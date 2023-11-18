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马斯克发表反犹太主义言论后 苹果从 X 上撤下广告

2023-11-18 10:14 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:据报道，苹果公司效仿IBM的做法，决定暂停在X（前身为Twitter）平台上投放广告。此举是对X平台所有者埃隆·马斯克(Elon Musk)近期发表赞同反犹太主义阴谋论和白人优越主义言论，以及其与反诽谤联盟持续对立的回应。

Grok、马斯克、xAI

Axios援引未透露姓名的消息人士透露，苹果已经开始暂停在X平台上的广告投放，并且参与品牌的名单还在不断增加。周五晚些时候，《纽约时报》报道称迪士尼也将暂停在X平台上投放广告。CNBC指出华纳兄弟探索频道也将暂停广告投放。此外，派拉蒙和康卡斯特/NBC环球也暂停了在X平台上的广告。

非营利组织“媒体事务”强调了埃隆·马斯克昨天的亲纳粹和亲希特勒言论，以及X平台上令人不安的广告部署情况。IBM已经于周四冻结其在X平台上的广告，并表示将调查这一“完全不可接受的情况”。

至少还有其他两个组织也于今天停止了在X平台上的广告投放。彭博社报道，狮门影业“已暂停在X上投放所有广告，立即生效”。Politico表示，欧盟委员会也暂停了在X平台上的广告，因为“人们普遍担心虚假信息的传播”。

消息人士透露，苹果一直是X平台上最大的广告商之一。考虑到当前X平台的问题，苹果的此举可能会对其产生重大影响。业界将继续关注事件后续进展。

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