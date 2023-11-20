小米2023年第三财报出炉：营收709亿元 调整后净利润同比增长183%

站长之家（ChinaZ.com）11月20日 消息:今日小米发布了2023年Q3财报。财报显示，第三季度，小米集团收入同比增加0.6%至709亿元，经调整净利润增加182.9%至60亿元，集团毛利率创下历史新高，达22.7%。现金储备1276亿元，再创历史新高。
小米2023年第三季度，智能手机业务收入为416亿元。全球智能手机出货量为4180万台，同比增长4.0%，环比增长27.0%。
小米持续加码研发投入，本季度研发开支增加22.0%至50亿元，主要是由于与智能电动汽车业务及其他创新业务相关的研发开支增加所致。小米计划五年（2022–2026）研发投入超过人民币1000亿元。
第三季度，小米集团毛利同比增加37.4%至161亿元，毛利率增加至22.7%。其中，智能手机分部毛利率上升至16.6%，连续3个季度环比增长。小米14系列首销期销量已破百万。
IoT与生活消费产品收入207亿元，毛利率17.8%再创历史新高。该季度，小米AIoT平台已连接的IoT设备数量已达6.99亿。米家APP的月活数同比增长16%，达到8400万。
截至2023年9月30日，小米集团拥有33，038名全职僱员，其中30，939名位于中国大陆，主要在北京总部，其余主要分布在印度。11，616名僱员持有以股份为基础的奖励。小米集团三季度薪酬开支总额（包括以股份为基础的薪酬开支）为48亿元。
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