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小鹏汽车11月共交付新车20041台 同比增长245%

2023-12-01 17:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:今日，小鹏汽车公布最新交付成绩。2023年11月小鹏汽车共交付新车20，041台，同比增长245%，连续2个月月交付突破两万，再创单月交付新高。

11月，小鹏G6交付8750台，继续领跑20万以上中国品牌纯电动SUV月销量榜。

微信截图_20231201171051.png

小鹏表示，今年以来，小鹏汽车已连续10个月保持月交付正增长，截至11月末小鹏汽车2023年累计交付量达121486台，超2022年全年累计交付量。

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