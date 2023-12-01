小鹏汽车11月共交付新车20041台 同比增长245%

今年11. 11 精彩收官，在“真便宜”的核心命题下，京东11. 11 为消费者带来海量正品低价好物与丰富多样的趋势新品，并带来多项省心好服务赢得消费者信赖。其中，3C数码以旧换新订单额同比增长近 4 倍，以延保、碎屏险为代表的3C数码服务产品成交额同比增长100%。凭借最具诚意的价格、最有吸引力的商品以及最贴心的服务，今年京东11. 11 充分点燃了全国消费者的购物热情。