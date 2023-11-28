AI奥林匹克数学奖推出 奖金高达500万美元

要点: 陶哲轩支持的AI奥林匹克数学奖推出，奖金高达500万美元，旨在寻找能够在IMO竞赛中获得金牌的大型AI模型。

AI-MO大赛要求参赛AI模型具备与人类相同的数学解题格式和生成可读答案的能力，由IMO标准评分，金牌水平的AI将获得500万美元大奖。

XTX Markets发起的AI-MO比赛将于2024年初开放，吸引了关注。竞赛规则尚在商议中，最终结果将于明年7月在英国巴斯的第65届IMO大会揭晓。

站长之家（ChinaZ.com）11月28日 消息:近日，陶哲轩支持的AI奥林匹克数学奖推出，奖金高达500万美元，旨在寻找能够在IMO竞赛中获得金牌的大型AI模型。这项名为AI-MO的比赛由XTX Markets发起，其初衷是推动大语言模型的数学推理能力，鼓励开发能够匹配人类数学最高水平的新AI模型。

AI-MO大赛要求参赛AI模型具备与人类相同的数学解题格式和生成可读答案的能力。比赛的初步规定是，AI模型必须在IMO标准下接受评分，而最终结果将于明年7月在英国巴斯的第65届IMO大会一同揭晓。达到金牌水平的AI将获得500万美元的大奖，而其他“实现了关键里程碑”的AI模型也将分享剩下的进步奖，总金额同样为500万美元。

值得注意的是，为了拿到获奖资格，参赛者必须遵守AI-MO公共共享协议，即获奖模型必须开源。虽然比赛规则尚在商议中，组委会正在招募顾问委员会成员和比赛总监，但这一竞赛已引起广泛关注，成为科技圈热议的焦点之一。

尽管AI-MO并非IMO官方发起的比赛，而是由XTX Markets发起，但它在业界掀起了不少波澜。此前的IMO Grand Challenge虽然未有人成功，但这次的AI-MO奖金规模更大，引发了更多关注。业内人士对哪家的AI最有可能率先拔得头筹产生了浓厚兴趣。在金钱的驱动下，是否会出现一个能解困难数学题的AI并超越人类夺得IMO金牌，成为业界关注的焦点之一。

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