GitLab推出对话式AI工具Duo Chat 提升开发效率

**划重点:** 1. 🌐 GitLab推出Duo Chat，旨在通过将对话式AI整合到现有工作流中，简化开发人员的体验。 2. 🔗 ** 与其他工具需要在不同应用程序之间切换的情况不同，Duo Chat允许开发人员在GitLab平台内进行自然语言对话，提供代码解释、生成测试和简化编码任务的便利。 3. 🔒GitLab强调隐私至上，使用Anthropic Claude-2、Vertex AI Codey和text embedding-gecko LLMs等技术支持Duo Chat的后端，同时确保用户数据不用于AI模型的训练数据。

站长之家（ChinaZ.com）11月14日 消息:在软件开发中，开发人员在处理复杂代码或高效管理项目问题时经常面临挑战。在工作流中找到正确的信息和协助可能是一项难题。为了解决这个问题，GitLab推出了一款名为Duo Chat的新工具，旨在通过将对话式AI整合到现有工作流中简化开发体验。

过去，开发人员已经有了一些辅助编码和项目管理的工具，但这些工具通常需要在不同的应用程序之间切换，打断了工作的自然流程。例如，GitHub的编码助手Copilot Chat直接在代码编辑器中提供建议和命令。然而，这些解决方案有时需要在开发人员的工作流中实现无缝集成。

Duo Chat是GitLab AI工具套件的最新成员，填补了这一空白。它允许开发人员利用其人工智能功能进行自然语言对话，更容易获取代码解释、生成测试并简化编码任务，所有这些都在GitLab平台内完成。这意味着开发人员可以在不同应用程序之间切换的情况下访问AI协助，使开发过程更加直观。

该工具利用Anthropic Claude-2、Vertex AI Codey和text embedding-gecko LLMs等技术支持其后端。这种组合使Duo Chat能够提供按需解释、代码建议和问题摘要。值得注意的是，GitLab强调了隐私至上的理念，向用户保证他们的数据，包括代码和聊天交互，不会被用作AI模型的训练数据。这符合开发人员的偏好，正如GitLab的一项调查所显示，83%的受访者强调在可信平台上实施AI的重要性。

在其他平台（如GitHub）也在增强其AI编码助手的背景下，GitLab的策略是将AI本地集成到其开发平台中。通过Duo Chat，GitLab旨在使AI对各技能水平的开发人员都更加可访问，提供即时支持、提高生产力并提供分步指导。通过在统一平台内提供用于规划、编码、安全和协作的全面的AI驱动功能，GitLab旨在简化开发工作流，使其更加高效和用户友好。

GitLab的Duo Chat是开发人员寻求将AI无缝集成到其工作流中的一个有前途的解决方案。通过解决开发过程中面临的挑战并提供隐私至上的方法，GitLab正在努力使AI成为全球开发人员的有价值且易于访问的工具。

项目介绍网址:https://docs.gitlab.com/ee/user/gitlab_duo_chat.html

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