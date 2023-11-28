拼多多发布第三季度财报，营收同比增长94%

站长之家(ChinaZ.com) 11月28日 消息:拼多多今日发布了截至9月30日的2023年第三季度财报。以下是财报的详细内容:

在2023年第三季度，拼多多的总营收达到了688.404亿元，同比增长了94%。这一显著增长主要得益于在线营销服务及其他服务的营收和交易服务的营收。在线营销服务及其他服务的营收达到了396.877亿元，同比增长了39%。交易服务的营收为291.527亿元，同比增长了315%。

然而，营收成本也相应增长。在第三季度，营收成本为268.302亿元，同比增长了262%。尽管如此，拼多多仍然保持了较高的运营效率。整体运营开支为253.541亿元，同比增长了44%。其中，销售与营销开支为217.485亿元，同比增长了55%。此外，总务与行政开支为7.583亿元，较2022年同期的9.066亿元有所减少。研发开支为28.473亿元，与2022年同期的26.982亿元相比也有所增加。

在利润方面，拼多多同样表现出色。第三季度运营利润达到了166.560亿元，同比增长了60%。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），运营利润为181.258亿元，同比增长了47%。归属于拼多多普通股股东的净利润为155.371亿元，同比增长了47%;不按美国通用会计准则(Non-GAAP)，归属于拼多多普通股股东的净利润为170.271亿元，同比增长了37%。

此外，拼多多在现金流方面也表现出良好的状态。经营活动产生的净现金为325.379亿元，而2022年同期用于运营活动的净现金为116.518亿元。截至2023年9月30日，拼多多持有的现金、现金等价物和短期投资为2028亿元，而截至2022年12月31日为1494亿元。

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