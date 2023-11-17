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日本 Rapidus 与 Tenstorrent 达成合作 将共同开发 2 纳米 AI 芯片

2023-11-17 16:11 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 17 日消息:Rapidus Corporation，一家专注于高级逻辑半导体的研究、开发、设计、制造和销售的公司，今天宣布已与专注于人工智能（AI）计算的下一代计算公司 Tenstorrent Inc. 达成合作协议，共同开发基于 2 纳米逻辑半导体的 AI 边缘设备的半导体知识产权（IP）

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Tenstorrent 不仅生产 AI 处理器和服务器，还拥有世界上性能最佳的 RISC-V CPU IP，并将该技术授权给全球客户。通过与 Rapidus 的技术合作，Tenstorrent 将加速开发满足数字社会不断演变需求的尖端设备。

Rapidus 总裁兼首席执行官 Atsuyoshi Koike 表示：「能够与 Tenstorrent 合作我感到非常高兴。我们都是独特的初创公司，我相信这次合作将基于 AI 带来重大创新。」

Tenstorrent 首席客户官 David Bennett 说：「日本对 Tenstorrent 和我个人都非常重要。目前我们在亚太地区的客户势头强劲，我很自豪我们能开始讨论在日本所做的一切。我们对日本大胆和积极地利用其在半导体技术的卓越遗产以及其令人难以置信的工程人才资源感到兴奋。」

今年 9 月，Rapidus 在北海道千岁市开始建设 IIM（创新集成制造），这将是日本首个 2 纳米及以下先进逻辑半导体生产设施。同时，Rapidus 一直派遣研究人员前往美国纽约的 Albany Nanotech Complex，与 IBM 合作开发 2 纳米逻辑半导体生产技术。公司还计划从 imec 获取生产尖端半导体所必需的极紫外线（EUV）光刻技术。利用这些技术，公司计划于 2025 年 4 月在 IIM-1 启动试生产线，并于 2027 年开始大规模生产。

Rapidus 将通过实现先进 LSI 代工厂，建立与国内外材料和设备产业的合作框架，以及与 IBM、imec 等合作伙伴的国际合作，来增强日本的工业实力。此外，还将积极推动知识产权（IP）领域的合作。

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