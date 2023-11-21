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亚马逊推出全新免费AI培训课程，帮忙提升生成式AI技能

2023-11-21 10:56 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. 🎓 亚马逊推出“AI Ready”计划，旨在到2025年为全球200万人提供Generative AI职业所需的技能。

2. 💻 提供免费的Generative AI培训课程，涵盖专业人士和初学者，以及面向高中和大学学生的奖学金计划。

3. 💰 亚马逊投资1200万美元提供5万个Udacity奖学金，帮助全球高中和大学学生获取Generative AI技能，同时与Code.org合作，在计算机科学教育周推出“Hour of Code”活动。

站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息:亚马逊宣布推出“AI Ready”计划，旨在到2025年为全球200万人提供Generative AI职业所需的技能。这一计划包括一系列免费的在线课程、奖学金计划，以及与Code.org的合作，旨在推广Generative AI技能。

亚马逊副总裁Swami Sivasubramanian表示:“亚马逊推出AI Ready计划，旨在帮助那些渴望学习AI并从前方巨大的机遇中受益的人们。”

亚马逊分别面向开发人员和技术专业人士、初学者和学生提供了不同的Generative AI培训课程。

亚马逊

亚马逊将投资1200万美元提供5万个Udacity奖学金，面向全球高中和大学学生，特别是来自欠发达和被低估社区的学生。奖学金获得者将获得免费课程、实践项目、按需技术导师、行业导师指导、职业发展资源，并获得创建专业作品集的指导。

亚马逊将与Code.org合作，在计算机科学教育周（12月4日至10日）期间举办“Hour of Code”活动，面向从幼儿园到12年级的学生和教师。这一小时的编码和AI介绍将邀请学生使用Generative AI创建自己的舞蹈编排。

Code.org在AWS上运行，并且亚马逊为“Hour of Code”提供了价值高达800万美元的免费AWS云计算学分。这些课程、奖学金和活动是亚马逊现有免费云计算课程的补充。亚马逊计划到2025年为2900万人提供云计算职业所需的技能。此外，亚马逊还通过AWS的教育人工智能和机器学习内容库提供80多门免费和低成本培训课程。通过参与这些课程，学习者可以扩展对AWS和亚马逊不同能力如何协同工作的理解，并将其置于AI和ML技术的更大背景中。

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