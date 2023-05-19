日本半导体新势力 Rapidus 将人工智能和自动化引入芯片生产过程

站长之家(ChinaZ.com) 5月19日消息:据 DIGITIMES Asia 消息，日本新兴半导体公司 Rapidus 表示已完成第一台极紫外光刻机的准备工作。这台刻版设备将于 Rapidus 的试生产工作开始之前投入使用，该公司已着手准备另外一台设备。

Rapidus 总裁 Atsuyoshi Koike 在接受 Nikkei 采访时称，Rapidus 已经将人工智能和自动化引入了生产过程。

Rapidus 的负责人称，将最尖端的工艺投入批量生产需要大约 1000 名工程师。然而，在自动化的帮助下，Koike 声称 Rapidus 只需要大约 500 名工程师。Koike 预计 2nm 量产将在 2027 年按时开始，收入将在 2030 年代达到 1 万亿日元。

日本多家科技和金融公司投资了 Rapidus，包括 Softbank、丰田汽车、东丽、索尼、NTT、NEC、Kioxia 和三菱 UFJ 银行。该公司计划通过 IPO 筹集更多资金，也有可能引入更多的企业投资者，包括欧洲公司，以支持该公司在研发和生产方面的资金需求。

目前已投入的研发费用预计达到 2 万亿日元，而在工厂运营和大规模生产等方面还需要大量资金支持。日本政府已经承诺将出资 2600 亿日元用于 Rapidus 约旦产能的建设，据预测，到 2030 年产值有望达到 1 万亿日元。

此前英伟达 CEO 黄仁勋表示，芯片制造是 AI 的「理想应用」。黄仁勋解释说，高级芯片制造需要进行 1000 多个步骤，才能产生大小相当于生物分子的特征。每个步骤必须几乎完美，才能产生功能性输出。

「在每个阶段都进行复杂的计算科学来计算要被提取的特征，并进行在生产线过程控制方面的缺陷检测，芯片制造是英伟达加速和人工智能计算的理想应用」。

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