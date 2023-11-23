2023年10月全球手游收入 TOP10:《荣耀》以2.22亿美元领跑

站长之家（ChinaZ.com）11月23日 消息:根据 Sensor Tower 商店情报数据显示，2023年10月，《王者荣耀》再次在全球 App Store 和 Google Play 吸金2.22亿美元，牢牢守住了全球手游畅销榜冠军的位置。

这款游戏在9月底推出了更新，并发布了新皮肤 “海月 - 王牌新星”，再加上国庆黄金周期间的多款皮肤限时回归等福利，使得游戏保持了强劲的势头。10月28日，游戏迎来了8周年庆，推出了全新至美风华皮肤系列以及丰富的活动内容。这些丰富的内容更新不仅巩固了《王者荣耀》在全球手游畅销榜上的领先地位，还使其在收入增长榜上名列第2位。

根据完整的全球热门移动游戏收入 TOP10榜单，数据不包括第三方安卓渠道。位列第2的是腾讯旗下的《PUBG Mobile》（合并《和平精英》收入），收入达到1.37亿美元。其中，57.7% 的收入来自中国 iOS 市场，8.8% 来自美国市场，6.1% 来自印度市场。10月13日，游戏推出了名为 “黄族统领” 的新活动，随即登上中国 iPhone 手游畅销榜第3名。10月27日，《欢乐斗地主》联动开启，当天游戏收入达到1000万美元的峰值。

收入榜前五的其他三款游戏分别是 Dream Games 的《Royal Match》，米哈游的《崩坏:星穹铁道》和 Scopely 的《Monopoly GO!》。2023年10月，全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 上的付费总额达到62亿美元，同比增长2%。美国仍然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了18亿美元，占全球总收入的29.8%。中国 iOS 市场排名第二，占20.1%，日本市场排名第三，占14.7%。

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