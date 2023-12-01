小鹏汽车11月共交付新车20041台 同比增长245%

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:今日，小鹏汽车公布最新交付成绩。2023年11月小鹏汽车共交付新车20，041台，同比增长245%，连续2个月月交付突破两万，再创单月交付新高。
11月，小鹏G6交付8750台，继续领跑20万以上中国品牌纯电动SUV月销量榜。
小鹏表示，今年以来，小鹏汽车已连续10个月保持月交付正增长，截至11月末小鹏汽车2023年累计交付量达121486台，超2022年全年累计交付量。
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站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:今日，小鹏汽车公布最新交付成绩。2023年11月小鹏汽车共交付新车20，041台，同比增长245%，连续2个月月交付突破两万，再创单月交付新高。
11月，小鹏G6交付8750台，继续领跑20万以上中国品牌纯电动SUV月销量榜。
小鹏表示，今年以来，小鹏汽车已连续10个月保持月交付正增长，截至11月末小鹏汽车2023年累计交付量达121486台，超2022年全年累计交付量。
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理想汽车公布2023年11月交付数据。2023年11月，理想汽车交付新车41，030辆，同比增长172.9%。截至2023年11月30日，理想汽车在全国已有398家零售中心，覆盖136个城市;售后维修中心及授权钣喷中心320家，覆盖209个城市。
11月12日0点，今年双11正式落下帷幕。快手双11购物狂欢节期间，快手电商消电家居行业品牌GMV同比增长624%，消电家居行业在快手商城GMV较大促前增长12倍，行业支付单均价同比增长96%，泛货架场景GMV同比增长340%，搜索GMV同比增长559%，短视频涨粉数同比增长189%。随着快手用户群体的差异化需求不断释放，快手电商也将持续连接起品牌与用户，助力更多消电家居行业实现长效生意运营。
B站发布双11收官战报数据，双11期间B站带货GMV同比增长251%。大促期间B站带货视频数量同比增长233%，带货直播场次同比增长105%。11.1-11.11日，IP衍生品消费品牌会员购GMV同比增长50%。
11月11日24点，京东11.11顺利收官。自10月23日现货开卖以来，京东11.11就始终热度不减，身处各地的消费者选购了众多心仪好物，彰显出旺盛的消费热情和活力。随着新技术的不断涌现和消费者需求的不断变化，京东将继续发挥自身优势，联合品牌商家一同，提供更多优质产品和服务，以满足消费者的多元化需求，持续优化升级用户消费体验。
10 月 31 日，随着快手电商双 11 购物狂欢节正式启动，快手女装行业迎来迅猛爆发。数据显示， 10 月 31 日- 11 月 1 日，快手女装双 11 前两日行业GMV同比增长70%，GMV连续两日突破 2023 年年度峰值，100+女装主播突破全年GMV峰值，破峰主播前两日累计GMV同比增长超500%。 同时， 10 月 31 日- 11 月 1 日，快手女装品牌GMV同比增长超300%，羽绒服类目累计GMV同比增长123%，毛呢外套类目累计
GitHub发布的2023年度报告显示，今年度新增的65，000个生成式AI项目标志着开发趋势出现了显著变化。这一数字同比增长达到了惊人的248%，推动了GitHub总项目数的27%的年度增长。这一趋势预计将在未来几年中继续发展，对技术和商业领域带来新的可能性。
自10月31日开启尾款期后，截至11月5日，今年电商平台的双11大促的正式期已然过半，消费氛围持续火热。根据平台数据统计，截至11月5日，快手电商双11购物节的成交GMV同比增长85%，其中泛货架场域GMV同比增长达160%，重点货品池“大牌大补”整体GMV同比增长达300%。随着双11大促迎来阶段性收官，快手电商将持续释放平台补贴，以低价好物满足用户消费需求，打造大促超值购物性价比，并助力品牌商家抓住大促爆发机遇，冲刺双11收官战，迎接GMV全量爆发。
滴滴发布了2023年第三季度财报，报告显示，滴滴本季度总收入达到514亿元，同比增长25%。中国出行业务收入为466亿元，同比增长27%;国际业务收入为20亿元，同比增长28%。的未来发展充满信心。
2023年11月9日，理想汽车公布2023年第三季度财报，季度交付量和财务表现均创历史最佳。第三季度交付105，108辆，同比增长296.3%，本季度蝉联30万元以上SUV车型和30万元以上新能源汽车销量冠军。同期经营利润和净利润分别为23.4亿元和28.1亿元，实现连续四个季度盈利。
今年11. 11 精彩收官，在“真便宜”的核心命题下，京东11. 11 为消费者带来海量正品低价好物与丰富多样的趋势新品，并带来多项省心好服务赢得消费者信赖。其中，3C数码以旧换新订单额同比增长近 4 倍，以延保、碎屏险为代表的3C数码服务产品成交额同比增长100%。凭借最具诚意的价格、最有吸引力的商品以及最贴心的服务，今年京东11. 11 充分点燃了全国消费者的购物热情。
VoiceRec 是一款集语音录制、转文字识别与共享于一体的人工智能语音应用。支持语音转文字、精准识别、支持多国语言、支持导出多种格式。
GitBook是一个面向工程师团队的知识管理工具。它通过文档即代码的支持和AI驱动的搜索与洞察来简化知识共享。它集成了代码、文本甚至语音输入,将所有技术知识集中在一个中心化的知识库中,以便你可以在日常使用的工具中访问和添加内容。
AskYourDatabase是一个ChatGPT插件,支持使用自然语言与数据库交谈,无需编写SQL语句。用户可以简单连接自己的SQL或NoSQL数据库,通过聊天的方式获取数据洞察、可视化数据、插入测试数据、设计表结构等,提升工作效率。
EarningsDigest利用AI技术自动生成股票盈利电话摘要,帮助投资者节省时间,提高投资效率。用户可以在网站上查看主要上市公司的盈利电话内容摘要,包括关键财务指标、管理层指引、问答等部分。
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ChatGPT Wrapped 2023是一个非官方的网站,可以上传ChatGPT的聊天记录,生成一份数据驱动的聊天报告。报告内容包括聊天次数、阅读时间、最常用提示词等。功能简单,免费使用,无需注册。
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