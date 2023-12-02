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AI 功能兴起推动​全球 PC 出货量复苏，2024 年预计将实现 8% 增长

2023-12-02 10:14 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 2 日消息：根据 Canalys最新预测，经历了连续七个季度的下滑之后，全球个人电脑 (PC) 出货量即将恢复增长。市场预计在 2023 年第四季度将实现 5% 的增长，得益于强劲的假日销售季节和宏观经济环境的改善。展望未来，预计 2024 年全年出货量将达到 2.67 亿台，较 2023 年增长 8%，受到 Windows 刷新周期以及 AI 功能和基于 Arm 的设备兴起的推动。

MacBookPro，M2Pro芯片，M2Max芯片，苹果电脑

Canalys 分析师 Ben Yeh 表示：「全球 PC 市场正走上复苏之路，预计明年将恢复至 2019 年的出货水平。AI 对 PC 行业的影响将是深远的，领先的 OEM 厂商、处理器制造商和操作系统提供商都专注于在 2024 年推出新的 AI 功能型号。这些举措将增强特别是在商业领域的刷新需求。预计 2024 年 AI 功能 PC 的总出货份额将约为 19%。这包括所有 M 系列 Mac 产品以及 Windows 生态系统中预期的新兴产品。然而，随着更有说服力的使用案例的出现和 AI 功能成为预期功能，Canalys 预计 AI 功能 PC 的开发和采用将快速增长。」

Canalys 首席分析师 Ishan Dutt 说：「经过一段时间的延迟采购，商业细分市场预计在 2024 年将迎来需求增长。」「渠道对明年 PC 业务表现的情绪是积极的，47% 的合作伙伴在 11 月的调查中预计明年其 Windows PC 出货量将增长 10% 或更多。中小企业被视为一个强有力的机会，因为近期的宏观经济困难对他们在过去几个季度的 PC 采购预算产生了更大的影响。明年还将迎来 Arm 基础 PC 的大量增长，主要由高通的 X Elite 芯片推动。虽然最初在商业环境中的接受程度可能会受到限制，但在提高能效和电池续航能力方面的改进将是合作伙伴可以为客户带来的优势。」

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