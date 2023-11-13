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谷歌正谈判向AI初创公司 Character.AI 投资数亿美元

2023-11-13 09:43 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. 🤝 谷歌正在与 Character.AI 谈判，计划投资数亿美元，加深双方合作关系。

2. 🌐 Character.AI 成立由前谷歌员工创立，提供与虚拟名人和动漫角色交流的聊天机器人服务。

3. 🚀 Character.AI 寻求资金，谷歌投资将加速其模型训练，以满足用户需求。

站长之家(ChinaZ.com) 11月13日 消息:Alphabet 旗下的谷歌正与人工智能初创公司 Character.AI 进行投资谈判，计划投资数亿美元。据消息人士透露，Character.AI 是一家快速增长的人工智能聊天机器人初创公司，目前正在寻求资金用于模型训练，以满足不断增长的用户需求。

这笔投资有望通过可转换票据的形式进行，进一步加深 Character.AI 与谷歌之间已有的合作关系。目前，Character.AI 利用谷歌的云服务和张量处理单元（TPUs）进行模型训练。谷歌和 Character.AI 尚未就此发表评论。

AI机器人钱投资

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Character.AI 由前谷歌员工 Noam Shazeer 和 Daniel De Freitas 创立，为用户提供与虚拟名人（如 Billie Eilish）或动漫角色交流的服务，同时用户还可以创建自己的聊天机器人和人工智能助手。该服务是免费使用的，但也提供订阅模式，用户支付每月9.99美元的费用即可跳过虚拟排队，获得更快的服务。

Character.AI 的聊天机器人以其多样的角色和语气吸引了18至24岁用户，这一年龄段用户贡献了其网站约60%的流量。公司先前表示，在其推出的头六个月里，网站吸引了1亿次访问。

除了与谷歌的投资谈判外，Character.AI 还在与风险投资者谈判，计划筹集股权资金，这可能使公司估值超过50亿美元。今年3月，该公司曾通过由 Andreessen Horowitz 领投的一轮融资筹集了1.5亿美元，估值达到10亿美元。

与谷歌的投资谈判仍在进行中，交易条款可能发生变化。谷歌近期一直在投资人工智能初创公司，包括对模型制造商 Anthropic 的20亿美元投资，该投资形式为可转换票据。这也是大型科技云服务提供商与人工智能公司达成协议的趋势之一，以鼓励它们使用特定的云或硬件。

值得注意的是，美国联邦贸易委员会主席莉娜·汗表示，该机构正在调查云服务提供商对人工智能初创公司的投资，以检查是否存在反竞争行为。

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