行谈判。”

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • MoMask: 3D 人体运动生成

    MoMask 是一个用于基于文本驱动的 3D 人体运动生成的模型。它采用了分层量化方案，以高保真度的细节将人体运动表示为多层离散运动令牌。MoMask 通过两个不同的双向 Transformer 网络进行生成，以从文本输入预测运动令牌。该模型在文本到运动生成任务上优于现有方法，并可以无缝应用于相关任务，如文本引导的时间修复。

    3D 人体运动 文本驱动 时间修复

  • Linkable:一键销售，链接助您快速扩大业务规模。

    Linkable是一个简单的销售和扩大业务规模的平台，通过一个链接即可快速销售和转化您的受众。它提供美观的分析功能、自助产品和增长分析、自动化工具、定制主题和品牌、快速创建新产品、收集电子邮件、集成Stripe收款、强大的分析等功能。Linkable致力于为创作者、独立创业者和小型企业提供简单、实惠的价值传递方式，让他们专注于自己擅长的领域。定价方面，提供免费计划、创作者计划和商业计划，分别针对不同需求提供不同的产品数量、自定义链接、视频和新闻简报集成等功能。

    销售 分析 自动化

  • GardenofAI:Garden of AI是一款AI助手,可以更好地理解您的需求,处理各种任务

    Garden of AI是一个新型的AI助手,具有更好的理解能力,可以处理您交给它的任何任务。与其进行交流就像与普通人交流一样自然,没有机器人式的提示。它可以自动理解您的命令并执行。

    人工智能 语音交互 生产力工具

  • BetterPrompt:轻松成为提示大师，支持100种语言

    BetterPrompt是一个帮助用户改进提示的工具，支持100种语言。用户可以通过该工具改进提示的质量，使其更加吸引人。该工具的优势在于简单易用，用户可以快速提升提示的水平。定价根据使用情况而定，定位于帮助用户提升创作质量。

    创作 语言 工具

  • ClipyBoard:定制板块，提高客户服务效率

    ClipyBoard允许您定制板块，以改善客户服务或增强您的SEO分析。您可以配置消息并邀请协作者，完全控制客户服务发送的消息。应用完全免费，如果添加功能，可能会考虑每月7美元的订阅费用。ClipyBoard由积极参与客户服务的人员设计和开发，完全满足实际需求。您可以创建任意数量的按钮，以任意语言分享给任意人员。

    客户服务 SEO分析 定制

  • HeyOllie:轻松找到贴心的礼物

    HeyOllie是一个帮助用户找到贴心礼物的网站。用户可以根据受赠者和场合来搜索礼物，也可以保存搜索结果以便随时查看。该产品定位于提供便捷的礼物搜索和推荐服务。

    礼物 搜索 推荐

  • Narraive:前所未有的故事；人工智能生成，玩家驱动

    Narraive 是一款交互式叙事游戏，让你成为自己故事的主角。通过结合人工智能生成的文本和图像创作，为你提供独特而沉浸式的体验。你可以决定自己是谁，故事发生在哪里。人工智能会生成一个故事，但你的角色将面临艰难的决策。你将选择要走的道路。

    游戏 交互式 故事

  • Whisper Memo Dictation:语音备忘录转文字

    使用先进的人工智能技术，将语音备忘录转录为文字。该应用能够轻松处理大型音频录音并生成准确的转录。支持离线转录，所有数据在设备上进行处理。免费功能包括：轻松录制和转录音频文件、无需互联网进行转录、所有数据在设备上处理、即时获取转录结果、自动检测语言、支持 5 个转录结果，界面简单易用，支持后台录制和分享转录结果至邮件和其他应用。Pro 功能包括无限次转录结果生成。立即下载！

    语音转文字 语音备忘录 录音转录

  • Stenography:自动文档生成，代码解释

    Stenography是一款自动文档生成工具，能够在保存代码时自动记录整个代码库。它还提供强大的API，可以将代码转换为简单易懂的解释，同时支持自定义。此外，Stenography还整合了Stack Overflow建议和相关文档，无需Google即可获取解决方案。它支持各种扩展，保护用户隐私，每月提供250次免费调用。

    自动文档 代码解释 API

  • Connected Papers:学术论文可视化图谱

    Connected Papers是一个学术论文可视化工具，可以帮助用户通过图谱的方式探索和理解学术领域的趋势、热门作品和动态。用户可以使用它来获取新学术领域的视觉概览、查找重要的论文、创建论文参考文献、发现相关的先前和派生作品等。产品定位于学术研究者、学生等群体。

    学术 论文 可视化

  • Lingobo:提供无压力的商务英语练习

    Lingobo是一款为商务团队提供无压力环境进行英语练习的在线学习系统。通过与人工智能的日常对话，员工可以在自己的节奏下提高沟通技能，无需担心犯错。我们涵盖了销售电话、客户会议和演讲等商务场景，帮助团队在真实情境中提高英语沟通能力。同时，我们采用多种方法来测量和跟踪学习进展，如每日对话分析和语言准确性评估。Lingobo是一个易于使用、可衡量和成本效益的解决方案，旨在提升团队的英语水平。

    英语学习 商务 语言技能

  • Human or AI:测试图像是人类还是AI生成

    Human or AI是一个网页小游戏,用户可以参与猜测提供的图片是人类生成还是AI生成的有趣小游戏。该游戏会公布游戏结果,供学术和研究参考。

    游戏娱乐 图像 AI

  • 星辰语义大模型:由中国电信推出的千亿参数大模型

    星辰语义大模型是中国电信推出的千亿参数大模型，具备强大的生成和理解能力。通过缓解多轮幻觉、增强关键信息注意力、强化知识图谱和知识溯源能力，提升模型在推理和回答准确性方面的表现。支持长文本生成和理解、知识问答、逻辑推理、数学能力和代码能力等多项功能，适用于办公、生产协同、客服等场景。

    大模型 语义理解 幻觉降低

  • IdeaNamer:为创业者智能生成域名与口号

    IdeaNamer 通过人工智能帮助创业者快速生成创意域名与口号,让您专注于产品而无需花时间琢磨名称,助您简化创业之路,快速启动。主要功能包括一键生成域名词汇,智能组词获得候选域名,自动检测域名可注册性,保存管理感兴趣域名等。

    人工智能 生成域名 注册域名

  • SWOT Analysis:利用AI技术快速生成SWOT分析

    SWOT Analysis是一款利用人工智能技术快速生成SWOT分析报告的工具。用户只需输入公司描述，即可生成SWOT分析报告，帮助组织和个人识别内部和外部因素，制定发展策略。该工具通过分析公司的优势、劣势、机遇和威胁，帮助用户制定未来发展规划。该产品在加拿大制作，用户需同意使用条款。

    SWOT分析 人工智能 战略规划

  • EnergeticAI:用于 Node.js 应用的开源 AI，速度提升最多 67 倍。

    EnergeticAI 是针对无服务器环境优化的 TensorFlow.js，具有快速冷启动、小模块大小和预训练模型。它提供预训练的嵌入以用于推荐等功能。用户可以通过 npm 安装，具有商业友好的许可。EnergeticAI 最大化冷启动性能，同时最小化模块大小。

    AI TensorFlow.js 无服务器

  • Flurry:利用AI优化您的约会档案

    Flurry是一款利用人工智能优化个人约会档案的应用。它保证隐私，专注于挖掘用户独特潜力，通过AI提供的洞察，协助用户提升他们在约会平台上的个人形象。Flurry采用先进的AI技术来分析和优化用户的个人资料，使之更具吸引力。

    AI 约会 个人品牌

  • Own Chat:拥有一个与协作的聊天AI

    Own Chat是一个帮助您创建自己的ChatGPT的工具，我们的使命是让每个人都能轻松拥有自己的AI助手。该产品具有协作功能，能够帮助用户进行对话交流。

    AI 聊天 协作

  • Aispect:将演讲内容转化为引人深思的视觉图像

    Aispect是一个能将演讲和会议内容快速转化为视觉图像的工具。它支持30多种语言的输入，用户只需打开麦克风，即可将语音内容转换成具有视觉冲击力的图像。Aispect通过按使用量计费的方式进行定价，例如每个生成的图像消耗1个信用点，用户可以根据项目需求或持续使用来购买信用点。此外，Aispect的订阅方案灵活，适应不同用户的需求。

    视觉设计 实时转换 多语言支持

  • Saam:支持心理健康的AI朋友

    Saam是一款支持心理健康的AI朋友，提供私密安全的心理辅导服务。用户可以在WhatsApp上与Saam进行交流，享受随时随地的心理健康支持。Saam注重用户隐私和安全，保证所有用户信息和会话内容的机密性和安全性。Saam由Omari AI公司开发，致力于提升用户心理健康。

    心理健康 AI WhatsApp

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM