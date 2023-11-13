首页 > 业界 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

实验证明，基于AI的干预帮助大学生通过STEM课程

2023-11-13 17:00 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. 📊 研究发现:定期接收STEM课程成绩预测的学生更有可能获得及格分数。

2. 🤖 AI介入:内布拉斯加大学的Mohammad Hasan领导的研究团队使用机器学习，通过学习数据中的模式进行预测，为STEM课程的学生提供干预。

3. 🛠️ 未来展望:研究表明将基于AI的干预融入STEM课程具有潜在价值，研究团队计划进行更大规模、更长期的研究，以确定是否可以将这一方法推广应用于多样化的课程。

站长之家(ChinaZ.com) 11月13日 消息:在当前的STEM课程领域，美国大学生的毕业率比非STEM专业的同龄人低20%，这为更好地协助这些学生，特别是在他们的最初几个学期里，提出了迫切的需求。尽管系统性、长期的转变，如从讲授式教学向共享基于证据的教学实践的转变，应该会有所帮助，但学术界的惯性有时会减缓这些变革的采纳速度。

高考 考试

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

为了补充这些更大的变革，一些教育家和研究人员开始尝试通过一些小的干预来引导学生走向正确的方向。其中一种有前途的方法是定期干预，旨在帮助那些遇到困难的学生找到正确的学习方向。

内布拉斯加大学的Mohammad Hasan和前Husker队员Bilal Khan最近调查了机器学习是否可以为此做出贡献。机器学习是一种人工智能形式，它可以识别数据中的模式，然后利用这些学到的识别来预测结果。首先，Hasan和Khan在2015年至2018年之间，对参加计算机科学课程的537名Husker学生的家庭作业、测验和期中考试成绩以及期末成绩进行了模型训练。

随后，他们将该模型应用于一门相同课程的65名本科生。在学期的三个时间点——第六周、第九周和第12周，其中的32名学生通过大学的课程管理系统收到了一条自动化消息。该消息传达了模型对学生通过课程的预测:“优秀”、“合格”、“有风险”或“高风险”。而其他33名学生，即对照组，总是收到一条“无法预测”的消息。

在对照组中，33名学生中有24名——大约73%——通过了这门课程。与之相比，那些根据他们的学习轨迹收到实际预测的学生表现更好:32名学生中有29名通过了，达到了近91%的通过率。在那些主动查看自己状态的调查学生中，有86%表示在看到预测后增加了学习的努力。

Hasan和Khan表示，尽管这些发现还处于早期阶段，但它们指向了将基于AI的干预纳入STEM课程的价值。该团队计划进行更大规模、更长期的研究，以确定除了分数之外的变量——如与课程相关的行为、对科学的看法、人口统计学等——是否能够推广和扩展这种干预方法，超越单一统一的课程。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】11.11云上盛惠！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！

    11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！

    Docker容器镜像

    Docker容器镜像

    去看看
    Docker容器镜像 60元/15天
    爆款产品组合购

    爆款产品组合购

    去看看
    爆款产品组合购 低至1元
    腾讯云x NVIDIA加速计划

    腾讯云x NVIDIA加速计划

    去看看
    腾讯云x NVIDIA加速计划 最高获赠10万元扶持基金
    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 112元/1年
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 哈工大学生去上课像登机 学生：感谢学校让我实现单衣出行自由

    哈尔滨工业大学为迎接东北地区首场强降雪，积极采取措施确保学生的出行安全和舒适。在这场罕见的暴雪天气中，学校创新性地建设了校园暖廊，以满足学生的出行需求。校园暖廊的建设不仅提高了学生的出行舒适度有望吸引更多南方学生前来学习，减轻了天气原因对学校选择的制约。

  • 13 个字母价值 4 万美元？21 岁大学生AI 破译千年古卷！

    一位21岁的计算机科学学生，因为一个历史性成就获得了4万美元奖金。提问:什么历史性成就?答:成功破译了2000年前被掩埋、已碳化且无法打开的赫库兰尼姆古卷中的一个单词。“我们的专家团队正在努力进一步调查，很快会有这方面的更新。

    ​AI ​AI功能

  • “蔚来杯”中国大学生电动方程式大赛收官：吉林大学夺冠

    快科技11月13日消息，蔚来官方发文显示，2023蔚来杯”中国大学生电动方程式大赛（FSEC）蔚来杯”中国大学生无人驾驶方程式大赛（FSAC）在安徽合肥举行。本届比赛共有77支电车队、31支无人车队报名参赛，近4000人参与赛事支持。蔚来杯”中国大学生电动方程式大赛（FSEC）分为静态赛和动态赛，静态赛包含设计报告、商业报告和成本报告，动态赛包含直线加速、八字绕环、高�

    ​蔚来

  • 闲鱼回应多地大学生在平台挂学校；不建议称出售

    最近，闲鱼平台上出现了一个令人惊讶的现象:许多大学生在平台上挂出自己的学校，然后标价出售。这些大学生的“转卖”理由千奇百怪，有人因不想上课而卖学校，有人觉得宿舍太远，有人认为食堂的食物难吃，还有一些人是因为刚刚失恋，触景生情。这些高校的标价从0.1元到1000万元不等，分散在全国各地，甚至有一所学校标价为5万元，已经被拍下并支付款项。相关视频�

    ​闲鱼

  • “社牛”大学生偶遇当场投简历！周鸿祎回应：第一反应就是留电话

    2023年世界互联网大会乌镇峰会今日在浙江乌镇开幕，众多互联网大佬参加此次峰会。#大学生偶遇周鸿祎当场投简历#话题登上微博热搜，引来众网友围观。

  • 闲鱼回应多地大学生在平台挂学校：学校是学习知识的地方

    11月1日消息，据报道，闲鱼平台上有不少大学生挂出自己的学校，其转卖”的理由也五花八门，有人不想上课、有人觉得宿舍太远这些高校标价从0.1元到1000万元不等，有一所标价为5万元的学校被拍下付款，该消息在网上引发关注。对此，闲鱼官微发布相关声明，我们注意到有部分网友因为不想上学，近期多以双11特价、满300-50等优惠为卖点，将自己所在的学校挂上闲鱼，甚至还出现了有买家拍下付款并准备上门自提的情况。闲鱼作为C2C的闲置交易平台，用户可以自行发布想要转卖或者交换的宝贝，但学校作为公众资产，并非闲置物品，不可通过私人途径

  • 东北大学生正式确诊为华妃 网友：嫉妒使我无法呼吸

    11 月 6 日，东北普降大雪，大学生们纷纷晒出自己在雪中艰难滑行前去教室上课的视频。此时，哈工大的学生说，我们学校有暖廊，直通宿舍、图书馆、教学楼，根本无需在雪地中受冻。评论区的大学生们纷纷表示：嫉妒使我无法呼吸，今日我已正式确诊为华妃。据哈尔滨工业大学官方公众号介绍，校园暖廊是哈工大为了改善学生的生活环境，缓解极端天气的影响，打造智慧�

  • 闲鱼回应多地大学生在平台挂学校 希望消费者能够注意辨别

    最近，有网友发现，闲鱼网站上有许多大学生出售自己的学校，他们出售的理由各式各样，有的不想听课、有的嫌宿舍太远、有的觉得食堂不好吃、有的刚刚分手心情不好……这些高校的价格从0.1元到1亿元不等，遍布全国各地，甚至有一所价格为5万元的学校已经被买家下单付款，相关视频在网络上已经有超过100万的点击量。 对此，闲鱼官方微博于10月31日发表了相关声明，闲�

    ​闲鱼

  • 大学生乌镇路遇周鸿祎，上演线下版“Boss直聘”

    11月8日，360公司创始人周鸿祎在乌镇被大学生“围堵”当街投简历，上演了一场线下版“Boss直聘”，视频被路人上传到社交网络后登上微博热搜。事件冲上热搜后，周鸿祎也在微博中对事件给予回应，他表示非常欢迎专业人才向他递简历，他在乌镇峰会上也提到：安全的未来应该是新型数字基础设施，是保障产业数字化高质量发展的生产性服务业，安全专家是其中最重要的要素之一，未来数字安全人才缺口巨大。作为全国政协委员，周鸿祎始终关注网络安全人才培养，呼吁大学设立网络安全专业。

  • 大学生付费打包带走餐具！网友：00后“整顿”餐具费

    据报道，大学生在用餐时未被提前告知要收取1元/套的餐具费，结账却显示餐具费一项，于是这名大学生打包带走了餐具。这件事在网络上引起关注，有网友表示，00后整顿”餐具费。消费者享有知情权，经营者应该真实全面地告知商品或服务的价格、数量等信息，因此，餐饮企业在收费前应告知相关费用的收费标准，确保消费者充分知情，否则就涉嫌侵犯消费者的知情权。

  • Bossjob:职业发展聊天平台

    Bossjob是菲律宾、新加坡和印尼的首要职业发展聊天平台。发现理想工作，发布职位，与雇主连接人才。加入我们，开启职业生涯的新篇章。

    职业发展 求职 招聘

  • VocAI Chatbot:客服AI聊天机器人

    Voc AI Chatbot是一个客服AI聊天机器人，通过使用OpenAI训练的模型，能够准确回答客户问题，避免误导回答。

    AI Chatbot Customer Service

  • AwesomeGPTs:OpenAI GPTs目录与搜索引擎

    AwesomeGPTs是一个OpenAI GPTs的目录和搜索引擎，提供了9000多个自定义GPT模型，并不断增长。用户可以在这里搜索和分享GPT模型。

    OpenAI GPTs 目录

  • Wunderguide:你的个人AI旅行伴侣

    Wunderguide是一款使用人工智能的移动应用程序，帮助您在目的地获得最佳的度假体验。您可以浏览我们精选的热门景点列表，阅读别人的评论和观看相关内容，创建个人的语音导览，并随时向我们提问获取相关信息。Wunderguide可以在全球范围内使用，并提供免费服务。

    旅行 导览 人工智能

  • DishGen:AI菜谱生成器

    DishGen是一款革命性的AI菜谱生成器。它通过输入食材和偏好，即时生成独特的AI菜谱，帮助用户节省时间、减少食物浪费。用户可以生成、修改、保存和分享无限的菜谱，提升美食计划和准备餐食的体验。

    AI 菜谱 食材

  • FamousFace:AI换脸神器

    FamousFace.app是一款AI换脸神器，通过人工智能技术实现与喜爱的艺术家、歌手或名人进行脸部交换。用户只需上传自己的照片并选择想要变成的角色，我们的AI技术会创建出逼真、无缝的合成照片。通过FamousFace，您可以愉快地制作搞笑图片，惊喜您的朋友和家人。

    AI 换脸 搞笑图片

  • DataMotto: - 你的AI笔记本

    DataMotto是一个AI数据分析平台，可以帮助用户分析数据、提供有价值的洞察，并指导用户做出明智的决策。它的主要功能包括简化复杂数据、通过有针对性的问题引导用户、自动化代码查询等。DataMotto支持现代数据科学语言，可以上传或集成各种数据源，并提供分析就绪的数据。用户可以在工作空间中集中管理所有分析和团队成员。DataMotto适用于各种场景，如业务洞察、教育等。目前有免费计划和付费计划可供选择。

    AI数据分析 数据洞察 数据科学

  • Arconar:智能AI工具

    Arconar是一款智能AI工具，提供100多种功能，包括文本分析、标题生成和内容推荐等。它支持30种不同语言，并提供10,000个免费积分试用。Arconar具有良好的性价比，并提供基础版和高级版两种套餐选择。

    人工智能 营销 内容创作

  • Hyper:AI驱动的数据交互

    Hyper是一个AI驱动的数据交互平台，可以将动态数据转化为有用的信息。通过与Google Drive、Slack、Salesforce、Airtable、Notion等集成，实现无缝工作流程和自信决策。用户可以在Hyper中查找和搜索最新的数据，使用AI进行交互和对话。

    AI 数据交互 工作流程

  • SearchOptimizer:发现潜力关键词并提升网站排名

    SearchOptimizer帮助您发现金矿子主题和每个关键词，以提高您的网站排名。通过使用AI技术，它能够找到您的领域中的未开发关键词，为您的内容提供灵感和分类关键词。它还提供功能强大的关键词聚类和排名跟踪功能，以帮助您优化网站的SEO效果。

    关键词 SEO 网站排名

  • Yogger:视频分析应用和AI运动筛查

    Yogger是一款先进的视频分析应用，可分析运动和步态，跟踪进展，并进行基于AI的运动筛查。它可以帮助提高运动员的潜力，预防受伤，并实现个人最佳表现。该应用提供先进的运动捕捉功能，让您随时随地进行运动分析。

    运动分析 AI技术 运动筛查

  • GPT Hero:解锁GPT技术的力量，连接、合作和发现创新的AI解决方案。

    GPT Hero是一个市场平台，为用户提供各种GPT模型，用户可以连接、合作和发现创新的AI解决方案。GPT Hero汇集了来自不同领域的GPT模型，用户可以根据自己的需求进行筛选。GPT Hero旨在为用户提供一个活跃的AI社区，促进创新和共享。

    AI GPT 市场平台

  • CleverCharts:数据分析重新定义

    CleverCharts AI是一款AI驱动的数据分析平台，通过简单的对话语言将您的数据查询转化为可行动的见解。可定制的交互式仪表盘让您深入了解数据，支持MySQL、SQLite和Excel数据源。数据安全得到保障，适用于小型到中型企业、初创公司和非技术用户。

    数据分析 人工智能 仪表盘

  • BoostAITraffic:提交AI产品的上线清单和目录列表

    BoostAITraffic是一个实用的Notion表格，帮助您将AI产品提交到高流量的来源，并获得高质量的反向链接。它包括一个上线清单和80个目录，助您简化AI产品的上线和提交流程。

    AI产品 目录提交 反向链接

  • TarotBot:解读塔罗牌组合，提供个性化洞见

    Tarot Bot是您在塔罗旅程中的可靠伙伴。它解读塔罗牌组合，提供个性化的洞见，并揭示牌中的信息。不论您在爱情、职业还是个人成长中寻求指导，Tarot Bot随时准备提供有意义的洞见。

    塔罗牌 解读 指导

  • Google SGE:新一代搜索引擎，利用生成式AI实现更快速、更便捷的搜索

    SGE是一个新一代搜索引擎，通过生成式AI提供更快速、更便捷的搜索体验。它能够提供AI支持的概览，并且可以针对特定问题进行追问，用户还能够轻松探索相关内容并采取下一步操作。SGE的功能强大，用户可以在上面快速获取自己感兴趣的主题的概述信息，也可以获得针对具体问题的快速指南或独特情境的建议。SGE能够让用户轻松获取高质量的结果和多种观点，并且根据用户的反馈不断改进。使用SGE可以快速了解感兴趣的内容，获取特定问题的指南，了解人们的意见，同时也可以在购物时查看各种产品和需要考虑的因素。

    搜索引擎 生成式AI 快速搜索

  • ChatDesigner:AI图像生成和调整的聊天工具

    ChatDesigner是一款通过聊天方式创建和编辑图像的工具。它可以根据简单的提示生成各种风格的图像，包括头像照片、产品照片、Halloween照片、3D卡通照片等。你可以使用文本指令轻松编辑图像，调整目标物品或背景的位置、颜色和样式。ChatDesigner还提供了多种使用场景和标签，方便用户选择合适的功能。它适用于各种图像编辑需求，包括个人、商业、教育等领域。

    图像编辑 AI生成 聊天工具

  • Empai: Empathic AI Assistant解读隐藏在表面下的情感。

    Empai Empathic AI Assistant是一款具有同理心的AI助手，通过深入人类互动的深度来解读隐藏在表面下的情感。它将你的原始话语转化为爱的语言，让你的短信升华为真挚的表达。它还能将热烈的时刻转化为温暖和亲情。Empai可以帮助你建立更加理解和爱的联系。

    AI助手 情感识别 沟通

  • Insta 3D:AI创造力的驱动

    lumine AI是一个由AI驱动的创造性平台，提供各种奇特的项目和互动体验。它包括一个正在测试的AI应用程序instaVerse，以及其他基于AI技术的创意项目。lumine AI的目标是在玩乐和突破性创新之间寻找平衡。该平台提供AI生成的3D资源和可视化工具，以及自动生成故事、探索元宇宙等实验性功能。详情请访问官方网站。

    AI创造力 游戏 艺术

  • POE Prompt Generator:创意激发，POE提示生成器

    Prompt Generator for POE是一款基于人工智能的免费在线工具，旨在帮助用户生成与POE相关的创意提示。用户可以选择动作、焦点和主题，并提供附加上下文信息，AI会根据这些输入生成符合用户需求的提示。

    创意 人工智能 工具

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM