“ChatGPT之父被开”事件大结局 奥特曼加入微软领导新团队

要点: OpenAI董事会宣布开除首席执行官山姆・奥特曼，由技术主管米拉・穆拉蒂接任，引发行业震动。

在奥特曼被解雇后，投资者试图让他重返OpenAI首席执行官职位，但最终失败，OpenAI聘请Twitch前CEO埃米特・希尔接任。

微软成为“最大赢家”，成功吸引奥特曼和OpenAI联合创始人Greg Brockman，领导新的高级人工智能研究团队。

站长之家（ChinaZ.com）11月20日 消息:上周末，OpenAI的董事会发布了一则地震级的官方公告，宣布奥特曼将辞去首席执行官一职，并离开董事会，由技术主管米拉穆拉蒂接任，立即生效。董事会在博文中指出，经过审议审查过程，他们认为奥特曼在与董事会沟通中缺乏始终如一的坦诚，阻碍了董事会履行职责的能力，因此不再对他继续领导OpenAI的能力有信心。

奥特曼在X上的一篇文章中证实了他将离开OpenAI，但未提及董事会的指控。在文章中，奥特曼表达了对OpenAI的热爱，并表示这段时光改变了他，也希望它能改变世界。他承诺稍后将提供关于下一步打算的更多解释。这一消息无论对于OpenAI还是整个科技行业而言，都产生了强烈的震动。

在奥特曼被解雇的同时，OpenAI的三名高级研究人员在当地时间周五晚间辞职，包括公司研究总监Jakub Pachocki等。此举显示了对奥特曼被解雇的不满，并凸显了在人工智能“安全”实践方面的长期分歧。对冲基金Great Hill Capital的董事长Thomas Hayes表示，奥特曼被认为是一位“筹款大师”，成功说服微软进行数十亿美元的投资，并推动了今年的收购交易，将OpenAI的估值从290亿美元推到了800多亿美元。一些分析师认为，奥特曼的离职可能短期内削弱OpenAI筹集更多资金的能力，但中期可能并非大问题。

然而，事件迅速反转。11月18日的最新消息显示，OpenAI投资者正努力让奥特曼重新担任首席执行官。微软和其他投资人也在努力恢复奥特曼的职位，并进行董事会大洗牌。尽管有可能在周日恢复CEO职位，但仍有警告称董事会仍然是一个障碍。

然而，最终反转失败。当地时间周日晚上，OpenAI联合创始人兼董事会董事Ilya Sutskever告诉员工，尽管公司高管努力争取奥特曼回归，但未能成功。OpenAI董事会最终聘请了Twitch前CEO埃米特・希尔接任CEO，宣告了奥特曼回归的失败。奥特曼和OpenAI联合创始人Greg Brockman将加入微软，领导一个新的高级人工智能研究团队。奥特曼表示任务仍在继续。

在该事件中，微软成为最大赢家，成功吸引奥特曼和Brockman，组建新的高级人工智能研究团队。此举对OpenAI可能带来挑战，同时可能改变整个AI领域的发展。

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