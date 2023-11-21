英伟达股价在财报发布前一天创历史新高，OpenAI 人事动荡人工智能再次成为关注焦点

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 21 日消息:Nvidia（英伟达）计划在当地时间周二收盘后公布其第三季度财报，华尔街急切期待更新有关人工智能热潮背后的基本面信息。

本周一，Nvidia 股价收于每股 504.09 美元的历史新高，在 Sam Altman 离开 ChatGPT 制造商 OpenAI 并转投微软的大背景下，人工智能再次成为投资者关注的焦点。

由于 Nvidia 已成为 2023 年 AI 故事的代表面孔，市场对这家芯片巨头的期望依然很高。

以下是华尔街预计 Nvidia 第三季度的业绩，根据彭博社编制，与去年同期相比：

- 收入：预计为 160 亿美元，去年同期为 59.3 亿美元 - 调整后每股收益：预计为 3.36 美元，去年同期为 0.58 美元 - 数据中心收入：预计为 128.2 亿美元，去年同期为 38.3 亿美元 - 游戏收入：预计为 27 亿美元，去年同期为 15.7 亿美元

投资者还将关注公司的收入展望，华尔街预计第四季度指引为 178 亿美元。2023 年，公司在收入指引方面给投资者带来了最大的惊喜。

8 月份，Nvidia 公布的第二季度业绩超出了华尔街对收入和每股收益的预期，并提供了超出高估计的指引，股价创下历史新高。今年 5 月，一位分析师将公司的预测称为「史诗级指引」。

但在 8 月份报告发布后的几个月内，随着投资者开始质疑 Nvidia 的估值，以及芯片出口限制的更新挑战了市场的最终规模假设，股价出现了波动。

在宣布新限制后的一份 SEC 文件中，该公司表示预计短期内不会受到影响。Stifel 分析师 Ruben Roy 在接受 Yahoo Finance Live 采访时表示，他预计 Nvidia 在周二会发表类似的评论。

Roy 说：「我们认为，全球范围内需求量依然很大。所以，当然，在美国，大型云服务提供商... 我们认为这将继续为 Nvidia 提供巨大的机会。即使在美国以外的地区，如欧洲、日本、韩国等，也有很多关于 AI 的活动... 在我们看来，Nvidia 仍然是把握这种增长的最佳方式。」

作为今年股市动力的推动者，Nvidia 是「七巨头」（Magnificent Seven）股票的关键成员之一，与苹果、谷歌、微软、亚马逊、Meta和特斯拉一道。

截至 11 月中旬，这些股票今年总共增长了 70% 以上，而标普 500 指数中其余 493 只股票仅上涨了 6%。

Evercore ISI 高级董事总经理 Julian Emanuel 周日指出，「这依然是 Nvidia 的世界」，并警告投资者做好准备，无论股价如何波动，都将面临「Nvidia 财报后的波动」。

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