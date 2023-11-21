gpt crawler：从URL爬取网站生成结构化知识，创建定制GPT

站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息:gpt crawler是一款强大的工具，能够将网站内容全面地爬取下来，并将其转换成结构化知识，为GPTs的学习提供了有力支持。

这个工具的应用场景广泛，比如，如果你想打造一个数字人分身，可以先将自己在社交媒体或个人博客上的内容抓取下来，然后提交给ChatGPT作为储备知识。这种方式不仅能够保存个人在网络上的言论和观点，还可以为ChatGPT提供更多的学习材料，使其更好地理解和模拟用户的语言风格和思维方式。

项目地址：https://github.com/BuilderIO/gpt-crawler

核心功能:

灵活配置爬虫: 用户可以通过编辑config.ts文件中的URL、选择器等属性，灵活配置爬虫以适应不同的网站结构和需求。

定制化知识文件生成: gpt-crawler通过爬取指定网站的内容，生成包含知识数据的文件（output.json），为用户提供定制GPT所需的基础知识。

轻松上传到OpenAI: 生成的知识文件可以方便地上传至OpenAI，支持用户在UI界面或通过API访问生成的知识，用于创建自定义GPT或助手。

支持Docker容器化执行: 通过容器化执行，用户可以获得output.json，使整个过程更加灵活和可扩展。

贡献和改进: 项目鼓励用户参与贡献，通过提出Pull Request等方式改进工具，使其更加强大和适应更多场景。

据了解，gpt crawler背后采用了先进的技术框架crawlee。Crawlee不仅是一个高效的网络爬虫工具，还是一款强大的浏览器自动化工具。在实现上，它提供了多项关键功能，包括DOM解析能力、无头浏览器模式、异常状态码处理、队列和存储等。这些功能的综合运用使得爬虫更加灵活和强大。此外，Crawlee还提供了大量的配置项，用户可以根据自己的需求进行灵活设置，从而更好地适应不同的爬取任务。

（举报）