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苹果介绍设备端神经网络驱动的「个人声音」辅助功能：残疾人可使用 iPhone 保留自己的声音

2023-12-01 16:33 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 1 日 消息:今天，苹果分享了一个温馨的广告，展示了其新推出的「个人声音」辅助功能，该功能适用于 iPhone、iPad 和 Mac。

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图片来自 Apple

苹果公司在 iOS 17. iPadOS 17 和 macOS Sonoma 中引入的个人声音功能允许那些面临失去语言能力风险的用户创建一个类似于他们实际声音的合成语音，以便他们能继续与他人交流。

个人声音与另一项名为「实时语音」的辅助功能集成，该功能让用户输入他们想说的内容，并在面对面对话、电话呼叫和 FaceTime 视频呼叫中大声朗读出来。

在名为《丢失的声音》的视频中，医生兼残疾倡导者 Tristram Ingham 使用个人声音和实时语音功能给一个小女孩朗读睡前故事。有关 Ingham 生活的更多细节可以在今天分享的 Apple Stories 文章中找到。

要创建个人声音，用户需要大声朗读一组随机文本提示，直到录制了 15 分钟的音频。该功能可以在「设置」应用中的辅助功能→个人声音下找到，目前仅支持英语。苹果表示，该功能使用设备上的机器学习来保障隐私和安全。

据介绍，长期以来，苹果在神经网络文本转语音技术方面处于领先地位。通过个人声音功能，苹果能够完全在设备端训练神经网络，从而在保护用户隐私的同时提升语言辅助功能

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