马斯克称Neuralink从未造成猴子死亡

**划重点:** 1. 🚨 马斯克再次声称Neuralink未导致猴子死亡，但至少12只猴子在芯片植入后死亡。 2. 🐒 Neuralink声称在早期试验中使用濒临死亡的猴子，引起争议。 3. 🏥 反动物实验组织揭露公共记录显示，在UC戴维斯，至少12只猴子死于Neuralink设备植入。

站长之家(ChinaZ.com) 11月30日 消息:在周三的《纽约时报》交易手册会议上，马斯克再次强调了他的脑植入初创公司Neuralink Corp.从未导致猴子死亡的声明。然而，这一技术上可能正确的说法却回避了一个事实，即至少有12只猴子在接受芯片植入后丧生。

今年早些时候，马斯克在他拥有的社交媒体网站X上声称Neuralink在早期实验中使用了已经接近死亡的猴子。该声明重复了去年Neuralink网站上的一份声明，称选择了由于“预先存在的疾病可能没有适当的生活质量”而受影响的动物。

这份声明提到了两只在计划的结束日期被安乐死的猴子，以及六只在UC戴维斯兽医团队的医疗建议下被安乐死的猴子。这是Neuralink当时在进行其灵长类动物工作的地方。

反动物实验组织“负责任医学医师委员会”从UC戴维斯获得的公共记录显示，至少有12只猴子在植入Neuralink设备后死亡。此后，Neuralink在加利福尼亚州弗里蒙特建立了自己的猴子设施，马斯克在周三称之为“天堂”。

支持医疗设备动物研究的人表示，这项研究将救生设备推向市场，而不伤害人类。然而，反对者认为这项研究残酷，并且通常可以通过其他方式进行。

尽管马斯克再次强调Neuralink未导致猴子死亡，但至少12只猴子死于该公司的芯片植入，引发了关于动物实验伦理的争议。

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